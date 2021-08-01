https://uz.sputniknews.ru/20210801/zemlya-sodrognulas-jutkie-kadry-s-mesta-vzryva-na-sklade-v-tashkente-19905574.html

Земля содрогнулась: жуткие кадры с места взрыва на складе в Ташкенте

Земля содрогнулась: жуткие кадры с места взрыва на складе в Ташкенте

В Сергелийском районе столицы вечером 31 июля прогремел мощный взрыв на одном из складов. Повреждены магазин и пекарня, есть жертвы и пострадавшие. На месте ЧП... 01.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-01T17:16+0500

2021-08-01T17:16+0500

2021-08-01T21:32+0500

видео

ташкент

взрыв

мчс узбекистана

сергелийский район

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Взрыв произошел накануне вечером в махалле Кушкурган Сергелийского района Ташкента. По данным МЧС, вспыхнула газовоздушная смесь в здании одноэтажного складского помещения. Взрывной волной конструкции выбросило на проезжую часть, повреждены соседние помещения - пекарня, овощная лавка и местный магазин.По данным МЧС, в результате трагедии погиб один человек, еще трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Однако жертв могло быть гораздо больше: по соседству со складом несколько жилых домов, а мимо него постоянно ходят прохожие из ездят машины.В настоящее время на месте ЧП завершены работы по восстановлению электроснабжения. Электрики восстановили подачу света в дома и близлежащие магазины. Однако торговые точки сильно повреждены - в здании по соседству от склада рухнул потолок. выбиты стекла. Все торговые точки сейчас закрыты.По факту случившегося ведется расследование, к которому подключились сотрудники прокуратуры.Кадры последствий трагедии смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210801/na-sklade-v-sergeli-proizoshel-moschnyy-vzryv--est-pogibshiy-i-postradavshie-19901756.html

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сергелийский район

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

ташкент, взрыв, мчс узбекистана, сергелийский район