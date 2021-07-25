https://uz.sputniknews.ru/20210725/kandidaty-v-prezidenty-v-ramkax-predvybornoy-kampanii-vstretyatsya-na-debatax-19817072.html

Кандидаты в президенты в рамках предвыборной кампании встретятся на дебатах

Кандидаты в президенты в рамках предвыборной кампании встретятся на дебатах

Для того, чтобы кампания проходила максимально открыто, ЦИК заключила меморандум со СМИ. 25.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-25T13:02+0500

2021-07-25T13:02+0500

2021-07-25T13:02+0500

политика

выборы президента

цик узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Во время предвыборной кампании кандидатов на пост президента Узбекистана будут организованы дебаты. Об этом в интервью с корреспондентом Sputnik Узбекистан заявил постоянный член Центризбиркома Баходыржон Юнусов. По его словам, дебаты будут организованы по аналогии с парламентскими выборами в 2019 году. Для этого есть все, в том числе законодательные условия.Для того, чтобы кампания проходила максимально открыто, был заключен меморандум со СМИ.После того, как политические партии определятся с кандидатами на выборах, представят их и получат разрешение на их участие избирательном процессе, можно будет более детально говорить об условиях дебатов. Но уже сейчас понятно, что возможность выступления в СМИ – на телевидении, радио, в печатных изданиях будет у каждого кандидата - это закреплено на законодательном уровне.Напомним, избирательная кампания в Узбекистане стартовала 23 июля. Создан пресс-центр и территориальные подразделения Центральной избирательной комиссии, утвержден устав Центра.Известно, что пресс-центр будет расположен в Ташкенте по адресу: улица Навои, 1, в здании Просветительского центра и симпозиумов. В настоящее время уже сформированы семь групп журналистов, юристов, переводчиков, экспертов и других специалистов. Центр также ведет сайт Saylov 2021.

https://uz.sputniknews.ru/20210724/vybory-prezidenta-uzbekistana-kak-izmenilsya-poryadok-golosovaniya-za-rubejom--tsik-19812469.html

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