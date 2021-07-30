https://uz.sputniknews.ru/20210730/armiya-rossii-pristupila-k-peredislokatsii-v-uzbekistan-19880473.html

Армия России приступила к передислокации в Узбекистан

Армия России приступила к передислокации в Узбекистан

Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи военнослужащих примут участие в совместном учении стран на полигоне "Термез" — в районе, граничащем с Афганистаном. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T10:22+0500

2021-07-30T10:22+0500

2021-07-30T10:22+0500

общество

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термез

военнослужащие

минобороны рф

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Российские войска выдвинулись в Узбекистан, где состоятся совместные учения.Маневры пройдут в начале августа на полигоне "Термез" у афганской границы, сообщила пресс-служба Центрального военного округа. В аэропорту "Курумоч" (Самара) российские военные уже погрузили на самолет военно-транспортной авиации Ил-76 оружие, вещи, прошли все необходимые таможенные процедуры и вылетели в Термез.В ходе практических действий, которые начнутся уже сегодня, военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности стран Центральной Азии.В Афганистане обстановка остается напряженной: талибы* продолжают наступать и захватывать территории. Ситуация обострилась на фоне вывода американских войск из региона.* — представители радикального движения "Талибан", запрещенного в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210729/rossiya-perebrosila-shturmoviki-na-ucheniya-na-granitse-tadjikistana-i-afganistana-19874340.html

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военные учения, военные, термез, военнослужащие, минобороны рф, узбекистан