https://uz.sputniknews.ru/20210801/skonchalsya-prezident-i-dekan-jurfaka-mgu-yasen-zasurskiy-19903401.html

Скончался президент и декан журфака МГУ Ясен Засурский

Скончался президент и декан журфака МГУ Ясен Засурский

Ученый был последним из преподавателей, работавших на факультете журналистики МГУ со дня его основания в 1952 году. 01.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-01T13:32+0500

2021-08-01T13:32+0500

2021-08-01T13:32+0500

россия

журналистика

факультет

мгу имени м.в. ломоносова

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Президент журфака МГУ Ясен Засурский ушел из жизни на 92-м году жизни, передает РИА Новости.Отмечается, что он был последним из преподавателей, работавших на факультете журналистики со дня его основания в 1952 году.Засурский пришел работать в Московский университет еще во времена правления Сталина. При Хрущеве он стал основателем и руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы. В должности декана факультета он застал эпохи четырех генеральных секретарей и трех президентов – от Брежнева до Путина.В качестве научного руководителя, Засурский взрастил сотни кандидатов и десятки докторов наук.В МГУ отмечают, что рассказы выпускников о своем наставнике уже давно превратились в легенды."Легендой стал и сам президент журфака. Живой легендой. Ясен Николаевич всегда останется для нас живым, пока живы мы. Ведь Учитель в своих учениках приобретает настоящее бессмертие", - сообщили на факультете.Ясен Засурский родился в 1929 году в Москве.В период с 1965 по 2007 гг. работал деканом факультета журналистики, а затем стал его президентом.

https://uz.sputniknews.ru/20200907/Filial-MGU-v-Tashkente-otkryl-nabor-po-dvum-novym-napravleniyam-bakalavriata-14926851.html

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