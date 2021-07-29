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"Оговорка по Фрейду...": Байден спутал Трампа с Обамой — видео
"Оговорка по Фрейду...": Байден спутал Трампа с Обамой — видео
Это не первый раз, когда американский лидер допускает неумышленные оговорки. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T13:19+0500
2021-07-29T13:42+0500
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джо байден
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию: он оговорился и перепутал своих предшественников Дональда Трампа и Барака Обаму.Инцидент произошел во время выступления Байдена в Пенсильвании. Глава Белого дома заявил, что в 2009 году "тогдашний президент Трамп" поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности.Все бы ничего, вот только президентом в то время был Барак Обама. Вплоть до 2017 года.Байден между тем занимал пост вице-президента.Стоит отметить, что действующий глава государства довольно часто попадает в неоднозначные ситуации: то он называет президентом США Камалу Харрис, то допускает ошибки в фамилии российского лидера Владимира Путин ("президент Клутин"), то вовсе путает страны (Сирию с Ливией).Байден сам это признавал и называл себя "машиной ляпов".
https://uz.sputniknews.ru/20210416/prezident-klutin-vaktsinatsiya-konflikta-bayden-snova-udivil-publiku-lyapami-18362515.html
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джо байден, президент сша, дональд трамп, барак обама, сша

"Оговорка по Фрейду...": Байден спутал Трампа с Обамой — видео

13:19 29.07.2021 (обновлено: 13:42 29.07.2021)
332
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Это не первый раз, когда американский лидер допускает неумышленные оговорки.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию: он оговорился и перепутал своих предшественников Дональда Трампа и Барака Обаму.
Инцидент произошел во время выступления Байдена в Пенсильвании.
Глава Белого дома заявил, что в 2009 году "тогдашний президент Трамп" поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности.
Все бы ничего, вот только президентом в то время был Барак Обама. Вплоть до 2017 года.
Байден между тем занимал пост вице-президента.

"Простите, оговорка по Фрейду... Это был президент Обама, когда я был вице-президентом", — тут же поправил себя Байден.

Стоит отметить, что действующий глава государства довольно часто попадает в неоднозначные ситуации: то он называет президентом США Камалу Харрис, то допускает ошибки в фамилии российского лидера Владимира Путин ("президент Клутин"), то вовсе путает страны (Сирию с Ливией).
Байден сам это признавал и называл себя "машиной ляпов".
Президент США Джо Байден - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2021
В мире
"Президент Клутин", "вакцинация конфликта": Байден снова удивил публику "ляпами"
16 апреля, 10:57
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