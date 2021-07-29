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https://uz.sputniknews.ru/20210729/osnovnaya-protsentnaya-stavka-ostaetsya-neizmennoy--tsb-19871488.html
Основная процентная ставка остается неизменной — Центробанк
Основная процентная ставка остается неизменной — Центробанк
В июне национальный регулятор принял аналогичное решение. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T13:36+0500
2021-07-29T13:49+0500
экономика
основная ставка
цб
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Члены правления Центробанка оставили основную ставку без изменений на уровне 14,0% годовых.Ранее национальный регулятор принял аналогичное решение, чтобы создать условия для снижения инфляционных ожиданий на фоне рисков роста цен на продукты питания на внешних рынках.Напомним: с 1 января 2020-го ЦБ Узбекистана перешел к поэтапному инфляционному таргетированию.Также национальный регулятор ввел вместо ставки рефинансирования основную ставку в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере — ±1%. В течение прошлого года основная ставка была дважды снижена: сперва до 15%, затем до 14%.
https://uz.sputniknews.ru/20210328/tsb-pomenyal-poryadok-osuschestvleniya-valyutnyx-operatsiy--3-novyx-pravila-17997241.html
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основная ставка, цб, узбекистан

Основная процентная ставка остается неизменной — Центробанк

13:36 29.07.2021 (обновлено: 13:49 29.07.2021)
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© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В июне национальный регулятор принял аналогичное решение.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Члены правления Центробанка оставили основную ставку без изменений на уровне 14,0% годовых.

"Вместе с тем расширен процентный коридор Центрального банка до ±2 процентного пункта, также внесен ряд изменений в денежно-кредитные инструменты", — говорится в официальном обращении.

Ранее национальный регулятор принял аналогичное решение, чтобы создать условия для снижения инфляционных ожиданий на фоне рисков роста цен на продукты питания на внешних рынках.
Напомним: с 1 января 2020-го ЦБ Узбекистана перешел к поэтапному инфляционному таргетированию.
Также национальный регулятор ввел вместо ставки рефинансирования основную ставку в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере — ±1%.
В течение прошлого года основная ставка была дважды снижена: сперва до 15%, затем до 14%.
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