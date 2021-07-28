https://uz.sputniknews.ru/20210728/v-uzbekistane-izmenitsya-poryadok-polucheniya-razresheniya-na-tonirovku-stekol-avtomobilya-19857846.html

В Узбекистане изменится порядок получения разрешения на тонировку стекол автомобиля

В Узбекистане изменится порядок получения разрешения на тонировку стекол автомобиля

При затемнении задних стекол автомобиля и верхней лобовой части не требуется никакого спецразрешения. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-28T16:49+0500

2021-07-28T16:49+0500

2021-07-28T16:55+0500

общество

тонировка

министерство юстиции узбекистана

автомобиль

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Разрешение на затемнение стекол автомобиля с 1 октября текущего года можно будет получить только через Единый портал интерактивных государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции. По информации Минюста, автовладелец сможет сам вводить данные по изменению цвета стекол своей машины.Отмечается, что специального разрешения на тонировку задних стекол, а также верхней части лобового стекла не требуется. Кроме того, при их затемнении не установлены никакие ограничения по светопропускаемости. Однако тонировка верхней части лобового стекла не должна превышать 14 сантиметров.Срок на выдачу разрешения для затемнения прочих автомобильных стекол остался прежним — один год.При переоформлении разрешения на тонировку через Единый портал интерактивных госуслуг плата не взимается, уточнили в министерстве.

https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-uzbekistane-deputaty-predlojili-snizit-stoimost-tonirovki-okon-avtomobilya-19236092.html

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тонировка, министерство юстиции узбекистана, автомобиль