Общество
Сардор Умурзаков: я ждал большего от предпринимателей
16:53 30.07.2021 (обновлено: 16:56 30.07.2021)
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© Международный пресс-клубМинистр по инвестициям и внешней торговли Сардор Умурзаков
© Международный пресс-клуб
На сегодняшний день собрано и проанализировано 7 146 обращений предпринимателей и инвесторов.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В столичном "Интернационале" состоялась пресс-конференция, посвященная прямому диалогу с бизнесом. О том, какая работа проводится штабом, рассказал его руководитель, заместитель премьер-министра Сардор Умурзаков.
© SputnikЗаместитель премьер-министра Сардор Умурзаков на пресс-конференции, посвященной прямому диалогу с бизнесом.
Заместитель премьер-министра Сардор Умурзаков на пресс-конференции, посвященной прямому диалогу с бизнесом.
© Sputnik
В рамках подготовки к открытому диалогу с президентом создан штаб, которым на сегодняшний день собрано и проанализировано 7 146 обращений предпринимателей и инвесторов.
Из них:
5 783 имеют индивидуальный характер (связаны с конкретными проблемами), из них 1 757 обращений уже решены, остальные находятся в работе;
1 234 — это системные предложения по улучшению инвестиционной и бизнес-среды;
129 — своего рода протестные обращения, которые также изучаются.
Умурзаков отметил, что в составе штаба работает семь комиссий по различным направлениям, в которые привлечены сотрудники и специалисты всех ключевых министерств. Прием обращений ведется посредством кол-центра, электронной связи, работающих в круглосуточном режиме.
"До сих пор на протяжении уже почти пяти лет мы занимались решением текущих проблем, главным образом, на выездных встречах в регионах, путем ручного управления. Теперь настало время перейти к системным преобразованиям", — сказал Умурзаков.
Между тем он заявил, что ожидал большего от узбекских предпринимателей. Зампремьера призвал бизнес-сообщество, а также экспертов воспользоваться уникальной возможностью и помочь выявить и обобщить системные проблемы.
"На основе этого будут сформулированы предложения по улучшению деловой и инвестиционной среды, законодательной базы, в том числе налогового и таможенного регулирования, земельных отношений, госзакупок, лицензирования и других", — добавил Умурзаков.
По его мнению, необходимо понять, почему до сих пор отдельные предприниматели предпочитают заниматься неофициальной деятельностью. Важно определить, как сделать так, чтобы бизнесмены вышли из тени и работали с выгодой и открыто.
Президент Шавкат Мирзиёев неоднократно призывал поддерживать национальных предпринимателей, ведь для развития многих отраслей экономики местные инвестиции могут также играть решающую роль наряду с иностранными инвесторами.
В Узбекистане разработаны и реализуются различные программы поддержки семейного, женского, молодежного предпринимательства.
В постковидный период усиливается конкуренция за инвестиции, за рынки сбыта, человеческий капитал. Эффективная экономика и развитое предпринимательство помогут Узбекистану занимать достойные позиции на мировом рынке.