https://uz.sputniknews.ru/20210729/vkusnye-i-vyzyvayuschie-kamni-myasnikov-nazval-opasnye-dlya-pochek-produkty-19868864.html

Вкусные и вызывающие камни: Мясников назвал опасные для почек продукты

Вкусные и вызывающие камни: Мясников назвал опасные для почек продукты

Ранее медики озвучили симптомы, которые указывают на то, что почки следует срочно проверить. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T12:11+0500

2021-07-29T12:11+0500

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут быть опасны для здоровья.На первый взгляд они безобидны, но на самом деле повышают риск образования камней в почках.Речь идет, прежде всего, о еде с высоким содержанием жиров — это мясо, а также продукты с большим количеством соли и сахара.Что еще может провоцировать камнеобразование: шпинат, зелень и орехи. В них содержатся оксалаты, которые могут быть чреваты для здоровья.Мясников также обратил внимание, что способствовать образованию камней также может кальций в таблетках.Ранее врачи назвали симптомы, которые указывают на то, что ваши почки срочно необходимо проверить: например, острая боль в спине, внизу живота или с одной стороны низа спины.Также опасным "звоночком" является кровь в моче или частое мочеиспускание. Дополнительными симптомами могут выступать тошнота, рвота, озноб или жар.

https://uz.sputniknews.ru/20210604/kakoy-simptom-smertelnoy-bolezni-zameten-nochyu--otvetil-doktor-myasnikov-19090111.html

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