https://uz.sputniknews.ru/20210730/sardor-umurzakov-ya-jdal-bolshego-ot-predprinimateley-19888058.html

Сардор Умурзаков: я ждал большего от предпринимателей

Сардор Умурзаков: я ждал большего от предпринимателей

На сегодняшний день собрано и проанализировано 7 146 обращений предпринимателей и инвесторов. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T16:53+0500

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В столичном "Интернационале" состоялась пресс-конференция, посвященная прямому диалогу с бизнесом. О том, какая работа проводится штабом, рассказал его руководитель, заместитель премьер-министра Сардор Умурзаков.В рамках подготовки к открытому диалогу с президентом создан штаб, которым на сегодняшний день собрано и проанализировано 7 146 обращений предпринимателей и инвесторов. Из них:Умурзаков отметил, что в составе штаба работает семь комиссий по различным направлениям, в которые привлечены сотрудники и специалисты всех ключевых министерств. Прием обращений ведется посредством кол-центра, электронной связи, работающих в круглосуточном режиме.Между тем он заявил, что ожидал большего от узбекских предпринимателей. Зампремьера призвал бизнес-сообщество, а также экспертов воспользоваться уникальной возможностью и помочь выявить и обобщить системные проблемы.По его мнению, необходимо понять, почему до сих пор отдельные предприниматели предпочитают заниматься неофициальной деятельностью. Важно определить, как сделать так, чтобы бизнесмены вышли из тени и работали с выгодой и открыто.Президент Шавкат Мирзиёев неоднократно призывал поддерживать национальных предпринимателей, ведь для развития многих отраслей экономики местные инвестиции могут также играть решающую роль наряду с иностранными инвесторами. В Узбекистане разработаны и реализуются различные программы поддержки семейного, женского, молодежного предпринимательства.В постковидный период усиливается конкуренция за инвестиции, за рынки сбыта, человеческий капитал. Эффективная экономика и развитое предпринимательство помогут Узбекистану занимать достойные позиции на мировом рынке.

https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzbekistan-prevratit-molodej-i-jenschin-v-predprinimateley--kak-19371947.html

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бизнес, предпринимательство, предприниматели, бизнесмены, сардор умурзаков