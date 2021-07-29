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Шойгу: США проиграли Афганистан, но хотят "зацепиться" в Центральной Азии
Шойгу: США проиграли Афганистан, но хотят "зацепиться" в Центральной Азии
Российский министр отметил, что сейчас Штаты ведут "достаточно активные и достаточно назойливые" переговоры со странами, сопредельными с Афганистаном. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T14:31+0500
2021-07-29T14:31+0500
2021-07-29T14:38+0500
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сергей шойгу
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центральная азия
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. США проиграли в Афганистане все, что могли, и теперь пытаются закрепиться в Центральной Азии.Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.По словам министра, сейчас Вашингтон одновременно с выводом войск ведет "переговоры со всеми сопредельными государствами по поводу создания неких логистических центров, баз для вывода техники" из Афганистана.Кроме того, ведутся разговоры о "создании центров, куда бы могли приниматься, в том числе, беженцы из Афганистана — те люди, с которыми долгие годы сотрудничали США там".Шойгу подчеркнул, что эти переговоры "достаточно активны и достаточно назойливы". И это даже не скрывается.Шойгу отметил, что на планете не осталось страны, куда бы США надолго пришли и где все было бы хорошо. Министр привел в пример Сирию и Ливию. Страну также душат санкции, которые "запрещают поставлять те же самые нефтепродукты в ту же самую Сирию".Ливия тем временем вовсе разделена на две части. Шойгу выразил надежду, что берлинские договоренности, достигнутые по поводу Ливии, все же будут реализованы, и в государстве вновь воцарит мир.Глава российского Минобороны отметил, что когда в партию вмешивают нерегиональные игроки, "то получается то, что получаем".
https://uz.sputniknews.ru/20210521/polyxnet-li-v-tsentralnoy-azii-posle-uxoda-ssha-iz-afganistana-18850456.html
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сергей шойгу, минобороны рф, центральная азия, афганистан, сша
Шойгу: США проиграли Афганистан, но хотят "зацепиться" в Центральной Азии
14:31 29.07.2021 (обновлено: 14:38 29.07.2021)
Российский министр отметил, что сейчас Штаты ведут "достаточно активные и достаточно назойливые" переговоры со странами, сопредельными с Афганистаном.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. США проиграли в Афганистане все, что могли, и теперь пытаются закрепиться в Центральной Азии.
Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
По словам министра, сейчас Вашингтон одновременно с выводом войск ведет "переговоры со всеми сопредельными государствами по поводу создания неких логистических центров, баз для вывода техники" из Афганистана.
Кроме того, ведутся разговоры о "создании центров, куда бы могли приниматься, в том числе, беженцы из Афганистана — те люди, с которыми долгие годы сотрудничали США там".
Шойгу подчеркнул, что эти переговоры "достаточно активны и достаточно назойливы". И это даже не скрывается.
"Нормальная, здравая логика: зачем вы выходите, если вы становитесь тут же за забором и, образно говоря, сквозь щели пытаетесь наблюдать, что же там происходит? Зачем уходить? Для того, чтобы остаться буквально на границе? Ответ очевиден совершенно: это попытка закрепиться в Центральноазиатском регионе. Естественно, проиграв все, что можно было проиграть в Афганистане", — добавил глава Минобороны.
Шойгу отметил, что на планете не осталось страны, куда бы США надолго пришли и где все было бы хорошо. Министр привел в пример Сирию и Ливию.
"В той же Сирии идет бесцеремонный грабеж государства, совершенно бесцеремонно вывозятся нефть, другие полезные ископаемые. Вывозятся без ведома и без пользы для сирийского государства", — подчеркнул Шойгу.
Страну также душат санкции, которые "запрещают поставлять те же самые нефтепродукты в ту же самую Сирию".
Ливия тем временем вовсе разделена на две части. Шойгу выразил надежду, что берлинские договоренности, достигнутые по поводу Ливии, все же будут реализованы, и в государстве вновь воцарит мир.
Глава российского Минобороны отметил, что когда в партию вмешивают нерегиональные игроки, "то получается то, что получаем".