Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210730/v-tashkente-zaderjana-moshennitsa-prisvoivshaya-17-tysyach--19885768.html
В Ташкенте задержана мошенница, присвоившая $17 тысяч
В Ташкенте задержана мошенница, присвоившая $17 тысяч
Злоумышленница пообещала оказать помощь в открытии магазина на рынке "Чинни бозор", но так и не сдержала своих слов. Возбуждено уголовное дело. Следствие... 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T14:38+0500
2021-07-30T14:38+0500
общество
магазин
мошенничество
уголовный кодекс
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/16/15843127_0:312:3067:2037_1920x0_80_0_0_23a1b2e722736203d1354a081ccd17cc.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице женщину, присвоившую $17 тысяч, сообщает пресс-служба МВД.По информации министерства, в УВД Чиланзарского района с заявлением обратилась 37-летняя потерпевшая. Она просила принять законные меры в отношении 47-летней мошенницы, пообещавшей ей осенью 2019 года помочь приобрести магазин на рынке "Чинни бозор".Отмечается, что за услуги злоумышленница взяла $17 тысяч, но так и не выполнила своих обещаний. Она потратила деньги на собственные нужды.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РУз "Мошенничество" Уголовного кодекса. Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20200917/Zaderzhany-moshenniki-kotorye-cherez-fiktivnye-firmy-prisvoili-okolo-1-trln-sumov-14997719.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/16/15843127_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_25a0b753825086c5bae3ab314ae421f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
магазин, мошенничество, уголовный кодекс, ташкент

В Ташкенте задержана мошенница, присвоившая $17 тысяч

14:38 30.07.2021
591
© Sputnik / Перейти в фотобанкЖенские руки в наручниках
Женские руки в наручниках - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Злоумышленница пообещала оказать помощь в открытии магазина на рынке "Чинни бозор", но так и не сдержала своих слов. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице женщину, присвоившую $17 тысяч, сообщает пресс-служба МВД.

По информации министерства, в УВД Чиланзарского района с заявлением обратилась 37-летняя потерпевшая. Она просила принять законные меры в отношении 47-летней мошенницы, пообещавшей ей осенью 2019 года помочь приобрести магазин на рынке "Чинни бозор".
Преступник за решеткой - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2020
Задержаны мошенники, которые через фиктивные фирмы присвоили около 1 трлн сумов
17 сентября 2020, 14:50
450
Отмечается, что за услуги злоумышленница взяла $17 тысяч, но так и не выполнила своих обещаний. Она потратила деньги на собственные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РУз "Мошенничество" Уголовного кодекса. Ведется следствие.
010000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:41Прохлада уйдет: какая погода ожидает узбекистанцев 1 августа
17:03"Это неуважение": в Минюсте осудили итальянскую обувь с гербом Узбекистана
16:53Сардор Умурзаков: я ждал большего от предпринимателей
16:37В Ташкенте состоялась презентация высокоскоростного поезда Afrosiyob
15:35В Узбекистане с 1 августа начнется онлайн-выдача пропусков для абитуриентов
15:22"Академия молодых ученых" и "Технопарк молодежи" создаются в Нукусе
15:15Афгано-узбекскую границу со стороны Хайратона контролируют афганские власти
15:04Блогер Илья Варламов приехал в Ташкент для работы над очередным проектом
14:43Цифра растет: Узбекистан бьет свой COVID-антирекорд почти 2 недели подряд
14:38В Ташкенте задержана мошенница, присвоившая $17 тысяч
14:35Узбекистан покроет расходы своих трудовых мигрантов на визы и авиаперелеты
14:14Дзюдоист Олтибоев упустил шанс стать обладателем бронзовой медали на токийской Олимпиаде
13:58Кому нужно будет пройти двухнедельный карантин после приезда в Узбекистан — МИД
13:42В Термезе не возводят палаточных городков для беженцев из Афганистана — замхокима
13:20Военные РФ прибыли в Узбекистан на учения у афганской границы — видео
13:04Семью из четырех человек убили под Ташкентом
12:21ФК "Пахтакор" подписал контракт с сербским нападающим Бояном Матичем
12:12Лукашенко нанес Зеленскому ответный удар
11:40Кандидат в канцлеры Германии под угрозой: виновата Россия
11:09Вместо льготных ордеров в больницы — электронная очередь: как это работает?