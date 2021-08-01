Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210801/skonchalsya-prezident-i-dekan-jurfaka-mgu-yasen-zasurskiy-19903401.html
Скончался президент и декан журфака МГУ Ясен Засурский
Скончался президент и декан журфака МГУ Ясен Засурский
Ученый был последним из преподавателей, работавших на факультете журналистики МГУ со дня его основания в 1952 году. 01.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-01T13:32+0500
2021-08-01T13:32+0500
россия
журналистика
факультет
мгу имени м.в. ломоносова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/01/19903334_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_5cc4224ec0689d46cab87d74050516bd.jpg
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Президент журфака МГУ Ясен Засурский ушел из жизни на 92-м году жизни, передает РИА Новости.Отмечается, что он был последним из преподавателей, работавших на факультете журналистики со дня его основания в 1952 году.Засурский пришел работать в Московский университет еще во времена правления Сталина. При Хрущеве он стал основателем и руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы. В должности декана факультета он застал эпохи четырех генеральных секретарей и трех президентов – от Брежнева до Путина.В качестве научного руководителя, Засурский взрастил сотни кандидатов и десятки докторов наук.В МГУ отмечают, что рассказы выпускников о своем наставнике уже давно превратились в легенды."Легендой стал и сам президент журфака. Живой легендой. Ясен Николаевич всегда останется для нас живым, пока живы мы. Ведь Учитель в своих учениках приобретает настоящее бессмертие", - сообщили на факультете.Ясен Засурский родился в 1929 году в Москве.В период с 1965 по 2007 гг. работал деканом факультета журналистики, а затем стал его президентом.
https://uz.sputniknews.ru/20200907/Filial-MGU-v-Tashkente-otkryl-nabor-po-dvum-novym-napravleniyam-bakalavriata-14926851.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/01/19903334_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_06b09cc308cae7e39dc716e463d0f83f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
журналистика, факультет, мгу имени м.в. ломоносова

Скончался президент и декан журфака МГУ Ясен Засурский

13:32 01.08.2021
612
© Sputnik / Сергей ПятаковЯсен Николаевич Засурский (1929 - 2021 гг.)
Ясен Николаевич Засурский (1929 - 2021 гг.) - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2021
© Sputnik / Сергей Пятаков
Ученый был последним из преподавателей, работавших на факультете журналистики МГУ со дня его основания в 1952 году.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Президент журфака МГУ Ясен Засурский ушел из жизни на 92-м году жизни, передает РИА Новости.
Отмечается, что он был последним из преподавателей, работавших на факультете журналистики со дня его основания в 1952 году.
© Sputnik / Дмитрий КозловЯсен Николаевич Засурский
Ясен Николаевич Засурский - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2021
Ясен Николаевич Засурский
© Sputnik / Дмитрий Козлов
Засурский пришел работать в Московский университет еще во времена правления Сталина. При Хрущеве он стал основателем и руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы. В должности декана факультета он застал эпохи четырех генеральных секретарей и трех президентов – от Брежнева до Путина.
В качестве научного руководителя, Засурский взрастил сотни кандидатов и десятки докторов наук.
В МГУ отмечают, что рассказы выпускников о своем наставнике уже давно превратились в легенды.
Здание филиала МГУ в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2020
Общество
Филиал МГУ в Ташкенте открыл набор по двум новым направлениям бакалавриата
7 сентября 2020, 21:19
2359
"Легендой стал и сам президент журфака. Живой легендой. Ясен Николаевич всегда останется для нас живым, пока живы мы. Ведь Учитель в своих учениках приобретает настоящее бессмертие", - сообщили на факультете.
Ясен Засурский родился в 1929 году в Москве.
В период с 1965 по 2007 гг. работал деканом факультета журналистики, а затем стал его президентом.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераЛегкоатлетам из Катара и Италии позволили забрать по золотой награде в одной дисциплине
ВчераОбозреватель ВГТРК считает, что обещаниям талибов* нельзя верить
ВчераТрехсторонние маневры у границ Афганистана: с какой целью их проводят
ВчераВоеннослужащие ЦВО РФ посетили музеи Термеза
ВчераУзбекистан на ОИ-2020: десятый день соревнований
ВчераПрием стеклотары: в Узбекистане внедряют депозитную систему
ВчераСобаки-"улыбаки" и грозные защитники: добрый приют в Ташобласти - фото
ВчераРоссийская кузница педкадров теперь и в Ташкенте: кого будет учить филиал РГПУ им. Герцена
ВчераМинпросвещения РФ определит лучшую русскоязычную школу в Узбекистане
ВчераАсадов назвал основную цель запуска в Узбекистане производства "Спутник V"
ВчераПраздник в стиле Marvel: "Халк" станцевал лезгинку на узбекской свадьбе — видео
ВчераСокровища времен Кушанского царства рассекретили и будут изучать в Узбекистане
ВчераЗа полгода Узбекистан экспортировал овощей и фруктов на 402 миллиона долларов
Вчера"Нянчился со мной": внучка Ислама Каримова о том, как провела детство с дедом — видео
ВчераШавкат Мирзиёев отправится в Туркменистан в конце недели — Асадов
ВчераК животным с милосердием – в Ташобласти презентовали уникальный приют для собак
ВчераПесни узбекской звезды Райхон зазвучали в роскошном ресторане Германии — видео
ВчераНазначен новый хоким Алмазарского района после смерти своего предшественника
ВчераАмерику озарило: Китай не такой, как о нем думали
ВчераАномальная жара идет на спад