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Достижения Узбекистана в борьбе с торговлей людьми обсудили на онлайн-конференции
Достижения Узбекистана в борьбе с торговлей людьми обсудили на онлайн-конференции
Власти страны разработали новую редакцию закона Республики Узбекистан "О противодействии торговле людьми", согласно которой идентификация жертв торговли людьми... 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T19:04+0500
2021-07-30T22:29+0500
общество
узбекистан
протокол
права человека
торговля людьми
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Узбекистан принял участие в международном форуме "Палермский протокол: национальный опыт и зарубежная практика", сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу Национального центра по правам человека.На мероприятии также присутствовали представители общественно-политических и научных-образовательных кругов Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Участники форума обсудили последние тенденции и трудности в области торговли людьми, а также ситуацию с пандемией COVID-19. По информации ООН, ежегодно около 2,7 млн человек во всем мире становятся жертвами торговли людьми.Отмечается, что Узбекистан принимает последовательные меры по развитию международного и регионального сотрудничества в борьбе с торговлей людьми, совершенствованию национального законодательства и механизмов.Узбекистан присоединился к Палермскому протоколу о предупреждении и пресечении торговли людьми в соответствии с постановлением президента от 8 июля 2008 года. Документ обязывает ратифицирующие государства предотвращать торговлю людьми и бороться с ней, а также защищать жертв и оказывать им помощь. С учетом международного опыта также в стране была разработана новая редакция Закона Республики Узбекистан "О противодействии торговле людьми", согласно которой идентификация жертв торговли людьми осуществляется в целях их выявления и предоставления им необходимой помощи и защиты, а также предотвращения риска повторного вовлечения их в торговлю людьми. К тому же в 2019 году по инициативе президента Узбекистана создана Национальная комиссия по борьбе с торговлей людьми и принудительны трудом.В Докладе о торговле людьми за 2021 год, подготовленным госдепартаментом США, признаются усилия правительства Узбекистана по предотвращению принудительного труда при сборе хлопка, выявлению нарушений законов, запрещающих принудительный труд, и привлечению нарушителей к ответственности, а также сотрудничество с институтами гражданского общества и международными организациями.В документе также отмечена работа властей Узбекистана, проделанная в направлении защиты и реинтеграции женщин, детей, оказавшихся в зонах вооруженных конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане. Кроме того, рассмотрены предпринятые меры по социальной защите и обеспечению занятости трудовых мигрантов в условиях пандемии.
https://uz.sputniknews.ru/20200818/V-Uzbekistane-zapretili-raskryvat-svedeniya-o-zhertvakh-torgovli-lyudmi-14794390.html
https://uz.sputniknews.ru/20191114/Narbaeva-Uroven-prestupnosti-v-sfere-torgovli-lyudmi-snizilsya-v-tri-raza-12793498.html
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узбекистан, протокол, права человека, торговля людьми

Достижения Узбекистана в борьбе с торговлей людьми обсудили на онлайн-конференции

19:04 30.07.2021 (обновлено: 22:29 30.07.2021)
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© Пресс-служба Национального центра по правам человека в УзбекистанеДиректор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов во время онлайн-конференции на тему борьбы с торговлей людьми
Директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов во время онлайн-конференции на тему борьбы с торговлей людьми - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2021
© Пресс-служба Национального центра по правам человека в Узбекистане
Власти страны разработали новую редакцию закона Республики Узбекистан "О противодействии торговле людьми", согласно которой идентификация жертв торговли людьми осуществляется для предоставления им необходимой помощи и защиты.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Узбекистан принял участие в международном форуме "Палермский протокол: национальный опыт и зарубежная практика", сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу Национального центра по правам человека.
На мероприятии также присутствовали представители общественно-политических и научных-образовательных кругов Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Участники форума обсудили последние тенденции и трудности в области торговли людьми, а также ситуацию с пандемией COVID-19. По информации ООН, ежегодно около 2,7 млн человек во всем мире становятся жертвами торговли людьми.
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Отмечается, что Узбекистан принимает последовательные меры по развитию международного и регионального сотрудничества в борьбе с торговлей людьми, совершенствованию национального законодательства и механизмов.
Узбекистан присоединился к Палермскому протоколу о предупреждении и пресечении торговли людьми в соответствии с постановлением президента от 8 июля 2008 года. Документ обязывает ратифицирующие государства предотвращать торговлю людьми и бороться с ней, а также защищать жертв и оказывать им помощь.
С учетом международного опыта также в стране была разработана новая редакция Закона Республики Узбекистан "О противодействии торговле людьми", согласно которой идентификация жертв торговли людьми осуществляется в целях их выявления и предоставления им необходимой помощи и защиты, а также предотвращения риска повторного вовлечения их в торговлю людьми.
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К тому же в 2019 году по инициативе президента Узбекистана создана Национальная комиссия по борьбе с торговлей людьми и принудительны трудом.
В Докладе о торговле людьми за 2021 год, подготовленным госдепартаментом США, признаются усилия правительства Узбекистана по предотвращению принудительного труда при сборе хлопка, выявлению нарушений законов, запрещающих принудительный труд, и привлечению нарушителей к ответственности, а также сотрудничество с институтами гражданского общества и международными организациями.
В документе также отмечена работа властей Узбекистана, проделанная в направлении защиты и реинтеграции женщин, детей, оказавшихся в зонах вооруженных конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане. Кроме того, рассмотрены предпринятые меры по социальной защите и обеспечению занятости трудовых мигрантов в условиях пандемии.
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