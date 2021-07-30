https://uz.sputniknews.ru/20210730/afgano-uzbekskuyu-granitsu-so-storony-xayratona-kontroliruyut-afganskie-vlasti-19886583.html

Афгано-узбекскую границу со стороны Хайратона контролируют афганские власти

Афгано-узбекскую границу со стороны Хайратона контролируют афганские власти

Ранее представитель "Талибана"* Забиулла Муджахед заявил, что около 90% границ находится под контролем движения. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T15:15+0500

2021-07-30T15:15+0500

2021-07-30T16:45+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

талибан

термез

граница

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Участок афганско-узбекской границы со стороны афганского порта Хайратон в районе города Термез контролируют афганские власти, а не талибы.Об этом заявил РИА Новости один из офицеров погранвойск Узбекистана, дежуривших на КПП в Термезе.По его оценке, "район Хайратона (мост "Хайратон" на пограничной реке Амударья) по-прежнему контролируют пограничники Афганистана".Ранее представитель "Талибана"* Забиулла Муджахед заявил РИА Новости, что около 90% границ находится под контролем движения. По его словам, речь идет в том числе о границе Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном.В Афганистане обстановка остается напряженной: "Талибан"* продолжают наступать и захватывать территории. Ситуация обострилась на фоне вывода американских войск из региона.Между тем эскалация напряженности создает угрозу для соседних стран Центральной Азии.* — представители радикального движения "Талибан", запрещенного в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210730/v-termeze-ne-vozvodyat-palatochnyx-gorodkov-dlya-bejentsev-iz-afganistana--zammera-19884234.html

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узбекистан, афганистан, талибан, термез, граница, радикальное движение "талибан"