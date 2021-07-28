https://uz.sputniknews.ru/20210728/v-uzbekistane-izmenitsya-poryadok-polucheniya-razresheniya-na-tonirovku-stekol-avtomobilya-19857846.html
В Узбекистане изменится порядок получения разрешения на тонировку стекол автомобиля
В Узбекистане изменится порядок получения разрешения на тонировку стекол автомобиля
При затемнении задних стекол автомобиля и верхней лобовой части не требуется никакого спецразрешения. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T16:49+0500
2021-07-28T16:49+0500
2021-07-28T16:55+0500
общество
тонировка
министерство юстиции узбекистана
автомобиль
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Разрешение на затемнение стекол автомобиля с 1 октября текущего года можно будет получить только через Единый портал интерактивных государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции. По информации Минюста, автовладелец сможет сам вводить данные по изменению цвета стекол своей машины.Отмечается, что специального разрешения на тонировку задних стекол, а также верхней части лобового стекла не требуется. Кроме того, при их затемнении не установлены никакие ограничения по светопропускаемости. Однако тонировка верхней части лобового стекла не должна превышать 14 сантиметров.Срок на выдачу разрешения для затемнения прочих автомобильных стекол остался прежним — один год.При переоформлении разрешения на тонировку через Единый портал интерактивных госуслуг плата не взимается, уточнили в министерстве.
https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-uzbekistane-deputaty-predlojili-snizit-stoimost-tonirovki-okon-avtomobilya-19236092.html
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тонировка, министерство юстиции узбекистана, автомобиль
В Узбекистане изменится порядок получения разрешения на тонировку стекол автомобиля
16:49 28.07.2021 (обновлено: 16:55 28.07.2021)
При затемнении задних стекол автомобиля и верхней лобовой части не требуется никакого спецразрешения.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Разрешение на затемнение стекол автомобиля с 1 октября текущего года можно будет получить
только через Единый портал интерактивных государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
По информации Минюста, автовладелец сможет сам вводить данные по изменению цвета стекол своей машины.
Отмечается, что специального разрешения на тонировку задних стекол, а также верхней части лобового стекла не требуется. Кроме того, при их затемнении не установлены никакие ограничения по светопропускаемости. Однако тонировка верхней части лобового стекла не должна превышать 14 сантиметров.
Срок на выдачу разрешения для затемнения прочих автомобильных стекол остался прежним — один год.
При переоформлении разрешения на тонировку через Единый портал интерактивных госуслуг плата не взимается, уточнили в министерстве.