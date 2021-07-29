Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210729/eto-tolko-nachalo-bolshogo-puti-mirziyoev-zalojil-sovmestnyy-s-rf-zavod-v-almalyke-19878402.html
Это только начало большого пути: Мирзиёев заложил совместный с РФ завод в Алмалыке
Это только начало большого пути: Мирзиёев заложил совместный с РФ завод в Алмалыке
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в закладке капсулы в основание третьей медно-обогатительной фабрики на Алмалыкском горно-металлургическом... 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T20:53+0500
2021-07-29T20:53+0500
видео
вэб.рф
алмалык
газпромбанк
шавкат мирзиёев
оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1d/19878352_0:0:1379:775_1920x0_80_0_0_2d8458c436a0b0afb6d1a18fbea26839.jpg
Проект финансируется Газпромбанком при поддержке ВЭБ РФ, которые направят на развитие АГМК в общей сложности 7 миллиардов долларов. По словам президента, это только начало амбициозного плана. Новое предприятие будет перерабатывать до 60 миллионов тонн руды в год и в будущем позволит производить около 400 тысяч тонн меди, до 50 тонн золота и 270 тонн серебра ежегодно. Значительная часть оборудования и комплектующих будут поставляться предприятиями РФ — лидерами отрасли. Ожидается, что для нового завода закупят российских станков и агрегатов на 1 млрд долларов. Для строительства фабрики в Алмалыке были заключены партнерские отношения с ведущим российским консорциумом Enter Engineering и "Уралмашзаводом" Газпромбанка.Как проходила церемония закладки капсулы одного из крупнейших совместных узбекско-российских предприятий горно-перерабатывающей отрасли, смотрите в сюжете Sputnik.
https://uz.sputniknews.ru/20210729/mirziyoev-dal-start-stroitelstvu-mednoy-fabriki-na-agmk-za-334-mlrd-19866369.html
алмалык
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1d/19878352_81:0:1114:775_1920x0_80_0_0_1bda09a512cfaae4d746d76502746712.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вэб.рф, алмалык, газпромбанк, шавкат мирзиёев, оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

Это только начало большого пути: Мирзиёев заложил совместный с РФ завод в Алмалыке

20:53 29.07.2021
1462
© Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в закладке капсулы в основание третьей медно-обогатительной фабрики на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате.
Проект финансируется Газпромбанком при поддержке ВЭБ РФ, которые направят на развитие АГМК в общей сложности 7 миллиардов долларов.
По словам президента, это только начало амбициозного плана.

"Даст бог, мы и четвертую фабрику тут построим. В любом случае хочу заверить, что рабочие Алмалыка, истинные патриоты своей Родины, не подведут своих партнеров и в срок реализуют намеченные проекты", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев во время торжественной церемонии.

Новое предприятие будет перерабатывать до 60 миллионов тонн руды в год и в будущем позволит производить около 400 тысяч тонн меди, до 50 тонн золота и 270 тонн серебра ежегодно.
Начало строительства медно-обогатительной фабрики на АГМК - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
Экономика
Мирзиёев дал старт строительству медной фабрики на АГМК за $3,34 млрд
13:38
1708
14
Значительная часть оборудования и комплектующих будут поставляться предприятиями РФ — лидерами отрасли. Ожидается, что для нового завода закупят российских станков и агрегатов на 1 млрд долларов. Для строительства фабрики в Алмалыке были заключены партнерские отношения с ведущим российским консорциумом Enter Engineering и "Уралмашзаводом" Газпромбанка.
Как проходила церемония закладки капсулы одного из крупнейших совместных узбекско-российских предприятий горно-перерабатывающей отрасли, смотрите в сюжете Sputnik.
610000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:27ЦБ обновил финансовые инструменты, удержав ключевую ставку на прежнем уровне
20:53Это только начало большого пути: Мирзиёев заложил совместный с РФ завод в Алмалыке
20:21Узбекистан на ОИ-2020: итоги шестого дня соревнований
18:40Представителям пяти политических партий выданы мандаты
18:13В Таджикистане приступили к строительству лагеря для афганских беженцев
17:42Узбекистан обжалует результаты поединков ОИ-2020 с участием боксеров республики
17:24На какую сумму оказаны финансовые услуги в Узбекистане за полгода — статистика
17:00Замминистра иностранных дел Узбекистана принял главу ЦАРИКЦ: что обсудили эксперты
16:24ФСБ России разгромила ячейку ИГ* в Тюмени
15:59Россия перебросила штурмовики на учения на границе Таджикистана и Афганистана
15:34На одном дыхании: в Москве открылась экспозиция художников из Узбекистана
15:13Узбекский боксер Кахрамонов проиграл казахстанцу Аманкулу в 1/8 финала — видео
14:51Замир Кабулов о ситуации на границах ЦА: Афганистан точно никого не заставит скучать
14:31Шойгу: США проиграли Афганистан, но хотят "зацепиться" в Центральной Азии
14:18С начала года в Узбекистане построено объектов более чем на 48 триллионов сумов
14:15Стартовал конкурс "Лучший учитель года" по узбекскому языку
13:44Производство российской вакцины стартует со следующей недели
13:38Мирзиёев дал старт строительству медной фабрики на АГМК за $3,34 млрд
13:36Основная процентная ставка остается неизменной — Центробанк
13:19"Оговорка по Фрейду...": Байден спутал Трампа с Обамой — видео