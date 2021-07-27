https://uz.sputniknews.ru/20210727/obyavlena-data-vstupitelnyx-ekzamenov-v-vuzy-uzbekistana-19845519.html
Объявлена дата вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Объявлена дата вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Экзамены будут проходить на открытых площадках в две смены: утром с 7.00 и вечером – с 19.00 часов. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T19:22+0500
2021-07-27T19:22+0500
2021-07-27T19:22+0500
общество
министерство высшего и среднего специального образования
вступительные экзамены
вузы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0b/14951821_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e93692515487f88c962c969c9187a73c.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана назвало дату вступительных экзаменов в вузы страны.Согласно решению Государственной комиссии тестовые испытания стартуют 5 августа.Экзамены будут проходить на открытых площадках в две смены: утром с 7.00 и вечером – с 19.00 часов.Ранее в Минвузе объявили даты вступительных экзаменов в академические лицеи страны. Они пройдут 26-28 августа и, при необходимости, также будут организованы в две смены.
https://uz.sputniknews.ru/20210727/jestkiy-otbor-v-almalykskom-filiale-misis-nachalis-ekzameny-19844827.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0b/14951821_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_6cf1019156d44dd2786155f362fd74b2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство высшего и среднего специального образования, вступительные экзамены, вузы
Объявлена дата вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Экзамены будут проходить на открытых площадках в две смены: утром с 7.00 и вечером – с 19.00 часов.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана назвало дату вступительных экзаменов в вузы страны.
Согласно решению Государственной комиссии тестовые испытания стартуют 5 августа.
“Постановлением Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения от 26 июля 2021 года установлено, что, исходя из эпидемиологической ситуации в условиях пандемии, вступительные тестовые испытания в высшие учебные заведения в 2021/2022 учебном году должны начинаться с 5 августа”, — говорится в сообщении.
Экзамены будут проходить на открытых площадках в две смены: утром с 7.00 и вечером – с 19.00 часов.
Ранее в Минвузе объявили
даты вступительных экзаменов в академические лицеи страны. Они пройдут 26-28 августа и, при необходимости, также будут организованы в две смены.