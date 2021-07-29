https://uz.sputniknews.ru/20210729/rossiya-perebrosila-shturmoviki-na-ucheniya-na-granitse-tadjikistana-i-afganistana-19874340.html
Россия перебросила штурмовики на учения на границе Таджикистана и Афганистана
Россия перебросила штурмовики на учения на границе Таджикистана и Афганистана
Согласно сценарию, экипажи Су-25 выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также... 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T15:59+0500
2021-07-29T15:59+0500
2021-07-29T16:31+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
военные учения
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Российские штурмовики Су-25 из Кыргызстана переброшены в Таджикистан на учения, которые проходят близ границы с Афганистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).В трехсторонних учениях, которые планируется провести с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне "Харб-Майдон", примут участие военные России, Таджикистана и Узбекистана.Согласно сценарию, экипажи Су-25 выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника. Штурмовики обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности.Предстоящие учения — ответ на угрозы, возникающие в связи с выводом американских войск из Афганистана, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с таджикским коллегой Шерали Мирзо.Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских войск из Афганистана. В настоящий момент движение "Талибан"* контролируют большую часть провинций страны. В связи с эскалацией ситуации Россия и центральноазиатские государства предпринимают меры по укреплению безопасности на границах.* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210728/rossiyskie-voennye-zavershili-peregruppirovku-voysk-pered-ucheniyami-v-tadjikistane-19857591.html
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военные учения, афганистан, узбекистан
Россия перебросила штурмовики на учения на границе Таджикистана и Афганистана
15:59 29.07.2021 (обновлено: 16:31 29.07.2021)
Согласно сценарию, экипажи Су-25 выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Российские штурмовики Су-25 из Кыргызстана переброшены в Таджикистан на учения, которые проходят близ границы с Афганистаном, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
В трехсторонних учениях, которые планируется провести с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне "Харб-Майдон", примут участие военные России, Таджикистана и Узбекистана.
Согласно сценарию, экипажи Су-25 выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника.
Штурмовики обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности.
Предстоящие учения — ответ на угрозы, возникающие в связи с выводом американских войск из Афганистана, заявил
министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с таджикским коллегой Шерали Мирзо.
Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских войск из Афганистана. В настоящий момент движение "Талибан"* контролируют большую часть провинций страны. В связи с эскалацией ситуации Россия и центральноазиатские государства предпринимают меры по укреплению безопасности на границах.
* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран