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https://uz.sputniknews.ru/20210727/obyavlena-data-vstupitelnyx-ekzamenov-v-vuzy-uzbekistana-19845519.html
Объявлена дата вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Объявлена дата вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Экзамены будут проходить на открытых площадках в две смены: утром с 7.00 и вечером – с 19.00 часов. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T19:22+0500
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общество
министерство высшего и среднего специального образования
вступительные экзамены
вузы
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана назвало дату вступительных экзаменов в вузы страны.Согласно решению Государственной комиссии тестовые испытания стартуют 5 августа.Экзамены будут проходить на открытых площадках в две смены: утром с 7.00 и вечером – с 19.00 часов.Ранее в Минвузе объявили даты вступительных экзаменов в академические лицеи страны. Они пройдут 26-28 августа и, при необходимости, также будут организованы в две смены.
https://uz.sputniknews.ru/20210727/jestkiy-otbor-v-almalykskom-filiale-misis-nachalis-ekzameny-19844827.html
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министерство высшего и среднего специального образования, вступительные экзамены, вузы

Объявлена дата вступительных экзаменов в вузы Узбекистана

19:22 27.07.2021
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© AFP / YURI KORSUNTSEVУзбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте
Узбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
© AFP / YURI KORSUNTSEV
Экзамены будут проходить на открытых площадках в две смены: утром с 7.00 и вечером – с 19.00 часов.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана назвало дату вступительных экзаменов в вузы страны.
Согласно решению Государственной комиссии тестовые испытания стартуют 5 августа.

“Постановлением Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения от 26 июля 2021 года установлено, что, исходя из эпидемиологической ситуации в условиях пандемии, вступительные тестовые испытания в высшие учебные заведения в 2021/2022 учебном году должны начинаться с 5 августа”, — говорится в сообщении.

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Экзамены будут проходить на открытых площадках в две смены: утром с 7.00 и вечером – с 19.00 часов.
Ранее в Минвузе объявили даты вступительных экзаменов в академические лицеи страны. Они пройдут 26-28 августа и, при необходимости, также будут организованы в две смены.
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