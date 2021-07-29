https://uz.sputniknews.ru/20210729/uzbekistana-objaluet-rezultaty-poedinkov-oi-2020-s-uchastiem-bokserov-respubliki-19875504.html

Узбекистан обжалует результаты поединков ОИ-2020 с участием боксеров республики

Узбекистан обжалует результаты поединков ОИ-2020 с участием боксеров республики

Спорные ситуации в поединках будут рассматриваться отдельно, а судьи, которые подошли к своей работе непрофессионально, будут отстранены от своих обязанностей... 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T17:42+0500

2021-07-29T17:42+0500

2021-07-29T18:34+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

олимпиада-2020

бокс

спорт

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. На нынешних Олимпийских играх решения по результатам боксерских поединков поручено принимать специальной комиссии. В ее составе — специалисты только МОК, но не Международной ассоциацией бокса. Возглавляет же комиссию президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ из Японии.Во время турнира делегации некоторых государств выразили протест против судейства боксерских поединков. Глава НОК Узбекистана Рустам Шоабдурахманов и генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов подняли этот вопрос на встрече с Моринари Ватанабэ.Речь, в частности, о бое Турсуной Рахимовой в категории до 51 кг, в котором судьи отдали победу Бусе Наз Чакироглу из Турции (счет 2:3) и поединке действующего чемпиона мира Миразизбека Мирзахалилова в весе до 57 кг против ирландца Курта Уокера, закончившемся со счетом 1:4.Спецкомиссия объяснилась: решение по каждому противостоянию на ринге принимают пять судей, затем еще двое специалистов проверяют его беспристрастность. Решение, объявленное по окончании прений, не пересматривается.Спорные ситуации в поединках будут рассматриваться отдельно, а судьи, которые подошли к своей работе непрофессионально, будут отстранены от своих обязанностей на Олимпиаде.

https://uz.sputniknews.ru/20210728/bokser-mirazizbek-mirzaxalilov-proigral-irlandtsu-uolkeru-v-18-finala--video-19848902.html

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