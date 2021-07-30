https://uz.sputniknews.ru/20210730/v-termeze-ne-vozvodyat-palatochnyx-gorodkov-dlya-bejentsev-iz-afganistana--zammera-19884234.html
В Термезе не возводят палаточных городков для беженцев из Афганистана — замхокима
В Термезе не возводят палаточных городков для беженцев из Афганистана — замхокима
Ранее Вашингтон попросил страны Центральной Азии временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших американцам. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T13:42+0500
2021-07-30T13:42+0500
2021-07-30T15:48+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
термез
беженцы
афганистан
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Палаточных городков для афганских беженцев в приграничном Термезе не возводится. Ситуация в городе спокойная.Об этом заявила РИА Новости замхокима Мехринисо Кенджаева.По ее словам, в пятницу проводится совещание хокима области, но в повестке встречи только вопросы внутренней проблематики. Ситуация в Афганистане остается напряженной: талибы* продолжают наступать и захватывать территории. Это происходит на фоне вывода американских войск из Афганистана.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон попросил страны Центральной Азии (в том числе Узбекистан) временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших американцам.Однако спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев сообщил, что Ташкент не присоединился к конвенции о статусе беженцев 1951 года и протоколу 1967 года, а законодательство республики не предусматривает процедуры получения статуса беженца. В то же время власти Узбекистана готовы открыть на границе с Афганистаном офис управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), если от организации поступит такой запрос.* — представители радикального движения "Талибан", запрещенного в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210723/taliban-poobeschal-uzbekistanu-ne-narushat-ego-granitsu--irgashev-19793700.html
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В Термезе не возводят палаточных городков для беженцев из Афганистана — замхокима
13:42 30.07.2021 (обновлено: 15:48 30.07.2021)
Ранее Вашингтон попросил страны Центральной Азии временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших американцам.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Палаточных городков для афганских беженцев в приграничном Термезе не возводится. Ситуация в городе спокойная.
Об этом заявила РИА Новости
замхокима Мехринисо Кенджаева.
"Обстановка в городе спокойная, все мы в хокимияте заняты своей плановой работой, каких-то чрезвычайных собраний в связи с афганскими событиями мы не проводим точно", — сказала Кенджаева.
По ее словам, в пятницу проводится совещание хокима области, но в повестке встречи только вопросы внутренней проблематики.
"Ничего о таком строительстве не слышала, нет такого", — добавила Кенджаева.
Ситуация в Афганистане остается напряженной: талибы* продолжают наступать и захватывать территории. Это происходит на фоне вывода американских войск из Афганистана.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон попросил страны Центральной Азии (в том числе Узбекистан) временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших американцам.
Однако спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев сообщил, что Ташкент не присоединился к конвенции о статусе беженцев 1951 года и протоколу 1967 года, а законодательство республики не предусматривает процедуры получения статуса беженца.
В то же время власти Узбекистана готовы открыть на границе с Афганистаном офис управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), если от организации поступит такой запрос.
* — представители радикального движения "Талибан", запрещенного в России и ряде других стран