https://uz.sputniknews.ru/20210801/na-sklade-v-sergeli-proizoshel-moschnyy-vzryv--est-pogibshiy-i-postradavshie-19901756.html

На складе в Сергели произошел мощный взрыв — есть погибший и пострадавшие

На складе в Сергели произошел мощный взрыв — есть погибший и пострадавшие

На месте происшествия спасатели МЧС разгребают завалы, а также работают представители МВД, Генпрокуратуры и других профильных ведомств. 01.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-01T10:31+0500

2021-08-01T10:31+0500

2021-08-01T17:28+0500

происшествия

ташкент

взрыв

газ

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Сергелийском районе столицы в одном из складских помещений произошла вспышка газовоздушной смеси, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.По информации министерства, инцидент случился накануне в махалле "Кушкурган" примерно в 19.30 по местному времени. Отмечается, что кроме склада также разрушилось офисное помещение предприятия, а также частичный ущерб получила и лепешечная, расположена рядом.В результате взрыва погиб сотрудник предприятия. К томе же еще три человека получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали. По предварительной версии, вспышка произошла из-за утечки газа в помещение.На месте происшествия спасатели МЧС разгребают завалы, а также работают представители МВД, Генпрокуратуры и других профильных ведомств.

https://uz.sputniknews.ru/20210615/dva-cheloveka-pogibli-ot-vzryva-na-gazovoy-zapravke-v-uzbekistane-19236573.html

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ташкент, взрыв, газ