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ФК "Рома" арендовал Элдора Шомуродова: сколько предложили форварду
ФК "Рома" арендовал Элдора Шомуродова: сколько предложили форварду
По словам известного спортивного журналиста , контракт с узбекистанским футболистом подписан до 2026 года. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T09:26+0500
2021-07-29T09:26+0500
спорт
элдор шомуродов
футболист
футбол
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Итальянский футбольный клуб "Рома" арендует Элдора Шомуродова с обязательным выкупом за 16 млн евро, сообщает известный спортивный журналист Николо Скира.По словам эксперта, контракт с узбекистанским футболистом подписан до 2026 года.Отмечается, что "Дженоа" получит свой процент в случае последующей продажи форварда.Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки в итоге составила примерно 18 млн евро.Ранее главный тренер "Дженоа" Давиде Баллардини запретил продажу нападающего Элдора Шомуродова. Генуэзский футбольный клуб не планировал этим летом отдавать игрока.В прошлом сезоне Шомуродов забил восемь голов за 31 игру в Серии А.
https://uz.sputniknews.ru/20210712/eldor-shomurodov-o-detstve-zvezdnom-puti-i-buduschem-uzbekskogo-futbola--video-19648078.html
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элдор шомуродов, футболист, футбол

ФК "Рома" арендовал Элдора Шомуродова: сколько предложили форварду

09:26 29.07.2021
783
© AP / Stefano NicoliЭлдор Шомуродов
Элдор Шомуродов - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
© AP / Stefano Nicoli
По словам известного спортивного журналиста , контракт с узбекистанским футболистом подписан до 2026 года.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Итальянский футбольный клуб "Рома" арендует Элдора Шомуродова с обязательным выкупом за 16 млн евро, сообщает известный спортивный журналист Николо Скира.
По словам эксперта, контракт с узбекистанским футболистом подписан до 2026 года.
Отмечается, что "Дженоа" получит свой процент в случае последующей продажи форварда.
Элдор Шомуродов - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
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Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки в итоге составила примерно 18 млн евро.
Ранее главный тренер "Дженоа" Давиде Баллардини запретил продажу нападающего Элдора Шомуродова. Генуэзский футбольный клуб не планировал этим летом отдавать игрока.
В прошлом сезоне Шомуродов забил восемь голов за 31 игру в Серии А.
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