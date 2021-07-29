https://uz.sputniknews.ru/20210729/shoygu-ssha-proigrali-afganistan-no-xotyat-zatsepitsya-v-tsentralnoy-azii-19871755.html

Шойгу: США проиграли Афганистан, но хотят "зацепиться" в Центральной Азии

Шойгу: США проиграли Афганистан, но хотят "зацепиться" в Центральной Азии

Российский министр отметил, что сейчас Штаты ведут "достаточно активные и достаточно назойливые" переговоры со странами, сопредельными с Афганистаном. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T14:31+0500

2021-07-29T14:31+0500

2021-07-29T14:38+0500

россия

сергей шойгу

минобороны рф

центральная азия

афганистан

сша

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. США проиграли в Афганистане все, что могли, и теперь пытаются закрепиться в Центральной Азии.Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.По словам министра, сейчас Вашингтон одновременно с выводом войск ведет "переговоры со всеми сопредельными государствами по поводу создания неких логистических центров, баз для вывода техники" из Афганистана.Кроме того, ведутся разговоры о "создании центров, куда бы могли приниматься, в том числе, беженцы из Афганистана — те люди, с которыми долгие годы сотрудничали США там".Шойгу подчеркнул, что эти переговоры "достаточно активны и достаточно назойливы". И это даже не скрывается.Шойгу отметил, что на планете не осталось страны, куда бы США надолго пришли и где все было бы хорошо. Министр привел в пример Сирию и Ливию. Страну также душат санкции, которые "запрещают поставлять те же самые нефтепродукты в ту же самую Сирию".Ливия тем временем вовсе разделена на две части. Шойгу выразил надежду, что берлинские договоренности, достигнутые по поводу Ливии, все же будут реализованы, и в государстве вновь воцарит мир.Глава российского Минобороны отметил, что когда в партию вмешивают нерегиональные игроки, "то получается то, что получаем".

https://uz.sputniknews.ru/20210521/polyxnet-li-v-tsentralnoy-azii-posle-uxoda-ssha-iz-afganistana-18850456.html

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