https://uz.sputniknews.ru/20210729/osnovnaya-protsentnaya-stavka-ostaetsya-neizmennoy--tsb-19871488.html

Основная процентная ставка остается неизменной — Центробанк

Основная процентная ставка остается неизменной — Центробанк

В июне национальный регулятор принял аналогичное решение. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T13:36+0500

2021-07-29T13:36+0500

2021-07-29T13:49+0500

экономика

основная ставка

цб

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Члены правления Центробанка оставили основную ставку без изменений на уровне 14,0% годовых.Ранее национальный регулятор принял аналогичное решение, чтобы создать условия для снижения инфляционных ожиданий на фоне рисков роста цен на продукты питания на внешних рынках.Напомним: с 1 января 2020-го ЦБ Узбекистана перешел к поэтапному инфляционному таргетированию.Также национальный регулятор ввел вместо ставки рефинансирования основную ставку в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере — ±1%. В течение прошлого года основная ставка была дважды снижена: сперва до 15%, затем до 14%.

https://uz.sputniknews.ru/20210328/tsb-pomenyal-poryadok-osuschestvleniya-valyutnyx-operatsiy--3-novyx-pravila-17997241.html

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