https://uz.sputniknews.ru/20210730/voennye-rf-pribyli-v-uzbekistan-na-ucheniya-u-afganskoy-granitsy-19883717.html
Военные РФ прибыли в Узбекистан на учения у афганской границы — видео
Военные РФ прибыли в Узбекистан на учения у афганской границы — видео
Совместные учения пройдут на полигоне "Термез" — в районе, граничащем с Афганистаном. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T13:20+0500
2021-07-30T13:20+0500
2021-07-30T15:03+0500
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военнослужащие
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа прибыли на полигон "Термез", расположенном у афганской границы.Российские военные примут участие в совместном учении с вооруженными силами Узбекистана.В ходе практических действий совместного учения военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государства и всего региона Центральной Азии.Напомним: маневры начнутся сегодня и продлятся до 10 августа. В учениях примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих ВС России и Узбекистана.Также будет задействована военная техника, в том числе авиационная. В Афганистане обстановка остается напряженной: "Талибан"* продолжают наступать и захватывать территории. Ситуация обострилась на фоне вывода американских войск из региона.Между тем эскалация напряженности создает угрозу для соседних стран Центральной Азии.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210729/rossiya-perebrosila-shturmoviki-na-ucheniya-na-granitse-tadjikistana-i-afganistana-19874340.html
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военные учения, военные, термез, военнослужащие, минобороны рф, афганистан, узбекистан
Военные РФ прибыли в Узбекистан на учения у афганской границы — видео
13:20 30.07.2021 (обновлено: 15:03 30.07.2021)
Совместные учения пройдут на полигоне "Термез" — в районе, граничащем с Афганистаном.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа прибыли на полигон "Термез", расположенном у афганской границы.
Российские военные примут участие в совместном учении с вооруженными силами Узбекистана.
"Доставка военнослужащих, оружия, вещевого имущества осуществлялась из Самарского международного аэропорта "Курумоч" самолетом Военно-транспортной авиации Ил-76", — говорится в сообщении.
В ходе практических действий совместного учения военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государства и всего региона Центральной Азии.
Напомним: маневры начнутся сегодня и продлятся до 10 августа. В учениях примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих ВС России и Узбекистана.
Также будет задействована военная техника, в том числе авиационная.
В Афганистане обстановка остается напряженной: "Талибан"* продолжают наступать и захватывать территории. Ситуация обострилась на фоне вывода американских войск из региона.
Между тем эскалация напряженности создает угрозу для соседних стран Центральной Азии.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран