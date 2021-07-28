https://uz.sputniknews.ru/20210728/v-uzbekistane-abiturientam-umenshili-kolichestvo-testovyx-zadniy-19851149.html
В Узбекистане абитуриентам уменьшили количество тестовых заданий
В Узбекистане абитуриентам уменьшили количество тестовых заданий
В этом году у поступающих в вузы будет на 35 вопросов меньше. Максимальная оценка, которую может получить абитуриент по пяти предметам, – 189 баллов. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T11:58+0500
2021-07-28T11:58+0500
2021-07-28T12:43+0500
общество
вступительные экзамены
государственный центр тестирования узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Госкомиссия по приему в образовательные учреждения утвердила количество тестовых заданий и критерии оценки вступительных экзаменов, сообщает пресс-служба Государственного центра тестирования. По данным ГЦТ, в обязательные предметы входят родной язык (узбекский, русский или каракалпакский), математика, а также история Узбекистана. Каждый блок содержит по 10 вопросов, прежде их было 15. За один правильный ответ будет присваиваться 2,1 балла. Таким образом, в общей сумме абитуриент сможет набрать 63 балла.Исходя из направления бакалавриата, поступающим необходимо сдать тесты еще по двум предметам, содержащим по 20 вопросов, ранее их было 30. Каждый верный ответ оценивается в 3,15 балла. Всего можно набрать 126 баллов.Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент по пяти предметам, – 189.Отмечается, что в этом году время на проведение тестовых испытаний не сократилось, оно осталось прежним: три часа.
https://uz.sputniknews.ru/20210727/obyavlena-data-vstupitelnyx-ekzamenov-v-vuzy-uzbekistana-19845519.html
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вступительные экзамены, государственный центр тестирования узбекистана, узбекистан
В Узбекистане абитуриентам уменьшили количество тестовых заданий
11:58 28.07.2021 (обновлено: 12:43 28.07.2021)
В этом году у поступающих в вузы будет на 35 вопросов меньше. Максимальная оценка, которую может получить абитуриент по пяти предметам, – 189 баллов.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Госкомиссия по приему в образовательные учреждения утвердила количество тестовых заданий и критерии оценки вступительных экзаменов, сообщает
пресс-служба Государственного центра тестирования.
По данным ГЦТ, в обязательные предметы входят родной язык (узбекский, русский или каракалпакский), математика, а также история Узбекистана.
Каждый блок содержит по 10 вопросов, прежде их было 15. За один правильный ответ будет присваиваться 2,1 балла. Таким образом, в общей сумме абитуриент сможет набрать 63 балла.
Исходя из направления бакалавриата, поступающим необходимо сдать тесты еще по двум предметам, содержащим по 20 вопросов, ранее их было 30. Каждый верный ответ оценивается в 3,15 балла. Всего можно набрать 126 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент по пяти предметам, – 189.
Отмечается, что в этом году время на проведение тестовых испытаний не сократилось, оно осталось прежним: три часа.