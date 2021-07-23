https://uz.sputniknews.ru/20210723/tadjikistan-planiruet-prinyat-do-100-tysyach-afganskix-bejentsev--19799313.html

Таджикистан планирует принять до 100 тысяч афганских беженцев

Таджикистан планирует принять до 100 тысяч афганских беженцев

В ближайшее время в республике сдадут в эксплуатацию два специальных склада, предназначенных для хранения палаток, постельных принадлежностей, средств гигиены... 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T13:30+0500

2021-07-23T13:30+0500

2021-07-23T13:52+0500

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Таджикистан готов принять до 100 тысяч беженцев из Афганистана. Об этом заявил заместитель главы Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики Эмомали Иброхимзода, передает Sputnik Таджикистан."На военных полигонах минобороны Таджикистана, расположенных вблизи границы с Афганистаном, на сегодняшний день можно принять и разместить порядка 100 тысяч беженцев из Афганистана", — сказал Иброхимзода.По его словам, Таджикистан сможет принять еще больше афганских беженцев, если в этом появится необходимость. Сейчас правительство страны вместе с международными организациями изучают потенциал республики, добавил замглавы КЧС.В ближайшее время на территории района Кушониен на юге страны в Хатлонской области и административного центра Горно-Бадахшанской автономной области — города Хорог — сдадут в эксплуатацию два специальных склада. В них планируется хранить палатки, постельные принадлежности, средства гигиены и продовольственную продукцию для потенциальных афганских беженцев, пояснил Иброхимзода.Также он сообщил, что в июле Таджикистан уже принял свыше 1 500 беженцев из Афганистана. Им оказали необходимую медицинскую помощью, также для них поставили палатки, обеспечили трехразовым горячим питанием, постельными принадлежностями и кухонной утварью. Позже они вернулись на родину в города Кабул и Мазари-Шариф. Для их перевозки были организованы 11 чартерных рейсов, заключил замглавы КЧС.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами. Они овладели значительными территориями в сельских районах, а также развернули наступление на крупные города республики. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов впервые за 18 лет войны подписали в Дохе соглашение о мире, предусматривающее вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.* — запрещенная в России и ряде других стран организация

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беженцы, афганистан, таджикистан