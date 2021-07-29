https://uz.sputniknews.ru/20210729/rossiya-perebrosila-shturmoviki-na-ucheniya-na-granitse-tadjikistana-i-afganistana-19874340.html

Россия перебросила штурмовики на учения на границе Таджикистана и Афганистана

Россия перебросила штурмовики на учения на границе Таджикистана и Афганистана

Согласно сценарию, экипажи Су-25 выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также... 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T15:59+0500

2021-07-29T15:59+0500

2021-07-29T16:31+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

военные учения

афганистан

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/16/19778218_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_0d0c97e4154c739d490909322a690c0f.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Российские штурмовики Су-25 из Кыргызстана переброшены в Таджикистан на учения, которые проходят близ границы с Афганистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).В трехсторонних учениях, которые планируется провести с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне "Харб-Майдон", примут участие военные России, Таджикистана и Узбекистана.Согласно сценарию, экипажи Су-25 выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника. Штурмовики обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности.Предстоящие учения — ответ на угрозы, возникающие в связи с выводом американских войск из Афганистана, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с таджикским коллегой Шерали Мирзо.Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских войск из Афганистана. В настоящий момент движение "Талибан"* контролируют большую часть провинций страны. В связи с эскалацией ситуации Россия и центральноазиатские государства предпринимают меры по укреплению безопасности на границах.* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210728/rossiyskie-voennye-zavershili-peregruppirovku-voysk-pered-ucheniyami-v-tadjikistane-19857591.html

афганистан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

военные учения, афганистан, узбекистан