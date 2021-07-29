Мирзиёев дал старт строительству медной фабрики на АГМК за $3,34 млрд

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил первый камень в фундамент медной обогатительной фабрики №3 на базе месторождения "Ёшлик-1", входящего в состав Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК).Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на церемонии закладки фундамента новой медной обогатительной фабрики на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, назвал это событие одним из знаковых для страны. "Это не только важный этап в жизни завода, но и начало новой эры в истории промышленности нашей страны", — подчеркнул глава государства, поздравив в связи с этим коллектив комплекса с предстоящим юбилеем независимости республики. За 70 лет с момента основания комбината здесь было добыто 1,5 миллиарда тонн руды, произведено более 6 миллионов тонн меди, 3,5 тыс. тонн серебра и 850 тонн золота. По его словам, есть хорошие основания утверждать, что в этом регионе расположены крупнейшие и редкие месторождения золота и меди в мире. Также было обнаружено, что добываемая здесь руда содержит серебро, молибден, селен, теллур, рений и другие редкие металлы. От российской стороны в церемонии принял участие зампред правления Газпромбанка Алексей Матвеев. Он подчеркнул, что для российского банка это огромная честь участвовать в таком важном международном проекте вместе с ВЭБ.РФ.Он добавил, что две недели назад делегация АГМК побывала на предприятии "КАРТЭКС" в Санкт-Петербурге, где ознакомилась с оборудованием для дробильной установки, которая будет в скором времени поставлена на обогатительную фабрику в Алмалык. А всего российские ведущие предприятия горной промышленности предоставят Узбекистану оборудования на 1 миллиард долларов."Отрадно, что мы не только поставляем готовое оборудование, запасные части и комплектующие в Узбекистан, но и тесно взаимодействуем с узбекскими партнерами, и уже с предприятий республики получаем продукцию в Россию и в другие страны", — отметил зампредседателя Газпромбанка.Со своей стороны президент Узбекистана выразил благодарность руководству России, подчеркнув, что финансирование проекта проводится на взаимовыгодных условиях.По его словам, это только начало большого пути, а сотрудники АГМК своим трудом докажут правильность и необходимость подобных планов, чтобы воплотить в жизнь самые смелые двусторонние замыслы.Новая медная обогатительная фабрика будет иметь мощность до 60 миллионов тонн руды в год.Проект реализуют в два этапа:Для строительства фабрики в Алмалыке были заключены партнерские отношения с ведущим российским консорциумом Enter Engineering и "Уралмашзаводом" Газпромбанка.Компании совместно возведут завод для АГМК под ключ: Enter Engineering построит объект и выполнит проектные работы, а "Уралмашзавод" поставит полное технологическое оборудование.В чем особенность медной обогатительной фабрики №3Здесь будет применяться комбинированный метод обогащения меди с цианированием золота. Эту технологию применят на АГМК впервые.Все технологические процессы будут полностью автоматизированы. В частности, измельченная руда, готовая продукция и отходы руды будут автоматически вымываться на склады или в плавильные печи через конвейер.Полная автоматизация производства, как ожидается, позволит снизить влияние человеческого фактора, улучшить качество продукции, а также снизить количество потенциальных аварийных ситуаций.АГМКАлмалыкский горно-металлургический комбинат — одно из крупнейших промышленных предприятий в Узбекистане. АГМК был построен в 1949 году, и за это время закрепил свои ведущие позиции в области добычи и переработки медно-молибденовых, цинково-свинцовых, а также полиметаллических и золотосодержащих руд.Предприятие является лидером в своей области не только в рамках страны, но и в рамках всего региона Центральной Азии. Также АГМК входит в число 30 крупнейших в мире по добыче и производству медной продукции.
Глава государства заложил капсулу в основание одного из крупнейших узбекско-российских горных предприятий. Президент назвал реализацию этого проекта новой эпохой в развитии промышленности Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил первый камень в фундамент медной обогатительной фабрики №3 на базе месторождения "Ёшлик-1", входящего в состав Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК).
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на церемонии закладки фундамента новой медной обогатительной фабрики на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, назвал это событие одним из знаковых для страны.
"Это не только важный этап в жизни завода, но и начало новой эры в истории промышленности нашей страны", — подчеркнул глава государства, поздравив в связи с этим коллектив комплекса с предстоящим юбилеем независимости республики.
За 70 лет с момента основания комбината здесь было добыто 1,5 миллиарда тонн руды, произведено более 6 миллионов тонн меди, 3,5 тыс. тонн серебра и 850 тонн золота.
"Сегодня Алмалыкский завод, на котором работает около 40 тысяч человек, стал одним из настоящих локомотивов промышленности страны. Это подтверждается тем, что на долю предприятия приходится 7% промышленной продукции и 15% экспорта. АГМК обеспечивает 8% общих доходов государственного бюджета. За последние годы деятельность завода вышла на высокий уровень, производство меди увеличилось в полтора раза и достигло 150 тысяч тонн", — отметил Шавкат Мирзиёев.
По его словам, есть хорошие основания утверждать, что в этом регионе расположены крупнейшие и редкие месторождения золота и меди в мире. Также было обнаружено, что добываемая здесь руда содержит серебро, молибден, селен, теллур, рений и другие редкие металлы.
Церемония закладки капсулы в фундамент 3-й медно-обогатительной фабрики АГМК и макет будущего объекта
От российской стороны в церемонии принял участие зампред правления Газпромбанка Алексей Матвеев. Он подчеркнул, что для российского банка это огромная честь участвовать в таком важном международном проекте вместе с ВЭБ.РФ.
"На проект на первом этапе уже направлено около 2 млрд долларов, а в дальнейшем Газпромбанк намерен выделить еще 5 миллиардов долларов", — подчеркнул Алексей Матвеев.
Он добавил, что две недели назад делегация АГМК побывала на предприятии "КАРТЭКС" в Санкт-Петербурге, где ознакомилась с оборудованием для дробильной установки, которая будет в скором времени поставлена на обогатительную фабрику в Алмалык. А всего российские ведущие предприятия горной промышленности предоставят Узбекистану оборудования на 1 миллиард долларов.
"Отрадно, что мы не только поставляем готовое оборудование, запасные части и комплектующие в Узбекистан, но и тесно взаимодействуем с узбекскими партнерами, и уже с предприятий республики получаем продукцию в Россию и в другие страны", — отметил зампредседателя Газпромбанка.
Со своей стороны президент Узбекистана выразил благодарность руководству России, подчеркнув, что финансирование проекта проводится на взаимовыгодных условиях.
"Эти средства предоставлены на выгодных для обеих сторон, можно сказать, дружеских условиях. Уровень доверия между нашими странами очень высок, для нас это один из важнейших проектов. Мы неоднократно об этом говорили вместе с Владимиром Владимировичем. Мы очень долго шли к этому дню, и я рад, что наконец приступили к реализации данного масштабного проекта", — заявил Шавкат Мирзиёев.
По его словам, это только начало большого пути, а сотрудники АГМК своим трудом докажут правильность и необходимость подобных планов, чтобы воплотить в жизнь самые смелые двусторонние замыслы.
Новая медная обогатительная фабрика будет иметь мощность до 60 миллионов тонн руды в год.
Проект реализуют в два этапа:
на первом этапе (2021-2025 годы) — 290 тысяч тонн катодной меди, 38 тонн золота и 203 тонны серебра;
на втором этапе (2024-2028 годы) — 400 тысяч тонн катодной меди, 50 тонн золота и 270 тонн серебра.
Для строительства фабрики в Алмалыке были заключены партнерские отношения с ведущим российским консорциумом Enter Engineering и "Уралмашзаводом" Газпромбанка.
Компании совместно возведут завод для АГМК под ключ: Enter Engineering построит объект и выполнит проектные работы, а "Уралмашзавод" поставит полное технологическое оборудование.
В чем особенность медной обогатительной фабрики №3
Здесь будет применяться комбинированный метод обогащения меди с цианированием золота. Эту технологию применят на АГМК впервые.
Все технологические процессы будут полностью автоматизированы. В частности, измельченная руда, готовая продукция и отходы руды будут автоматически вымываться на склады или в плавильные печи через конвейер.
Полная автоматизация производства, как ожидается, позволит снизить влияние человеческого фактора, улучшить качество продукции, а также снизить количество потенциальных аварийных ситуаций.
АГМК
Алмалыкский горно-металлургический комбинат — одно из крупнейших промышленных предприятий в Узбекистане.
АГМК был построен в 1949 году, и за это время закрепил свои ведущие позиции в области добычи и переработки медно-молибденовых, цинково-свинцовых, а также полиметаллических и золотосодержащих руд.
Предприятие является лидером в своей области не только в рамках страны, но и в рамках всего региона Центральной Азии. Также АГМК входит в число 30 крупнейших в мире по добыче и производству медной продукции.