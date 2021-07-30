https://uz.sputniknews.ru/20210730/dostijeniya-uzbekistana-v-borbe-s-torgovley-lyudmi--podrobnosti-19889809.html

Достижения Узбекистана в борьбе с торговлей людьми обсудили на онлайн-конференции

Достижения Узбекистана в борьбе с торговлей людьми обсудили на онлайн-конференции

Власти страны разработали новую редакцию закона Республики Узбекистан "О противодействии торговле людьми", согласно которой идентификация жертв торговли людьми... 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T19:04+0500

2021-07-30T19:04+0500

2021-07-30T22:29+0500

общество

узбекистан

протокол

права человека

торговля людьми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1e/19892686_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc211e330db157fa8d67f954a7e7199f.jpg

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Узбекистан принял участие в международном форуме "Палермский протокол: национальный опыт и зарубежная практика", сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу Национального центра по правам человека.На мероприятии также присутствовали представители общественно-политических и научных-образовательных кругов Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Участники форума обсудили последние тенденции и трудности в области торговли людьми, а также ситуацию с пандемией COVID-19. По информации ООН, ежегодно около 2,7 млн человек во всем мире становятся жертвами торговли людьми.Отмечается, что Узбекистан принимает последовательные меры по развитию международного и регионального сотрудничества в борьбе с торговлей людьми, совершенствованию национального законодательства и механизмов.Узбекистан присоединился к Палермскому протоколу о предупреждении и пресечении торговли людьми в соответствии с постановлением президента от 8 июля 2008 года. Документ обязывает ратифицирующие государства предотвращать торговлю людьми и бороться с ней, а также защищать жертв и оказывать им помощь. С учетом международного опыта также в стране была разработана новая редакция Закона Республики Узбекистан "О противодействии торговле людьми", согласно которой идентификация жертв торговли людьми осуществляется в целях их выявления и предоставления им необходимой помощи и защиты, а также предотвращения риска повторного вовлечения их в торговлю людьми. К тому же в 2019 году по инициативе президента Узбекистана создана Национальная комиссия по борьбе с торговлей людьми и принудительны трудом.В Докладе о торговле людьми за 2021 год, подготовленным госдепартаментом США, признаются усилия правительства Узбекистана по предотвращению принудительного труда при сборе хлопка, выявлению нарушений законов, запрещающих принудительный труд, и привлечению нарушителей к ответственности, а также сотрудничество с институтами гражданского общества и международными организациями.В документе также отмечена работа властей Узбекистана, проделанная в направлении защиты и реинтеграции женщин, детей, оказавшихся в зонах вооруженных конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане. Кроме того, рассмотрены предпринятые меры по социальной защите и обеспечению занятости трудовых мигрантов в условиях пандемии.

https://uz.sputniknews.ru/20200818/V-Uzbekistane-zapretili-raskryvat-svedeniya-o-zhertvakh-torgovli-lyudmi-14794390.html

https://uz.sputniknews.ru/20191114/Narbaeva-Uroven-prestupnosti-v-sfere-torgovli-lyudmi-snizilsya-v-tri-raza-12793498.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, протокол, права человека, торговля людьми