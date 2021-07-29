https://uz.sputniknews.ru/20210729/dan-start-konkursu-luchshiy-uchitel-goda-po-uzbekskomu-yazyku-19872593.html
Стартовал конкурс "Лучший учитель года" по узбекскому языку
Стартовал конкурс "Лучший учитель года" по узбекскому языку
Два лучших педагога получат приз в размере 30 миллионов сумов. За второе и третье места также предусмотрены денежные вознаграждения. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T14:15+0500
2021-07-29T14:15+0500
2021-07-29T14:19+0500
общество
учитель
узбекский язык
министерство народного образования узбекистана
конкурс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/391/44/3914419_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_57a9acb8ac64b2e7643a01e236bf988a.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Для выявления инициативных и опытных педагогов узбекского языка средних школ в республике стартовал конкурс "Лучший учитель года", сообщает пресс-служба Министерства народного образования. По информации МНО, проект нацелен поддержать и поощрить идеи учителей, направленные на повышение качества образования, а также применение современных подходов к преподаванию узбекского языка как государственного.Чтобы принять участие в конкурсе, кандидатам необходимо пройти регистрацию с 20 июля по 20 августа этого года. Два лучших учителя узбекского языка, победившие в соревновании, получат вознаграждение в размере 30 миллионов сумов. За второе место предусмотрен приз в 20 миллионов сумов, а за третье — 10 миллионов сумов.Отмечается, что мероприятие приурочено к 30-летию независимости Республики Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-russkix-klassax-uzbekskiy-yazyk-nachnut-prepodavat-kak-inostrannyy-18670135.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/391/44/3914419_169:0:2897:2046_1920x0_80_0_0_8c6ff142c1bb34a479d8f27391fd06be.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
учитель, узбекский язык, министерство народного образования узбекистана, конкурс
Стартовал конкурс "Лучший учитель года" по узбекскому языку
14:15 29.07.2021 (обновлено: 14:19 29.07.2021)
Два лучших педагога получат приз в размере 30 миллионов сумов. За второе и третье места также предусмотрены денежные вознаграждения.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Для выявления инициативных и опытных педагогов узбекского языка средних школ в республике стартовал конкурс "Лучший учитель года", сообщает
пресс-служба Министерства народного образования.
По информации МНО, проект нацелен поддержать и поощрить идеи учителей, направленные на повышение качества образования, а также применение современных подходов к преподаванию узбекского языка как государственного.
Чтобы принять участие в конкурсе, кандидатам необходимо пройти регистрацию
с 20 июля по 20 августа этого года.
Два лучших учителя узбекского языка, победившие в соревновании, получат вознаграждение в размере 30 миллионов сумов. За второе место предусмотрен приз в 20 миллионов сумов, а за третье — 10 миллионов сумов.
Отмечается, что мероприятие приурочено к 30-летию независимости Республики Узбекистан.