https://uz.sputniknews.ru/20210730/v-tashkente-zaderjana-moshennitsa-prisvoivshaya-17-tysyach--19885768.html

В Ташкенте задержана мошенница, присвоившая $17 тысяч

В Ташкенте задержана мошенница, присвоившая $17 тысяч

Злоумышленница пообещала оказать помощь в открытии магазина на рынке "Чинни бозор", но так и не сдержала своих слов. Возбуждено уголовное дело. Следствие... 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T14:38+0500

2021-07-30T14:38+0500

2021-07-30T14:38+0500

общество

магазин

мошенничество

уголовный кодекс

ташкент

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице женщину, присвоившую $17 тысяч, сообщает пресс-служба МВД.По информации министерства, в УВД Чиланзарского района с заявлением обратилась 37-летняя потерпевшая. Она просила принять законные меры в отношении 47-летней мошенницы, пообещавшей ей осенью 2019 года помочь приобрести магазин на рынке "Чинни бозор".Отмечается, что за услуги злоумышленница взяла $17 тысяч, но так и не выполнила своих обещаний. Она потратила деньги на собственные нужды.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РУз "Мошенничество" Уголовного кодекса. Ведется следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20200917/Zaderzhany-moshenniki-kotorye-cherez-fiktivnye-firmy-prisvoili-okolo-1-trln-sumov-14997719.html

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магазин, мошенничество, уголовный кодекс, ташкент