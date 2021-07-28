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В Узбекистане абитуриентам уменьшили количество тестовых заданий
В Узбекистане абитуриентам уменьшили количество тестовых заданий
В этом году у поступающих в вузы будет на 35 вопросов меньше. Максимальная оценка, которую может получить абитуриент по пяти предметам, – 189 баллов. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T11:58+0500
2021-07-28T12:43+0500
общество
вступительные экзамены
государственный центр тестирования узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Госкомиссия по приему в образовательные учреждения утвердила количество тестовых заданий и критерии оценки вступительных экзаменов, сообщает пресс-служба Государственного центра тестирования. По данным ГЦТ, в обязательные предметы входят родной язык (узбекский, русский или каракалпакский), математика, а также история Узбекистана. Каждый блок содержит по 10 вопросов, прежде их было 15. За один правильный ответ будет присваиваться 2,1 балла. Таким образом, в общей сумме абитуриент сможет набрать 63 балла.Исходя из направления бакалавриата, поступающим необходимо сдать тесты еще по двум предметам, содержащим по 20 вопросов, ранее их было 30. Каждый верный ответ оценивается в 3,15 балла. Всего можно набрать 126 баллов.Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент по пяти предметам, – 189.Отмечается, что в этом году время на проведение тестовых испытаний не сократилось, оно осталось прежним: три часа.
https://uz.sputniknews.ru/20210727/obyavlena-data-vstupitelnyx-ekzamenov-v-vuzy-uzbekistana-19845519.html
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вступительные экзамены, государственный центр тестирования узбекистана, узбекистан

В Узбекистане абитуриентам уменьшили количество тестовых заданий

11:58 28.07.2021 (обновлено: 12:43 28.07.2021)
1185
© Пресс-служба МИСиСВступительные экзамены в филиале МИСиС в Узбекистане
Вступительные экзамены в филиале МИСиС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
© Пресс-служба МИСиС
В этом году у поступающих в вузы будет на 35 вопросов меньше. Максимальная оценка, которую может получить абитуриент по пяти предметам, – 189 баллов.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Госкомиссия по приему в образовательные учреждения утвердила количество тестовых заданий и критерии оценки вступительных экзаменов, сообщает пресс-служба Государственного центра тестирования.

По данным ГЦТ, в обязательные предметы входят родной язык (узбекский, русский или каракалпакский), математика, а также история Узбекистана.
Каждый блок содержит по 10 вопросов, прежде их было 15. За один правильный ответ будет присваиваться 2,1 балла. Таким образом, в общей сумме абитуриент сможет набрать 63 балла.
Узбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
Общество
Объявлена дата вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Вчера, 19:22
7713
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Исходя из направления бакалавриата, поступающим необходимо сдать тесты еще по двум предметам, содержащим по 20 вопросов, ранее их было 30. Каждый верный ответ оценивается в 3,15 балла. Всего можно набрать 126 баллов.

Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент по пяти предметам, – 189.

Отмечается, что в этом году время на проведение тестовых испытаний не сократилось, оно осталось прежним: три часа.
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