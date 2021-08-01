https://uz.sputniknews.ru/20210801/v-samarkande-perevernulsya-avtobus-s-passajirami--dvoe-pogibli-pyatero-postradali-19902540.html

В Самарканде перевернулся автобус с пассажирами — двое погибли, пятеро пострадали

В Самарканде перевернулся автобус с пассажирами — двое погибли, пятеро пострадали

Водитель не справился с управлением, когда резко повернул направо, чтобы не сбить проезжающего через дорогу велосипедиста. 01.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-01T11:47+0500

2021-08-01T11:47+0500

2021-08-01T11:47+0500

происшествия

самарканд

автобус

дтп

авария

пассажиры

погибшие

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Самарканде перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Бухары в Ташкент, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД. Инцидент произошел 31 июля в 01.45 по местному времени. В ходе проведенного расследования выяснилось, что 38-летний водитель резко свернул направо, когда увидел на дороге велосипедиста. В результате такого маневра он не справился с управлением и автобус перевернулся.В аварии погибли два пассажира в возрасте 24-х и 40-45 лет. Также с различными травмами были госпитализированы пять человек, находившиеся в салоне автобуса. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы". Следствие продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20210702/passajirskiy-avtobus-popal-v-dtp-pod-samarkandom--dva-cheloveka-pogibli-19522497.html

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самарканд, автобус, дтп, авария, пассажиры, погибшие