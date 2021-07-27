https://uz.sputniknews.ru/20210727/obyavlena-data-vstupitelnyx-ekzamenov-v-vuzy-uzbekistana-19845519.html

Объявлена дата вступительных экзаменов в вузы Узбекистана

Объявлена дата вступительных экзаменов в вузы Узбекистана

Экзамены будут проходить на открытых площадках в две смены: утром с 7.00 и вечером – с 19.00 часов. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T19:22+0500

2021-07-27T19:22+0500

2021-07-27T19:22+0500

общество

министерство высшего и среднего специального образования

вступительные экзамены

вузы

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана назвало дату вступительных экзаменов в вузы страны.Согласно решению Государственной комиссии тестовые испытания стартуют 5 августа.Экзамены будут проходить на открытых площадках в две смены: утром с 7.00 и вечером – с 19.00 часов.Ранее в Минвузе объявили даты вступительных экзаменов в академические лицеи страны. Они пройдут 26-28 августа и, при необходимости, также будут организованы в две смены.

https://uz.sputniknews.ru/20210727/jestkiy-otbor-v-almalykskom-filiale-misis-nachalis-ekzameny-19844827.html

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министерство высшего и среднего специального образования, вступительные экзамены, вузы