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ВЭБ.РФ выделил €146 млн на "насосные" проекты для Узбекистана
ВЭБ.РФ выделил €146 млн на "насосные" проекты для Узбекистана
На каких условиях был выделен кредит и куда направят средства — читайте в материале. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T10:50+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по реализации проектов модернизации 95 насосных станций в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях с участием Государственной корпорации развития Российской Федерации "ВЭБ.РФ".Модернизация позволит сэкономить электроэнергию насосных станций, а также обеспечить стабильное водоснабжение орошаемых земель пяти областей.Министерство водного хозяйства является исполнительным органом, ответственным за реализацию проектов и целевое использование кредита.Процентная ставка рефинансирования кредита ВЭБа составляет 2% годовых, срок получения кредита — два года, срок возврата кредита — 10 лет.Генеральных подрядчиков реализации проектов определят на основе тендера. Они закупят насосы, электрические двигатели, оборудование, электрические устройства за счет кредита:В Узбекистане при участии ВЭБ.РФ и Российского экспортного центра реализуется 15 проектов общей стоимостью 63 миллиарда рублей (84 миллиона долларов).На рассмотрении находится еще 19 проектов на сумму 542 миллиарда рублей.
https://uz.sputniknews.ru/20210413/pitevaya-voda-uzbekistana-budet-pod-prismotrom-rossii-18310831.html
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бизнес-миссия вэб и рэц в ташкенте, вэб.рф, водоснабжение, кредит, узбекистан

ВЭБ.РФ выделил €146 млн на "насосные" проекты для Узбекистана

10:50 30.07.2021
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© СС0 / Unsplash / Aaron BurdenРоса
Роса - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2021
© СС0 / Unsplash / Aaron Burden
На каких условиях был выделен кредит и куда направят средства — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по реализации проектов модернизации 95 насосных станций в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях с участием Государственной корпорации развития Российской Федерации "ВЭБ.РФ".
Модернизация позволит сэкономить электроэнергию насосных станций, а также обеспечить стабильное водоснабжение орошаемых земель пяти областей.
"ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) разработал ТЭО трех инвестиционных проектов общей стоимостью 213,5 миллиона евро. Из них 146 миллионов евро — кредит Внешэкономбанка, 67,5 миллиона евро — вклад Узбекистана, в том числе 33,7 миллиона евро — в форме покрытия НДС за счет республиканского бюджета и освобождения от уплаты таможенных пошлин.
Министерство водного хозяйства является исполнительным органом, ответственным за реализацию проектов и целевое использование кредита.
Процентная ставка рефинансирования кредита ВЭБа составляет 2% годовых, срок получения кредита — два года, срок возврата кредита — 10 лет.
Генеральных подрядчиков реализации проектов определят на основе тендера. Они закупят насосы, электрические двигатели, оборудование, электрические устройства за счет кредита:
у российских производителей — 70%;
у отечественных производителей — 30%.
В Узбекистане при участии ВЭБ.РФ и Российского экспортного центра реализуется 15 проектов общей стоимостью 63 миллиарда рублей (84 миллиона долларов).
На рассмотрении находится еще 19 проектов на сумму 542 миллиарда рублей.
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