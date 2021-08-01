https://uz.sputniknews.ru/20210801/zemlya-sodrognulas-jutkie-kadry-s-mesta-vzryva-na-sklade-v-tashkente-19905574.html
Земля содрогнулась: жуткие кадры с места взрыва на складе в Ташкенте
Земля содрогнулась: жуткие кадры с места взрыва на складе в Ташкенте
В Сергелийском районе столицы вечером 31 июля прогремел мощный взрыв на одном из складов. Повреждены магазин и пекарня, есть жертвы и пострадавшие. На месте ЧП... 01.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-01T17:16+0500
2021-08-01T17:16+0500
2021-08-01T21:32+0500
видео
ташкент
взрыв
мчс узбекистана
сергелийский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/01/19905543_0:298:2727:1832_1920x0_80_0_0_faaa3872b8bd474268a2bcdc6389b893.jpg
Взрыв произошел накануне вечером в махалле Кушкурган Сергелийского района Ташкента. По данным МЧС, вспыхнула газовоздушная смесь в здании одноэтажного складского помещения. Взрывной волной конструкции выбросило на проезжую часть, повреждены соседние помещения - пекарня, овощная лавка и местный магазин.По данным МЧС, в результате трагедии погиб один человек, еще трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Однако жертв могло быть гораздо больше: по соседству со складом несколько жилых домов, а мимо него постоянно ходят прохожие из ездят машины.В настоящее время на месте ЧП завершены работы по восстановлению электроснабжения. Электрики восстановили подачу света в дома и близлежащие магазины. Однако торговые точки сильно повреждены - в здании по соседству от склада рухнул потолок. выбиты стекла. Все торговые точки сейчас закрыты.По факту случившегося ведется расследование, к которому подключились сотрудники прокуратуры.Кадры последствий трагедии смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210801/na-sklade-v-sergeli-proizoshel-moschnyy-vzryv--est-pogibshiy-i-postradavshie-19901756.html
ташкент
сергелийский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/01/19905543_0:3:2727:2048_1920x0_80_0_0_e38804a4a5d1a201a53db457c3da95de.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, взрыв, мчс узбекистана, сергелийский район
Земля содрогнулась: жуткие кадры с места взрыва на складе в Ташкенте
17:16 01.08.2021 (обновлено: 21:32 01.08.2021)
В Сергелийском районе столицы вечером 31 июля прогремел мощный взрыв на одном из складов. Повреждены магазин и пекарня, есть жертвы и пострадавшие. На месте ЧП продолжаются восстановительные работы.
Взрыв произошел накануне вечером в махалле Кушкурган Сергелийского района Ташкента. По данным МЧС, вспыхнула газовоздушная смесь в здании одноэтажного складского помещения. Взрывной волной конструкции выбросило на проезжую часть, повреждены соседние помещения - пекарня, овощная лавка и местный магазин.
"Земля содрогнулась. Буквально поднялась и опустилась. Мы думали, газовая заправка где-то взорвалась, так как взрыв был очень мощный. Когда пришли посмотреть, было что-то вроде густого тумана белого цвета. Может, это была пыль. Мы не знаем что хранили в складе, но кто-то говорил. что там были какие-то пенки", — рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан очевидцы событий.
По данным МЧС, в результате трагедии погиб один человек, еще трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Однако жертв могло быть гораздо больше: по соседству со складом несколько жилых домов, а мимо него постоянно ходят прохожие из ездят машины.
"Я благодарю Бога, спасшего моего внука от смерти. Он за несколько минут до взрыва возвращался из магазина и проходил мимо того склада. Мы, конечно, не на шутку перепугались вчера", — признается одна из местных жительниц.
В настоящее время на месте ЧП завершены работы по восстановлению электроснабжения. Электрики восстановили подачу света в дома и близлежащие магазины. Однако торговые точки сильно повреждены - в здании по соседству от склада рухнул потолок. выбиты стекла. Все торговые точки сейчас закрыты.
По факту случившегося ведется расследование, к которому подключились сотрудники прокуратуры.
Кадры последствий трагедии смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан
.