https://uz.sputniknews.ru/20210730/afgano-uzbekskuyu-granitsu-so-storony-xayratona-kontroliruyut-afganskie-vlasti-19886583.html
Афгано-узбекскую границу со стороны Хайратона контролируют афганские власти
Афгано-узбекскую границу со стороны Хайратона контролируют афганские власти
Ранее представитель "Талибана"* Забиулла Муджахед заявил, что около 90% границ находится под контролем движения. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T15:15+0500
2021-07-30T15:15+0500
2021-07-30T16:45+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
талибан
термез
граница
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Участок афганско-узбекской границы со стороны афганского порта Хайратон в районе города Термез контролируют афганские власти, а не талибы.Об этом заявил РИА Новости один из офицеров погранвойск Узбекистана, дежуривших на КПП в Термезе.По его оценке, "район Хайратона (мост "Хайратон" на пограничной реке Амударья) по-прежнему контролируют пограничники Афганистана".Ранее представитель "Талибана"* Забиулла Муджахед заявил РИА Новости, что около 90% границ находится под контролем движения. По его словам, речь идет в том числе о границе Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном.В Афганистане обстановка остается напряженной: "Талибан"* продолжают наступать и захватывать территории. Ситуация обострилась на фоне вывода американских войск из региона.Между тем эскалация напряженности создает угрозу для соседних стран Центральной Азии.* — представители радикального движения "Талибан", запрещенного в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210730/v-termeze-ne-vozvodyat-palatochnyx-gorodkov-dlya-bejentsev-iz-afganistana--zammera-19884234.html
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узбекистан, афганистан, талибан, термез, граница, радикальное движение "талибан"
Афгано-узбекскую границу со стороны Хайратона контролируют афганские власти
15:15 30.07.2021 (обновлено: 16:45 30.07.2021)
Ранее представитель "Талибана"* Забиулла Муджахед заявил, что около 90% границ находится под контролем движения.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Участок афганско-узбекской границы со стороны афганского порта Хайратон в районе города Термез контролируют афганские власти, а не талибы.
Об этом заявил РИА Новости
один из офицеров погранвойск Узбекистана, дежуривших на КПП в Термезе.
"Ситуация на участке узбекско-афганской границы остается в прежнем штатном режиме", — сообщил источник.
По его оценке, "район Хайратона (мост "Хайратон" на пограничной реке Амударья) по-прежнему контролируют пограничники Афганистана".
"По обе стороны от Хайратона на территории уездов Шортепа и Кальдар несколько дней назад были слышны бои, сейчас там фиксируется затишье", — добавил собеседник.
Ранее представитель "Талибана"* Забиулла Муджахед заявил РИА Новости, что около 90% границ находится под контролем движения. По его словам, речь идет в том числе о границе Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном.
В Афганистане обстановка остается напряженной: "Талибан"* продолжают наступать и захватывать территории. Ситуация обострилась на фоне вывода американских войск из региона.
Между тем эскалация напряженности создает угрозу для соседних стран Центральной Азии.
* — представители радикального движения "Талибан", запрещенного в России и ряде других стран