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Камилов встретился с главой Ассамблеи Глобального института зеленого роста
Камилов встретился с главой Ассамблеи Глобального института зеленого роста
В ходе мероприятия участники встречи подчеркнули, что Узбекистан стал первым в СНГ государством-членом GGGI с представительством в Ташкенте. 01.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-01T17:28+0500
2021-08-01T21:04+0500
политика
узбекистан
южная корея
абдулазиз камилов
сеул
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов прибыл с официальным визитом в Сеул. В столице Южной Кореи дипломат провел переговоры с председателем Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI), экс-генсеком ООН Пан Ги Муном, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.В ходе мероприятия участники встречи подчеркнули, что Узбекистан стал первым в СНГ государством-членом Глобального института зеленого роста с представительством в Ташкенте. По информации МИД, узбекская сторона выразила намерение продолжить сотрудничество с GGGI в сферах смягчения последствий глобального изменения климата, внедрения технологий "зеленой экономики", развития возобновляемой и водородной энергетики.К томе же во время переговоров политики уделили особое внимание взаимодействию по улучшению экологической, социально-экономической и демографической ситуации в регионе Приаралья в рамках проекта между КОИКА и GGGI на сумму $5,6 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20201217/Yuzhnaya-Koreya-predostavit-1-mln-v-pomosch-zhitelyam-Priaralya-15618468.html
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узбекистан, южная корея, абдулазиз камилов, сеул

Камилов встретился с главой Ассамблеи Глобального института зеленого роста

17:28 01.08.2021 (обновлено: 21:04 01.08.2021)
2027
© Пресс-служба МИДГлава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в Сеуле провел переговоры председателем Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI), бывшим генсеком ООН Пан Ги Муном.
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в Сеуле провел переговоры председателем Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI), бывшим генсеком ООН Пан Ги Муном. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2021
© Пресс-служба МИД
В ходе мероприятия участники встречи подчеркнули, что Узбекистан стал первым в СНГ государством-членом GGGI с представительством в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов прибыл с официальным визитом в Сеул.
В столице Южной Кореи дипломат провел переговоры с председателем Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI), экс-генсеком ООН Пан Ги Муном, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
В ходе мероприятия участники встречи подчеркнули, что Узбекистан стал первым в СНГ государством-членом Глобального института зеленого роста с представительством в Ташкенте.
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17 декабря 2020, 14:17
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По информации МИД, узбекская сторона выразила намерение продолжить сотрудничество с GGGI в сферах смягчения последствий глобального изменения климата, внедрения технологий "зеленой экономики", развития возобновляемой и водородной энергетики.
К томе же во время переговоров политики уделили особое внимание взаимодействию по улучшению экологической, социально-экономической и демографической ситуации в регионе Приаралья в рамках проекта между КОИКА и GGGI на сумму $5,6 млн.
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