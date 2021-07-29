https://uz.sputniknews.ru/20210729/ogovorka-po-freydu-bayden-sputal-trampa-s-obamoy--video-19870617.html

"Оговорка по Фрейду...": Байден спутал Трампа с Обамой — видео

"Оговорка по Фрейду...": Байден спутал Трампа с Обамой — видео

Это не первый раз, когда американский лидер допускает неумышленные оговорки. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T13:19+0500

2021-07-29T13:19+0500

2021-07-29T13:42+0500

в мире

джо байден

президент сша

дональд трамп

барак обама

сша

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию: он оговорился и перепутал своих предшественников Дональда Трампа и Барака Обаму.Инцидент произошел во время выступления Байдена в Пенсильвании. Глава Белого дома заявил, что в 2009 году "тогдашний президент Трамп" поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности.Все бы ничего, вот только президентом в то время был Барак Обама. Вплоть до 2017 года.Байден между тем занимал пост вице-президента.Стоит отметить, что действующий глава государства довольно часто попадает в неоднозначные ситуации: то он называет президентом США Камалу Харрис, то допускает ошибки в фамилии российского лидера Владимира Путин ("президент Клутин"), то вовсе путает страны (Сирию с Ливией).Байден сам это признавал и называл себя "машиной ляпов".

https://uz.sputniknews.ru/20210416/prezident-klutin-vaktsinatsiya-konflikta-bayden-snova-udivil-publiku-lyapami-18362515.html

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джо байден, президент сша, дональд трамп, барак обама, сша