https://uz.sputniknews.ru/20210730/k-agrokoridoru-rf--uzbekistan-prisoedinitsya-esche-odna-strana--kakie-plyusy-19879863.html
К агрокоридору "РФ — Узбекистан" присоединится еще одна страна – какие плюсы?
К агрокоридору "РФ — Узбекистан" присоединится еще одна страна – какие плюсы?
В июне РЭЦ, "РЖД Логистика" и Uzagrologistics Centers подписали соглашение о перевозке агропромышленных грузов на экспорт в ускоренных рефрижераторных... 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T09:28+0500
2021-07-30T09:28+0500
2021-07-30T09:28+0500
экономика
транзит
транспортный коридор
торговля
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Казахстан может присоединиться к проекту агроэкспресс "Россия — Узбекистан", который поможет нарастить взаимные поставки сельхозпродукции.Этот вопрос накануне обсудили гендиректор АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Вероника Никишина и вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев.По ее словам, таким образом бизнес данных стран получит конкурентные преимущества. Также будет существенно увеличен товарооборот между РФ, Узбекистаном и Казахстаном в среднесрочной перспективе, обеспечена стабильность функционирования рынков и повышена устойчивость экономик государств.Торебаев подчеркнул необходимость скоординировать и синхронизировать работу, в том числе решения вопросов формирования выгодных транзитных тарифов по всему коридору от России до Узбекистана.В июне РЭЦ, "РЖД Логистика" и Uzagrologistics Centers подписали соглашение о перевозке агропромышленных грузов на экспорт в ускоренных рефрижераторных контейнерных поездах.
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транзит, транспортный коридор, торговля, казахстан, узбекистан
К агрокоридору "РФ — Узбекистан" присоединится еще одна страна – какие плюсы?
В июне РЭЦ, "РЖД Логистика" и Uzagrologistics Centers подписали соглашение о перевозке агропромышленных грузов на экспорт в ускоренных рефрижераторных контейнерных поездах.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Казахстан может присоединиться к проекту агроэкспресс "Россия — Узбекистан", который поможет нарастить взаимные поставки сельхозпродукции.
Этот вопрос накануне обсудили
гендиректор АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Вероника Никишина и вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев.
"Агрологистический коридор "Россия – Узбекистан" является трехсторонним, потому как товарные грузопотоки проходят через территорию Казахстана. Нам предстоит синхронизировать работу контролирующих органов, чтобы поезда ходили без длительных задержек, это критически важно для доставки скоропортящихся продуктов", — подчеркнула Никишина.
По ее словам, таким образом бизнес данных стран получит конкурентные преимущества. Также будет существенно увеличен товарооборот между РФ, Узбекистаном и Казахстаном в среднесрочной перспективе, обеспечена стабильность функционирования рынков и повышена устойчивость экономик государств.
Торебаев подчеркнул необходимость скоординировать и синхронизировать работу, в том числе решения вопросов формирования выгодных транзитных тарифов по всему коридору от России до Узбекистана.
В июне РЭЦ, "РЖД Логистика" и Uzagrologistics Centers подписали соглашение о перевозке агропромышленных грузов на экспорт в ускоренных рефрижераторных контейнерных поездах.