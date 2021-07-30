https://uz.sputniknews.ru/20210730/k-agrokoridoru-rf--uzbekistan-prisoedinitsya-esche-odna-strana--kakie-plyusy-19879863.html

К агрокоридору "РФ — Узбекистан" присоединится еще одна страна – какие плюсы?

К агрокоридору "РФ — Узбекистан" присоединится еще одна страна – какие плюсы?

В июне РЭЦ, "РЖД Логистика" и Uzagrologistics Centers подписали соглашение о перевозке агропромышленных грузов на экспорт в ускоренных рефрижераторных... 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T09:28+0500

2021-07-30T09:28+0500

2021-07-30T09:28+0500

экономика

транзит

транспортный коридор

торговля

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Казахстан может присоединиться к проекту агроэкспресс "Россия — Узбекистан", который поможет нарастить взаимные поставки сельхозпродукции.Этот вопрос накануне обсудили гендиректор АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Вероника Никишина и вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев.По ее словам, таким образом бизнес данных стран получит конкурентные преимущества. Также будет существенно увеличен товарооборот между РФ, Узбекистаном и Казахстаном в среднесрочной перспективе, обеспечена стабильность функционирования рынков и повышена устойчивость экономик государств.Торебаев подчеркнул необходимость скоординировать и синхронизировать работу, в том числе решения вопросов формирования выгодных транзитных тарифов по всему коридору от России до Узбекистана.В июне РЭЦ, "РЖД Логистика" и Uzagrologistics Centers подписали соглашение о перевозке агропромышленных грузов на экспорт в ускоренных рефрижераторных контейнерных поездах.

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транзит, транспортный коридор, торговля, казахстан, узбекистан