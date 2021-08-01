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На складе в Сергели произошел мощный взрыв — есть погибший и пострадавшие
На складе в Сергели произошел мощный взрыв — есть погибший и пострадавшие
На месте происшествия спасатели МЧС разгребают завалы, а также работают представители МВД, Генпрокуратуры и других профильных ведомств. 01.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-01T10:31+0500
2021-08-01T17:28+0500
происшествия
ташкент
взрыв
газ
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Сергелийском районе столицы в одном из складских помещений произошла вспышка газовоздушной смеси, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.По информации министерства, инцидент случился накануне в махалле "Кушкурган" примерно в 19.30 по местному времени. Отмечается, что кроме склада также разрушилось офисное помещение предприятия, а также частичный ущерб получила и лепешечная, расположена рядом.В результате взрыва погиб сотрудник предприятия. К томе же еще три человека получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали. По предварительной версии, вспышка произошла из-за утечки газа в помещение.На месте происшествия спасатели МЧС разгребают завалы, а также работают представители МВД, Генпрокуратуры и других профильных ведомств.
https://uz.sputniknews.ru/20210615/dva-cheloveka-pogibli-ot-vzryva-na-gazovoy-zapravke-v-uzbekistane-19236573.html
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ташкент, взрыв, газ

На складе в Сергели произошел мощный взрыв — есть погибший и пострадавшие

10:31 01.08.2021 (обновлено: 17:28 01.08.2021)
1271
© Sputnik / Рамиз БахтияровПоследствия мощного взрыва на складе в Сергелийском районе Ташкента
Последствия мощного взрыва на складе в Сергелийском районе Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
На месте происшествия спасатели МЧС разгребают завалы, а также работают представители МВД, Генпрокуратуры и других профильных ведомств.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Сергелийском районе столицы в одном из складских помещений произошла вспышка газовоздушной смеси, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.
По информации министерства, инцидент случился накануне в махалле "Кушкурган" примерно в 19.30 по местному времени.
Отмечается, что кроме склада также разрушилось офисное помещение предприятия, а также частичный ущерб получила и лепешечная, расположена рядом.
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В результате взрыва погиб сотрудник предприятия. К томе же еще три человека получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.
По предварительной версии, вспышка произошла из-за утечки газа в помещение.
На месте происшествия спасатели МЧС разгребают завалы, а также работают представители МВД, Генпрокуратуры и других профильных ведомств.
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