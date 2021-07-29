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В Таджикистане приступили к строительству лагеря для афганских беженцев
В Таджикистане приступили к строительству лагеря для афганских беженцев
Помимо городка для беженцев в республике также возведут специальные склады для хранения необходимых вещей и продовольствия. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T18:13+0500
2021-07-29T18:14+0500
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лагерь
беженцы
афганистан
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В поселке Пяндж, расположенном в Таджикистане, началось строительство лагеря для афганских беженцев. Об этом во время пресс-конференции рассказал председатель Джайхунского района Абдулхафиз Одиназода, передает Sputnik Таджикистан.По словам спикера, для городка предоставлен участок общей площадью свыше двух гектаров. Средства для постройки ограждения вокруг лагеря выделят из областного бюджета, добавил Одиназода.При этом жилье для афганцев планируется возводить за счет средств государства и других источников. Отмечается, что помимо лагерей для беженцев в Таджикистане также построят специальные склады с целью хранения необходимых для проживания вещей и продовольствия.В июле республика приняла более тысячи афганских граждан, которые бежали из страны по случаю вооруженного конфликта между правительственными войсками и талибами. Наступление боевиков усилилось из-за вывода из государства войск США и НАТО.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/tadjikistan-planiruet-prinyat-do-100-tysyach-afganskix-bejentsev--19799313.html
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лагерь, беженцы, афганистан, таджикистан

В Таджикистане приступили к строительству лагеря для афганских беженцев

18:13 29.07.2021 (обновлено: 18:14 29.07.2021)
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© Sputnik / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛагерь для беженцев
Лагерь для беженцев - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Алехандро Мартинез Велез
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Перейти в фотобанк
Помимо городка для беженцев в республике также возведут специальные склады для хранения необходимых вещей и продовольствия.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В поселке Пяндж, расположенном в Таджикистане, началось строительство лагеря для афганских беженцев. Об этом во время пресс-конференции рассказал председатель Джайхунского района Абдулхафиз Одиназода, передает Sputnik Таджикистан.
По словам спикера, для городка предоставлен участок общей площадью свыше двух гектаров. Средства для постройки ограждения вокруг лагеря выделят из областного бюджета, добавил Одиназода.
При этом жилье для афганцев планируется возводить за счет средств государства и других источников.
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Отмечается, что помимо лагерей для беженцев в Таджикистане также построят специальные склады с целью хранения необходимых для проживания вещей и продовольствия.
В июле республика приняла более тысячи афганских граждан, которые бежали из страны по случаю вооруженного конфликта между правительственными войсками и талибами. Наступление боевиков усилилось из-за вывода из государства войск США и НАТО.
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