https://uz.sputniknews.ru/20210801/v-samarkande-perevernulsya-avtobus-s-passajirami--dvoe-pogibli-pyatero-postradali-19902540.html
В Самарканде перевернулся автобус с пассажирами — двое погибли, пятеро пострадали
В Самарканде перевернулся автобус с пассажирами — двое погибли, пятеро пострадали
Водитель не справился с управлением, когда резко повернул направо, чтобы не сбить проезжающего через дорогу велосипедиста. 01.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-01T11:47+0500
2021-08-01T11:47+0500
2021-08-01T11:47+0500
происшествия
самарканд
автобус
дтп
авария
пассажиры
погибшие
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Самарканде перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Бухары в Ташкент, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД. Инцидент произошел 31 июля в 01.45 по местному времени. В ходе проведенного расследования выяснилось, что 38-летний водитель резко свернул направо, когда увидел на дороге велосипедиста. В результате такого маневра он не справился с управлением и автобус перевернулся.В аварии погибли два пассажира в возрасте 24-х и 40-45 лет. Также с различными травмами были госпитализированы пять человек, находившиеся в салоне автобуса. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы". Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/passajirskiy-avtobus-popal-v-dtp-pod-samarkandom--dva-cheloveka-pogibli-19522497.html
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самарканд, автобус, дтп, авария, пассажиры, погибшие
В Самарканде перевернулся автобус с пассажирами — двое погибли, пятеро пострадали
Водитель не справился с управлением, когда резко повернул направо, чтобы не сбить проезжающего через дорогу велосипедиста.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
В Самарканде перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Бухары в Ташкент, сообщает
пресс-служба ГУБДД МВД. Инцидент произошел 31 июля в 01.45 по местному времени.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что 38-летний водитель резко свернул направо, когда увидел на дороге велосипедиста. В результате такого маневра он не справился с управлением и автобус перевернулся.
В аварии погибли два пассажира в возрасте 24-х и 40-45 лет. Также с различными травмами были госпитализированы пять человек, находившиеся в салоне автобуса.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы". Следствие продолжается.