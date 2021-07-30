https://uz.sputniknews.ru/20210730/vebrf-vydelil-146-mln-na-nasosnye-proekty-dlya-uzbekistana-19880736.html

ВЭБ.РФ выделил €146 млн на "насосные" проекты для Узбекистана

ВЭБ.РФ выделил €146 млн на "насосные" проекты для Узбекистана

На каких условиях был выделен кредит и куда направят средства — читайте в материале. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T10:50+0500

2021-07-30T10:50+0500

2021-07-30T10:50+0500

экономика

бизнес-миссия вэб и рэц в ташкенте

вэб.рф

водоснабжение

кредит

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по реализации проектов модернизации 95 насосных станций в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях с участием Государственной корпорации развития Российской Федерации "ВЭБ.РФ".Модернизация позволит сэкономить электроэнергию насосных станций, а также обеспечить стабильное водоснабжение орошаемых земель пяти областей.Министерство водного хозяйства является исполнительным органом, ответственным за реализацию проектов и целевое использование кредита.Процентная ставка рефинансирования кредита ВЭБа составляет 2% годовых, срок получения кредита — два года, срок возврата кредита — 10 лет.Генеральных подрядчиков реализации проектов определят на основе тендера. Они закупят насосы, электрические двигатели, оборудование, электрические устройства за счет кредита:В Узбекистане при участии ВЭБ.РФ и Российского экспортного центра реализуется 15 проектов общей стоимостью 63 миллиарда рублей (84 миллиона долларов).На рассмотрении находится еще 19 проектов на сумму 542 миллиарда рублей.

https://uz.sputniknews.ru/20210413/pitevaya-voda-uzbekistana-budet-pod-prismotrom-rossii-18310831.html

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бизнес-миссия вэб и рэц в ташкенте, вэб.рф, водоснабжение, кредит, узбекистан