https://uz.sputniknews.ru/20210729/fk-roma-arendoval-eldora-shomurodova-skolko-predlojili-forvardu-19865337.html

ФК "Рома" арендовал Элдора Шомуродова: сколько предложили форварду

ФК "Рома" арендовал Элдора Шомуродова: сколько предложили форварду

По словам известного спортивного журналиста , контракт с узбекистанским футболистом подписан до 2026 года. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T09:26+0500

2021-07-29T09:26+0500

2021-07-29T09:26+0500

спорт

элдор шомуродов

футболист

футбол

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Итальянский футбольный клуб "Рома" арендует Элдора Шомуродова с обязательным выкупом за 16 млн евро, сообщает известный спортивный журналист Николо Скира.По словам эксперта, контракт с узбекистанским футболистом подписан до 2026 года.Отмечается, что "Дженоа" получит свой процент в случае последующей продажи форварда.Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки в итоге составила примерно 18 млн евро.Ранее главный тренер "Дженоа" Давиде Баллардини запретил продажу нападающего Элдора Шомуродова. Генуэзский футбольный клуб не планировал этим летом отдавать игрока.В прошлом сезоне Шомуродов забил восемь голов за 31 игру в Серии А.

https://uz.sputniknews.ru/20210712/eldor-shomurodov-o-detstve-zvezdnom-puti-i-buduschem-uzbekskogo-futbola--video-19648078.html

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элдор шомуродов, футболист, футбол