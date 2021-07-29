https://uz.sputniknews.ru/20210729/eto-tolko-nachalo-bolshogo-puti-mirziyoev-zalojil-sovmestnyy-s-rf-zavod-v-almalyke-19878402.html
Это только начало большого пути: Мирзиёев заложил совместный с РФ завод в Алмалыке
Это только начало большого пути: Мирзиёев заложил совместный с РФ завод в Алмалыке
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в закладке капсулы в основание третьей медно-обогатительной фабрики на Алмалыкском горно-металлургическом... 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T20:53+0500
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2021-07-29T20:53+0500
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Проект финансируется Газпромбанком при поддержке ВЭБ РФ, которые направят на развитие АГМК в общей сложности 7 миллиардов долларов. По словам президента, это только начало амбициозного плана. Новое предприятие будет перерабатывать до 60 миллионов тонн руды в год и в будущем позволит производить около 400 тысяч тонн меди, до 50 тонн золота и 270 тонн серебра ежегодно. Значительная часть оборудования и комплектующих будут поставляться предприятиями РФ — лидерами отрасли. Ожидается, что для нового завода закупят российских станков и агрегатов на 1 млрд долларов. Для строительства фабрики в Алмалыке были заключены партнерские отношения с ведущим российским консорциумом Enter Engineering и "Уралмашзаводом" Газпромбанка.Как проходила церемония закладки капсулы одного из крупнейших совместных узбекско-российских предприятий горно-перерабатывающей отрасли, смотрите в сюжете Sputnik.
https://uz.sputniknews.ru/20210729/mirziyoev-dal-start-stroitelstvu-mednoy-fabriki-na-agmk-za-334-mlrd-19866369.html
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вэб.рф, алмалык, газпромбанк, шавкат мирзиёев, оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"
Это только начало большого пути: Мирзиёев заложил совместный с РФ завод в Алмалыке
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в закладке капсулы в основание третьей медно-обогатительной фабрики на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате.
Проект финансируется Газпромбанком при поддержке ВЭБ РФ, которые направят на развитие АГМК в общей сложности 7 миллиардов долларов.
По словам президента, это только начало амбициозного плана.
"Даст бог, мы и четвертую фабрику тут построим. В любом случае хочу заверить, что рабочие Алмалыка, истинные патриоты своей Родины, не подведут своих партнеров и в срок реализуют намеченные проекты", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев во время торжественной церемонии.
Новое предприятие будет перерабатывать до 60 миллионов тонн руды в год и в будущем позволит производить около 400 тысяч тонн меди, до 50 тонн золота и 270 тонн серебра ежегодно.
Значительная часть оборудования и комплектующих будут поставляться предприятиями РФ — лидерами отрасли. Ожидается, что для нового завода закупят российских станков и агрегатов на 1 млрд долларов. Для строительства фабрики в Алмалыке были заключены партнерские отношения с ведущим российским консорциумом Enter Engineering и "Уралмашзаводом" Газпромбанка.
Как проходила церемония закладки капсулы одного из крупнейших совместных узбекско-российских предприятий горно-перерабатывающей отрасли, смотрите в сюжете Sputnik.