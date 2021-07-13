https://uz.sputniknews.ru/20210713/ubiystvo-v-namangane-fermery-ne-podelili-vodu-19661371.html
Убийство в Намангане: фермеры не поделили воду
Убийство в Намангане: фермеры не поделили воду
Конфликт произошел 6 июля из-за нехватки воды для орошения земли. В результате, один из них ударил другого. Пострадавший скончался в больнице спустя несколько... 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T15:15+0500
2021-07-13T15:15+0500
2021-07-13T15:25+0500
происшествия
вода
наманганская область
убийство
фермер
мвд
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Узбекские правоохранители задержали 56-летнего жителя Давлатабадского района Наманганской области по подозрению в убийстве фермера из Туракурганского района, сообщает пресс-служба областного УВД.По данным следствия, мужчины работали на территории одного фруктового сада. Вечером 6 июля между ними произошел конфликт из-за нехватки воды для орошения земли, после чего один из них ударил другого. В результате падения тот ударился головой о землю.После произошедшего сам мужчина доставил 63-летнего пострадавшего в Туракурганскую районную больницу. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 10 июля тот скончался.По данному факту Следственным отделом при ОВД Давлатабадского района возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 104 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Умышленное тяжкое телесное повреждение").Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.
https://uz.sputniknews.ru/20210711/prodavtsy-fruktov-ustroili-ponojovschinu-na-rynke-v-uzbekistane--est-jertvy-19634839.html
https://uz.sputniknews.ru/20210705/zabit-vedrom-do-smerti-jitel-djizakskoy-oblasti-ubil-sojitelya-19538276.html
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вода, наманганская область, убийство, фермер, мвд
Убийство в Намангане: фермеры не поделили воду
15:15 13.07.2021 (обновлено: 15:25 13.07.2021)
Конфликт произошел 6 июля из-за нехватки воды для орошения земли. В результате, один из них ударил другого. Пострадавший скончался в больнице спустя несколько дней.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Узбекские правоохранители задержали 56-летнего жителя Давлатабадского района Наманганской области по подозрению в убийстве фермера из Туракурганского района, сообщает
пресс-служба областного УВД.
По данным следствия, мужчины работали на территории одного фруктового сада. Вечером 6 июля между ними произошел конфликт из-за нехватки воды для орошения земли, после чего один из них ударил другого. В результате падения тот ударился головой о землю.
После произошедшего сам мужчина доставил 63-летнего пострадавшего в Туракурганскую районную больницу. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 10 июля тот скончался.
"Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле погибшего не было обнаружено внешних телесных повреждений. Смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в мозг", — говорится в сообщении.
По данному факту Следственным отделом при ОВД Давлатабадского района возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 104 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Умышленное тяжкое телесное повреждение").
Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.