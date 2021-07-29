https://uz.sputniknews.ru/20210729/konventsiya-oon-o-pravax-invalidov-vstupila-v-silu-v-uzbekistane-19866103.html

Конвенция ООН о правах инвалидов вступила в силу в Узбекистане

Конвенция ООН о правах инвалидов вступила в силу в Узбекистане

Документ, как ожидается, поможет унифицировать систему соцзащиты инвалидов с передовыми международными стандартами, а также привлечет гранты для усиления... 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T10:26+0500

2021-07-29T10:26+0500

2021-07-29T10:29+0500

общество

конвенция

инвалиды

оон

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Конвенция ООН о правах инвалидов вступила в силу в Узбекистане с 28 июля.Об этом сообщили в Национальном центре республики по правам человека.Отмечается, что документ для страны вступает в силу на тридцатый день после представления ратификационной грамоты Генсеку ООН. Узбекская сторона предоставила ее 28 июня.Например, речь может идти о случаях, когда статья 12 "Равенство перед законом" конвенции может требовать отмены таких механизмов.Ранее председатель ассоциации инвалидов Ойбек Исаков пояснил РИА Новости, что оговорка по статье 12 предусматривает реализацию в стране прав людей с ментальной инвалидностью. Важно понимать, что власти не отказываются выполнять положения данной статьи. Это скорее следует рассматривать как тайм-аут, который берется на реализацию статьи.Конвенция о правах инвалидов, закрепляющая основные права и свободы личности по отношению к людям с инвалидностью, была принята Генассамблеей ООН 13 декабря 2006 года. Документ вступил в силу 3 мая 2008-го. В Узбекистане закон о ее ратификации был подписан президентом страны Шавкатом Мирзиёевым в начале июня.

https://uz.sputniknews.ru/20210702/v-uzbekistane-vvoditsya-novyy-poryadok-obespecheniya-invalidov-protezami-i-kolyaskami-19522290.html

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конвенция, инвалиды, оон, узбекистан