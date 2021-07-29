https://uz.sputniknews.ru/20210729/mirziyoev-dal-start-stroitelstvu-mednoy-fabriki-na-agmk-za-334-mlrd-19866369.html

Мирзиёев дал старт строительству медной фабрики на АГМК за $3,34 млрд

Мирзиёев дал старт строительству медной фабрики на АГМК за $3,34 млрд

Глава государства заложил капсулу в основание одного из крупнейших узбекско-российских горных предприятий. Президент назвал реализацию этого проекта новой... 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T13:38+0500

2021-07-29T13:38+0500

2021-07-29T15:08+0500

экономика

медь

уралмашзавод

строительство

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил первый камень в фундамент медной обогатительной фабрики №3 на базе месторождения "Ёшлик-1", входящего в состав Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК).Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на церемонии закладки фундамента новой медной обогатительной фабрики на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, назвал это событие одним из знаковых для страны. "Это не только важный этап в жизни завода, но и начало новой эры в истории промышленности нашей страны", — подчеркнул глава государства, поздравив в связи с этим коллектив комплекса с предстоящим юбилеем независимости республики. За 70 лет с момента основания комбината здесь было добыто 1,5 миллиарда тонн руды, произведено более 6 миллионов тонн меди, 3,5 тыс. тонн серебра и 850 тонн золота. По его словам, есть хорошие основания утверждать, что в этом регионе расположены крупнейшие и редкие месторождения золота и меди в мире. Также было обнаружено, что добываемая здесь руда содержит серебро, молибден, селен, теллур, рений и другие редкие металлы. От российской стороны в церемонии принял участие зампред правления Газпромбанка Алексей Матвеев. Он подчеркнул, что для российского банка это огромная честь участвовать в таком важном международном проекте вместе с ВЭБ.РФ.Он добавил, что две недели назад делегация АГМК побывала на предприятии "КАРТЭКС" в Санкт-Петербурге, где ознакомилась с оборудованием для дробильной установки, которая будет в скором времени поставлена на обогатительную фабрику в Алмалык. А всего российские ведущие предприятия горной промышленности предоставят Узбекистану оборудования на 1 миллиард долларов."Отрадно, что мы не только поставляем готовое оборудование, запасные части и комплектующие в Узбекистан, но и тесно взаимодействуем с узбекскими партнерами, и уже с предприятий республики получаем продукцию в Россию и в другие страны", — отметил зампредседателя Газпромбанка.Со своей стороны президент Узбекистана выразил благодарность руководству России, подчеркнув, что финансирование проекта проводится на взаимовыгодных условиях.По его словам, это только начало большого пути, а сотрудники АГМК своим трудом докажут правильность и необходимость подобных планов, чтобы воплотить в жизнь самые смелые двусторонние замыслы.Новая медная обогатительная фабрика будет иметь мощность до 60 миллионов тонн руды в год.Проект реализуют в два этапа:Для строительства фабрики в Алмалыке были заключены партнерские отношения с ведущим российским консорциумом Enter Engineering и "Уралмашзаводом" Газпромбанка.Компании совместно возведут завод для АГМК под ключ: Enter Engineering построит объект и выполнит проектные работы, а "Уралмашзавод" поставит полное технологическое оборудование.В чем особенность медной обогатительной фабрики №3Здесь будет применяться комбинированный метод обогащения меди с цианированием золота. Эту технологию применят на АГМК впервые.Все технологические процессы будут полностью автоматизированы. В частности, измельченная руда, готовая продукция и отходы руды будут автоматически вымываться на склады или в плавильные печи через конвейер.Полная автоматизация производства, как ожидается, позволит снизить влияние человеческого фактора, улучшить качество продукции, а также снизить количество потенциальных аварийных ситуаций.АГМКАлмалыкский горно-металлургический комбинат — одно из крупнейших промышленных предприятий в Узбекистане. АГМК был построен в 1949 году, и за это время закрепил свои ведущие позиции в области добычи и переработки медно-молибденовых, цинково-свинцовых, а также полиметаллических и золотосодержащих руд.Предприятие является лидером в своей области не только в рамках страны, но и в рамках всего региона Центральной Азии. Также АГМК входит в число 30 крупнейших в мире по добыче и производству медной продукции.

https://uz.sputniknews.ru/20200917/VEB-i-Gazprombank-sozdadut-sindikat-dlya-modernizatsii-AGMK-v-Uzbekistane-15001330.html

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медь, уралмашзавод, строительство, оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"