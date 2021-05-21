https://uz.sputniknews.ru/20210521/polyxnet-li-v-tsentralnoy-azii-posle-uxoda-ssha-iz-afganistana-18850456.html

Полыхнет ли в Центральной Азии после ухода США из Афганистана?

Полыхнет ли в Центральной Азии после ухода США из Афганистана?

Проблема безопасности в Центральной Азии действительно связана с Афганистаном, поскольку талибы не настроены на мирные переговоры и конструктивный диалог. В... 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T19:59+0500

2021-05-21T19:59+0500

2021-05-21T20:18+0500

россия

дискуссионный клуб "валдай"

центральная азия

афганистан

сша

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik, Никита Чикунов. США приступили к выводу своих войск из Афганистана. В экспертной среде опасаются, что вслед за этим Центральноазиатский регион ждет всплеск нестабильности. Только совместные усилия России и стран Центральной Азии помогут избежать такого сценария. Какое будущее ждет Афганистан после ухода американцев и их союзников? Об этом – в материале Sputnik.Последствие ошибок ЗападаВоенные контингенты покидают Афганистан. Попытка стран Запада создать в стране условия для процветания демократии провалилась. В этом уверены эксперты, принявшие участие в дискуссии "Будущее для "особых" отношений России и стран Центральной Азии" на конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".Дальнейшая судьба Афганистана может определяться двумя основными сценариями, считает старший научный сотрудник Института международной политики WeltTrends в Потсдаме Александр Рар. Наиболее оптимальный из них предусматривает постепенную интеграцию страны в Центральноазиатский регион. Менее привлекательный с точки зрения стран ЦА и России вариант связан с включением Афганистана в орбиту "Большого Востока" — возможного ближневосточного объединения во главе с Ираном или Пакистаном, допускает Александр Рар. Европейские аналитики смотрят на будущее Афганистана с изрядной долей пессимизма. По мнению директора франко-российского аналитического центра "Обсерво" Арно Дюбьена, республика превратится в очаг военно-политической напряженности. "В лучшем случае Афганистан ждет непродолжительная стабильность, но затем ситуация ухудшится. Ожидания у нас плохие. Возможно, всплеск нестабильности затронет и Центральноазиатский регион", — прогнозирует он. Проблема безопасности в Центральной Азии действительно связана с Афганистаном, поскольку талибы не настроены на мирные переговоры и конструктивный диалог, считает директор Центра по изучению Центральной Азии и Китая в Таджикистане Худоберди Холикназар. В таких условиях России и странам ЦА не остается ничего иного, кроме как взять на себя роль "миротворцев", добавляет научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин."России и Центральной Азии вместе предстоит попытаться умиротворить Афганистан. Добиваться стабилизации внутренней обстановки там, в том числе через экономические проекты", — подчеркивает академик. Европейский наставник и идеолог Если интерес западных стран к Афганистану полностью угас, то к Центральноазиатскому региону он сохраняется до сих пор. Германия и Франция не теряют надежды реализовать в странах ЦА свои экономические проекты, говорит Арно Дюбьен."В 90-е годы и начале 2000-х европейцы продвигали там свои проекты, идеология которых на самом деле была антироссийская: как строить отношения в обход России. Сейчас амбиции поскромнее. Мы поняли, что совершили две крупные аналитические ошибки. Во-первых, долгое время считали, что роль России в этом регионе будет снижаться. Последние десять лет наблюдается совершенно обратная ситуация. Во-вторых, не учли китайский фактор", — объясняет эксперт. Еще одна проблема европейских стран заключается в их стремлении навязывать своим партнерам демократические и либеральные ценности против желания последних, добавляет Александр Рар."С Европейским союзом у Центральной Азии вначале складывались отношения, но затем пошли недомолвки и проблемы. Почему Европа не смогла стратегически укорениться в Центральной Азии? Вместо того, чтобы разговаривать о взаимных интересах, Запад в своей манере стал говорить только о ценностях. Европа рассматривала взаимодействие с точки зрения трансфера демократии и либерализма", — продолжает он. В этом плане сотрудничество ЦА с Россией стоится на совсем других принципах, что только ускоряет сближение стран, замечает сотрудник WeltTrends."Идея Евразийского экономического союза не принадлежит России, она принадлежит Казахстану и странам Центральной Азии, которым это объединение показалось самым правильным. Сегодня ЕАЭС фактически можно назвать неким мягким блоком взаимных интересов", — заключает Александр Рар.

https://uz.sputniknews.ru/20210513/priglashenie-na-voynu-afganistan-predlojil-stranam-tsentralnoy-azii-drujit-spetsnazami-18722494.html

https://uz.sputniknews.ru/20210517/naedine-s-talibanom-gotov-li-uzbekistan-k-uxodu-ssha-iz-afganistana-18765512.html

https://uz.sputniknews.ru/20210520/rossiya-ne-brosit-tsentralnuyu-aziyu--zamglavy-mid-rf-18834555.html

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дискуссионный клуб "валдай", центральная азия, афганистан, сша