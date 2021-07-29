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Стартовал конкурс "Лучший учитель года" по узбекскому языку
Стартовал конкурс "Лучший учитель года" по узбекскому языку
Два лучших педагога получат приз в размере 30 миллионов сумов. За второе и третье места также предусмотрены денежные вознаграждения. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T14:15+0500
2021-07-29T14:19+0500
общество
учитель
узбекский язык
министерство народного образования узбекистана
конкурс
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Для выявления инициативных и опытных педагогов узбекского языка средних школ в республике стартовал конкурс "Лучший учитель года", сообщает пресс-служба Министерства народного образования. По информации МНО, проект нацелен поддержать и поощрить идеи учителей, направленные на повышение качества образования, а также применение современных подходов к преподаванию узбекского языка как государственного.Чтобы принять участие в конкурсе, кандидатам необходимо пройти регистрацию с 20 июля по 20 августа этого года. Два лучших учителя узбекского языка, победившие в соревновании, получат вознаграждение в размере 30 миллионов сумов. За второе место предусмотрен приз в 20 миллионов сумов, а за третье — 10 миллионов сумов.Отмечается, что мероприятие приурочено к 30-летию независимости Республики Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-russkix-klassax-uzbekskiy-yazyk-nachnut-prepodavat-kak-inostrannyy-18670135.html
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учитель, узбекский язык, министерство народного образования узбекистана, конкурс

Стартовал конкурс "Лучший учитель года" по узбекскому языку

14:15 29.07.2021 (обновлено: 14:19 29.07.2021)
193
© Sputnik/Виктор ТолочкоПодписание документов
Подписание документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
© Sputnik/Виктор Толочко
Два лучших педагога получат приз в размере 30 миллионов сумов. За второе и третье места также предусмотрены денежные вознаграждения.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Для выявления инициативных и опытных педагогов узбекского языка средних школ в республике стартовал конкурс "Лучший учитель года", сообщает пресс-служба Министерства народного образования.
По информации МНО, проект нацелен поддержать и поощрить идеи учителей, направленные на повышение качества образования, а также применение современных подходов к преподаванию узбекского языка как государственного.
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Чтобы принять участие в конкурсе, кандидатам необходимо пройти регистрацию с 20 июля по 20 августа этого года.
Два лучших учителя узбекского языка, победившие в соревновании, получат вознаграждение в размере 30 миллионов сумов. За второе место предусмотрен приз в 20 миллионов сумов, а за третье — 10 миллионов сумов.
Отмечается, что мероприятие приурочено к 30-летию независимости Республики Узбекистан.
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