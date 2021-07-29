Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210729/rossiya-perebrosila-shturmoviki-na-ucheniya-na-granitse-tadjikistana-i-afganistana-19874340.html
Россия перебросила штурмовики на учения на границе Таджикистана и Афганистана
Россия перебросила штурмовики на учения на границе Таджикистана и Афганистана
Согласно сценарию, экипажи Су-25 выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также... 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T15:59+0500
2021-07-29T16:31+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
военные учения
афганистан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/16/19778218_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_0d0c97e4154c739d490909322a690c0f.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Российские штурмовики Су-25 из Кыргызстана переброшены в Таджикистан на учения, которые проходят близ границы с Афганистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).В трехсторонних учениях, которые планируется провести с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне "Харб-Майдон", примут участие военные России, Таджикистана и Узбекистана.Согласно сценарию, экипажи Су-25 выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника. Штурмовики обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности.Предстоящие учения — ответ на угрозы, возникающие в связи с выводом американских войск из Афганистана, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с таджикским коллегой Шерали Мирзо.Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских войск из Афганистана. В настоящий момент движение "Талибан"* контролируют большую часть провинций страны. В связи с эскалацией ситуации Россия и центральноазиатские государства предпринимают меры по укреплению безопасности на границах.* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210728/rossiyskie-voennye-zavershili-peregruppirovku-voysk-pered-ucheniyami-v-tadjikistane-19857591.html
афганистан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/16/19778218_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_f5a4f8393312b9dc3da5895498a90976.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
военные учения, афганистан, узбекистан

Россия перебросила штурмовики на учения на границе Таджикистана и Афганистана

15:59 29.07.2021 (обновлено: 16:31 29.07.2021)
898
© Sputnik / Aleksei Mayshev / Перейти в фотобанкПилотажная группа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на МАКС-2021
Пилотажная группа Русские витязи на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на МАКС-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Aleksei Mayshev
/
Перейти в фотобанк
Согласно сценарию, экипажи Су-25 выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Российские штурмовики Су-25 из Кыргызстана переброшены в Таджикистан на учения, которые проходят близ границы с Афганистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
В трехсторонних учениях, которые планируется провести с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне "Харб-Майдон", примут участие военные России, Таджикистана и Узбекистана.
Согласно сценарию, экипажи Су-25 выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника.
Штурмовики обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности.
К учениям готовы: российские военные завершили перегруппировку войск в Таджикистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Российские военные завершили перегруппировку войск перед учениями в Таджикистане
Вчера, 16:39
870
Предстоящие учения — ответ на угрозы, возникающие в связи с выводом американских войск из Афганистана, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с таджикским коллегой Шерали Мирзо.
Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских войск из Афганистана. В настоящий момент движение "Талибан"* контролируют большую часть провинций страны. В связи с эскалацией ситуации Россия и центральноазиатские государства предпринимают меры по укреплению безопасности на границах.
* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
200001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:40Представителям пяти политических партий выданы мандаты
18:13В Таджикистане приступили к строительству лагеря для афганских беженцев
17:42Узбекистан обжалует результаты поединков ОИ-2020 с участием боксеров республики
17:24На какую сумму оказаны финансовые услуги в Узбекистане за полгода — статистика
17:00Замминистра иностранных дел Узбекистана принял главу ЦАРИКЦ: что обсудили эксперты
16:24ФСБ России разгромила ячейку ИГ* в Тюмени
15:59Россия перебросила штурмовики на учения на границе Таджикистана и Афганистана
15:34На одном дыхании: в Москве открылась экспозиция художников из Узбекистана
15:13Узбекский боксер Кахрамонов проиграл казахстанцу Аманкулу в 1/8 финала — видео
14:51Замир Кабулов о ситуации на границах ЦА: Афганистан точно никого не заставит скучать
14:31Шойгу: США проиграли Афганистан, но хотят "зацепиться" в Центральной Азии
14:18С начала года в Узбекистане построено объектов более чем на 48 триллионов сумов
14:15Стартовал конкурс "Лучший учитель года" по узбекскому языку
13:44Производство российской вакцины стартует со следующей недели
13:38Мирзиёев дал старт строительству медной фабрики на АГМК за $3,34 млрд
13:36Основная процентная ставка остается неизменной — Центробанк
13:19"Оговорка по Фрейду...": Байден спутал Трампа с Обамой — видео
13:07Камилов направится с рабочим визитом в Южную Корею
12:44В Фергане задержаны студент и преподаватель при получении взятки за поступление в вуз
12:40Некоторым категориям медработников повысят зарплату