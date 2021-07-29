https://uz.sputniknews.ru/20210729/dan-start-konkursu-luchshiy-uchitel-goda-po-uzbekskomu-yazyku-19872593.html

Стартовал конкурс "Лучший учитель года" по узбекскому языку

Стартовал конкурс "Лучший учитель года" по узбекскому языку

Два лучших педагога получат приз в размере 30 миллионов сумов. За второе и третье места также предусмотрены денежные вознаграждения. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T14:15+0500

2021-07-29T14:15+0500

2021-07-29T14:19+0500

общество

учитель

узбекский язык

министерство народного образования узбекистана

конкурс

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Для выявления инициативных и опытных педагогов узбекского языка средних школ в республике стартовал конкурс "Лучший учитель года", сообщает пресс-служба Министерства народного образования. По информации МНО, проект нацелен поддержать и поощрить идеи учителей, направленные на повышение качества образования, а также применение современных подходов к преподаванию узбекского языка как государственного.Чтобы принять участие в конкурсе, кандидатам необходимо пройти регистрацию с 20 июля по 20 августа этого года. Два лучших учителя узбекского языка, победившие в соревновании, получат вознаграждение в размере 30 миллионов сумов. За второе место предусмотрен приз в 20 миллионов сумов, а за третье — 10 миллионов сумов.Отмечается, что мероприятие приурочено к 30-летию независимости Республики Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-russkix-klassax-uzbekskiy-yazyk-nachnut-prepodavat-kak-inostrannyy-18670135.html

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учитель, узбекский язык, министерство народного образования узбекистана, конкурс