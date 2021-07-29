https://uz.sputniknews.ru/20210729/mirziyoev-v-uzbekistane-vnedryat-novuyu-sistemu-gospodderjki-detey-nujdayuschixsya-v-sotszaschite-19867894.html

Мирзиёев: в Узбекистане внедрят новую систему господдержки детей, нуждающихся в соцзащите

Мирзиёев: в Узбекистане внедрят новую систему господдержки детей, нуждающихся в соцзащите

За каждым домом милосердия и детским городком намечено закрепить вузы и спортивные школы. Таким образом планируется организовать научные и спортивные кружки, а... 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T11:45+0500

2021-07-29T11:45+0500

2021-07-29T11:55+0500

общество

дом милосердия

детский дом

дети

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, в ходе которого рассмотрел возможности расширения господдержки детей с инвалидностью, сирот и оставшихся без попечения родителей, а также совершенствования системы социальных пособий. Об этом сообщает пресс-служба президента.В рамках совещания отмечалось, что за последние десять лет в Узбекистане жильем были обеспечены свыше 50% выпускников детских домов, спецшкол-интернатов и детских городков, трудоустроено — 64%. Во время мероприятия глава государства подчеркнул необходимость воспитания детей в детских домах в условиях, приближенных к семейным. Для реализации этой инициативы планируется внедрить новую систему. В частности, будут разработаны новые методики воспитания детей в домах милосердия, обучения их информационным технологиям, иностранным языкам, профессиям и предпринимательству, организации занятий спортом. За каждым домом милосердия и детским городком намечено закрепить вузы и спортивные школы. Воплощением данного поручения займутся Минвуз и Минспорта. Таким образом, будут организованы научные и спортивные кружки, а привлеченные к ним преподаватели получат надбавки к зарплате.Помимо этого, детские дома, находящиеся в тяжелом состоянии, закрепят за администрацией президента, Кабинетом министров и областными хокимиятами.Кроме того, в каждом районном и городском хокимияте будут организованы отделы по делам опеки, попечительства и патроната по четыре штатные единицы в каждом.Отмечается, что за детей, находящихся под опекой, попечительством и патронатом, до достижения ими совершеннолетнего возраста будет выплачиваться 1,2 миллиона сумов из местного бюджета, а детям с инвалидностью — 2,5 миллиона сумов из республиканского бюджета. Семьям, воспитывающим приемных детей с инвалидностью, период ухода за ними зачислят в трудовой стаж. С 1 сентября размер пособия таким семьям определят исходя из количества детей. Также будет увеличен возраст детей для получения пособия с 14 до 18 лет, а срок выплаты составит 12 месяцев.К тому же дети, находящиеся под опекой, попечительством и патронатом, получат право пользоваться дополнительной квотой для поступления в вузы.Кроме того, для подготовки к школе дети из семей, включенных в "железную тетрадь", а также несовершеннолетние, потерявшие кормильца, и дети с инвалидностью, получат по 500 тысяч сумов.Ко всему прочему, совершеннолетним детям-сиротам, нуждающимся в жилье, будет бесплатно выделяться новое жилье. На эти цели в текущем году из бюджета выделят 120 миллиардов сумов.К тому же талантливым студентам-сиротами или лишившихся родительской опеки наполовину увеличат размер стипендии. Также срок выплаты пенсии таким учащимся будет увеличен с 18 до 23 лет. Ежегодно они будут получать единовременную субсидию в размере 1,2 миллиона сумов на приобретение необходимой литературы.На совещании также были рассмотрены вопросы поддержки и лечения детей с инвалидностью. Президент поручил выделить дополнительные средства для обеспечения таких детей необходимой медтехникой и колясками, проведения хирургических операций, установки имплантатов и протезов.

https://uz.sputniknews.ru/20210219/Vse-vy--moi-deti-Mirziev-posetil-dom-miloserdiya-v-Namangane-16045415.html

https://uz.sputniknews.ru/20160616/3050063.html

https://uz.sputniknews.ru/20210728/natsionalnaya-gvardiya-nachnet-kurirovat-deyatelnost-domov-miloserdiya--mirziyoev-19859453.html

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дом милосердия, детский дом, дети, шавкат мирзиёев