https://uz.sputniknews.ru/20210802/doktor-myasnikov-obyasnil-sluchai-smerti-posle-vaktsinatsii-ot-koronavirusa-19910485.html

Доктор Мясников объяснил случаи смерти после вакцинации от коронавируса

Доктор Мясников объяснил случаи смерти после вакцинации от коронавируса

Медик напомнил, что вакцина — это не эликсир бессмертия, и она не дает вечной жизни. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-02T10:57+0500

2021-08-02T10:57+0500

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил случи смерти от COVID-19 среди людей, прошедших вакцинацию. Казалось бы, если прививка сделана, то заболеть и тем более умереть от коронавируса нельзя. Однако это не так, подчеркнул доктор.По его словам, вакцинация лишь значительно снижает риск подхватить COVID-19 и заболеть тяжелой формой. Но прививка — это не панацея, она не делает человека бессмертным. Теперь к этому всему присоединился еще и коронавирус, добавил медик. В вакцинации остро нуждаются пожилые люди с тяжелыми заболеваниями. И хотя именно у этой категории пациентов самый слабый иммунный ответ, прививка существенно увеличивает шансы на их выживание.

https://uz.sputniknews.ru/20210723/vaktsinirovannye-ot-covid-19-ne-zarazny--ekspert-19800199.html

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смерть, здоровье, заболевания, вакцинация, врач, коронавирус covid-19, пандемия