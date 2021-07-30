https://uz.sputniknews.ru/20210730/semyu-iz-chetyrex-chelovek-ubili-pod-tashkentom-19883506.html

Семью из четырех человек убили под Ташкентом

Семью из четырех человек убили под Ташкентом

Подробности инцидента не раскрываются. Исходя из статьи инкриминируемого деяния подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T13:04+0500

2021-07-30T13:04+0500

2021-07-30T13:20+0500

происшествия

задержание преступников

убийство

ташкентская область

генпрокуратура узбекистана

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В Узбекистане задержали подозреваемого в убийстве пятерых человек, сообщает Генпрокуратура.Преступление совершено ночью 29 июля. В частном доме правоохранители обнаружили тела четверых членов семьи: отца, сына и двух дочерей, а также одного рабочего, делавшего в нем ремонт.Другие подробности инцидента не раскрываются. Исходя из статьи инкриминируемого деяния, в случае признания судом вины подозреваемого в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц с особой жестокостью, ему будет назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Правоохранители ведут следственные действия.

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ташкентская область

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задержание преступников, убийство, ташкентская область, генпрокуратура узбекистана