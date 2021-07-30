https://uz.sputniknews.ru/20210730/semyu-iz-chetyrex-chelovek-ubili-pod-tashkentom-19883506.html
Семью из четырех человек убили под Ташкентом
Семью из четырех человек убили под Ташкентом
Подробности инцидента не раскрываются. Исходя из статьи инкриминируемого деяния подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T13:04+0500
2021-07-30T13:04+0500
2021-07-30T13:20+0500
происшествия
задержание преступников
убийство
ташкентская область
генпрокуратура узбекистана
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В Узбекистане задержали подозреваемого в убийстве пятерых человек, сообщает Генпрокуратура.Преступление совершено ночью 29 июля. В частном доме правоохранители обнаружили тела четверых членов семьи: отца, сына и двух дочерей, а также одного рабочего, делавшего в нем ремонт.Другие подробности инцидента не раскрываются. Исходя из статьи инкриминируемого деяния, в случае признания судом вины подозреваемого в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц с особой жестокостью, ему будет назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Правоохранители ведут следственные действия.
https://uz.sputniknews.ru/20210713/ubiystvo-v-namangane-fermery-ne-podelili-vodu-19661371.html
ташкентская область
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задержание преступников, убийство, ташкентская область, генпрокуратура узбекистана
Семью из четырех человек убили под Ташкентом
13:04 30.07.2021 (обновлено: 13:20 30.07.2021)
Подробности инцидента не раскрываются. Исходя из статьи инкриминируемого деяния подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
В Узбекистане задержали подозреваемого в убийстве пятерых человек, сообщает
Генпрокуратура.
Преступление совершено ночью 29 июля. В частном доме правоохранители обнаружили тела четверых членов семьи: отца, сына и двух дочерей, а также одного рабочего, делавшего в нем ремонт.
"По данному факту прокуратурой Ташкентской области возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "ж" части второй статьи 97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.
Другие подробности инцидента не раскрываются. Исходя из статьи инкриминируемого деяния, в случае признания судом вины подозреваемого в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц с особой жестокостью, ему будет назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Правоохранители ведут следственные действия.