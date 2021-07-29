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Вкусные и вызывающие камни: Мясников назвал опасные для почек продукты
Вкусные и вызывающие камни: Мясников назвал опасные для почек продукты
Ранее медики озвучили симптомы, которые указывают на то, что почки следует срочно проверить. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T12:11+0500
2021-07-29T12:18+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут быть опасны для здоровья.На первый взгляд они безобидны, но на самом деле повышают риск образования камней в почках.Речь идет, прежде всего, о еде с высоким содержанием жиров — это мясо, а также продукты с большим количеством соли и сахара.Что еще может провоцировать камнеобразование: шпинат, зелень и орехи. В них содержатся оксалаты, которые могут быть чреваты для здоровья.Мясников также обратил внимание, что способствовать образованию камней также может кальций в таблетках.Ранее врачи назвали симптомы, которые указывают на то, что ваши почки срочно необходимо проверить: например, острая боль в спине, внизу живота или с одной стороны низа спины.Также опасным "звоночком" является кровь в моче или частое мочеиспускание. Дополнительными симптомами могут выступать тошнота, рвота, озноб или жар.
https://uz.sputniknews.ru/20210604/kakoy-simptom-smertelnoy-bolezni-zameten-nochyu--otvetil-doktor-myasnikov-19090111.html
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врач, продукты, здоровье

Вкусные и вызывающие камни: Мясников назвал опасные для почек продукты

12:11 29.07.2021 (обновлено: 12:18 29.07.2021)
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© Sputnik / Максим БлиновПокупатель в супермаркете
Покупатель в супермаркете - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Максим Блинов
Ранее медики озвучили симптомы, которые указывают на то, что почки следует срочно проверить.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут быть опасны для здоровья.
На первый взгляд они безобидны, но на самом деле повышают риск образования камней в почках.
Речь идет, прежде всего, о еде с высоким содержанием жиров — это мясо, а также продукты с большим количеством соли и сахара.
"Грейпфрут, если вы пьете сок из грейпфрута. Прекрасный продукт, но увеличивает склонность к камнеобразованию, как и витамин C в больших дозах", — добавил Мясников.
Что еще может провоцировать камнеобразование: шпинат, зелень и орехи. В них содержатся оксалаты, которые могут быть чреваты для здоровья.
Мясников также обратил внимание, что способствовать образованию камней также может кальций в таблетках.
Ранее врачи назвали симптомы, которые указывают на то, что ваши почки срочно необходимо проверить: например, острая боль в спине, внизу живота или с одной стороны низа спины.
Также опасным "звоночком" является кровь в моче или частое мочеиспускание. Дополнительными симптомами могут выступать тошнота, рвота, озноб или жар.
Будильник - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
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4 июня, 13:30
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