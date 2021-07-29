https://uz.sputniknews.ru/20210729/konventsiya-oon-o-pravax-invalidov-vstupila-v-silu-v-uzbekistane-19866103.html
Конвенция ООН о правах инвалидов вступила в силу в Узбекистане
Конвенция ООН о правах инвалидов вступила в силу в Узбекистане
Документ, как ожидается, поможет унифицировать систему соцзащиты инвалидов с передовыми международными стандартами, а также привлечет гранты для усиления... 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T10:26+0500
2021-07-29T10:26+0500
2021-07-29T10:29+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Конвенция ООН о правах инвалидов вступила в силу в Узбекистане с 28 июля.Об этом сообщили в Национальном центре республики по правам человека.Отмечается, что документ для страны вступает в силу на тридцатый день после представления ратификационной грамоты Генсеку ООН. Узбекская сторона предоставила ее 28 июня.Например, речь может идти о случаях, когда статья 12 "Равенство перед законом" конвенции может требовать отмены таких механизмов.Ранее председатель ассоциации инвалидов Ойбек Исаков пояснил РИА Новости, что оговорка по статье 12 предусматривает реализацию в стране прав людей с ментальной инвалидностью. Важно понимать, что власти не отказываются выполнять положения данной статьи. Это скорее следует рассматривать как тайм-аут, который берется на реализацию статьи.Конвенция о правах инвалидов, закрепляющая основные права и свободы личности по отношению к людям с инвалидностью, была принята Генассамблеей ООН 13 декабря 2006 года. Документ вступил в силу 3 мая 2008-го. В Узбекистане закон о ее ратификации был подписан президентом страны Шавкатом Мирзиёевым в начале июня.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/v-uzbekistane-vvoditsya-novyy-poryadok-obespecheniya-invalidov-protezami-i-kolyaskami-19522290.html
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конвенция, инвалиды, оон, узбекистан
Конвенция ООН о правах инвалидов вступила в силу в Узбекистане
10:26 29.07.2021 (обновлено: 10:29 29.07.2021)
Документ, как ожидается, поможет унифицировать систему соцзащиты инвалидов с передовыми международными стандартами, а также привлечет гранты для усиления данной системы.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Конвенция ООН о правах инвалидов вступила в силу в Узбекистане с 28 июля.
Об этом сообщили в Национальном центре республики по правам человека.
Отмечается, что документ для страны вступает в силу на тридцатый день после представления ратификационной грамоты Генсеку ООН. Узбекская сторона предоставила ее 28 июня.
Между тем республика ратифицировала конвенцию с оговоркой — за Узбекистаном остается право "продолжать использование замещающих механизмов принятия решений в отношении лиц с инвалидностью в соответствующих обстоятельствах".
Например, речь может идти о случаях, когда статья 12 "Равенство перед законом" конвенции может требовать отмены таких механизмов.
Ранее председатель ассоциации инвалидов Ойбек Исаков пояснил РИА Новости
, что оговорка по статье 12 предусматривает реализацию в стране прав людей с ментальной инвалидностью.
Важно понимать, что власти не отказываются выполнять положения данной статьи. Это скорее следует рассматривать как тайм-аут, который берется на реализацию статьи.
"Государство пока не готово представить им (ментальным инвалидам. — Sputnik) дееспособность, чтобы они, к примеру, самостоятельно подавали иски в суд", — пояснял Исаков.
Конвенция о правах инвалидов, закрепляющая основные права и свободы личности по отношению к людям с инвалидностью, была принята Генассамблеей ООН 13 декабря 2006 года.
Документ вступил в силу 3 мая 2008-го. В Узбекистане закон о ее ратификации был подписан президентом страны Шавкатом Мирзиёевым в начале июня.