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Вакцинированные от COVID-19 не заразны — эксперт
Вакцинированные от COVID-19 не заразны — эксперт
В Узбекистане до сих пор не было выявлено случаев передачи коронавирусной инфекции от вакцинированного человека. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T14:12+0500
2021-07-23T14:21+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Вакцинированный человек не становится носителем заболевания, заявил замначальника службы санэпидблагополучия и общественного здравоохранения Ботир Курбонов.По его словам, таких случаев до сих пор не было выявлено. Однако, признается он, есть те, кто заразился уже после получения вакцины.При этом наблюдается, что невакцинированные граждане заражали вакцинированных. Поэтому, по его словам, так важно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.Но самым эффективным механизмом борьбы с пандемией является вакцинация. Всемирная организация здравоохранения рекомендует сделать прививку от коронавируса всем.В Узбекистане используются три вакцины, напоминает он. При этом люди сомневаются делать их или нет, думая, что антитела у них уже сформировались. Эксперт отмечает, иммунитет после заболевания формируется у каждого индивидуально. Зависит это от тяжести течения болезни.Процесс вакцинации в Узбекистане стартовал 1 апреля. Все препараты, используемые здесь, являются рекомбинантными. По заверениям специалистов, они работают против всех видов коронавирусных инфекций, независимо от мутации.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/pyatyy-den-podryad-uzbekistan-snova-pobil-svoy-covid-antirekord-19795015.html
https://uz.sputniknews.ru/20210722/nujno-li-vaktsinirovatsya-perebolevshim-covid-19--otvet-spetsialista-19790445.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, ситуация с коронавирусом в узбекистане

Вакцинированные от COVID-19 не заразны — эксперт

14:12 23.07.2021 (обновлено: 14:21 23.07.2021)
300
© Sputnik / Дильшода РахматоваБотир Курбонов
Ботир Курбонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
В Узбекистане до сих пор не было выявлено случаев передачи коронавирусной инфекции от вакцинированного человека.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Вакцинированный человек не становится носителем заболевания, заявил замначальника службы санэпидблагополучия и общественного здравоохранения Ботир Курбонов.
По его словам, таких случаев до сих пор не было выявлено. Однако, признается он, есть те, кто заразился уже после получения вакцины.

"Основная часть из них не прошла полный цикл вакцинации. То есть большинство госпитализированных пациентов не получили все три дозы ZF-UZ-VAC2001 и у них еще не сформировались антитела", — говорит Курбонов.

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При этом наблюдается, что невакцинированные граждане заражали вакцинированных. Поэтому, по его словам, так важно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
Но самым эффективным механизмом борьбы с пандемией является вакцинация. Всемирная организация здравоохранения рекомендует сделать прививку от коронавируса всем.

"В большинстве развитых стран мы наблюдаем изменение ситуации в лучшую сторону после массовой вакцинации. Например, в Израиле после того как было привито 80 процентов населения, неприятная эпидемическая ситуация была преодолена в короткие сроки, и она приняла благоприятный характер", — говорит эксперт.

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В Узбекистане используются три вакцины, напоминает он. При этом люди сомневаются делать их или нет, думая, что антитела у них уже сформировались. Эксперт отмечает, иммунитет после заболевания формируется у каждого индивидуально. Зависит это от тяжести течения болезни.

"Мы рекомендуем делать прививки даже выздоровевшим. Потому что будет сформирован устойчивый иммунитет. Массовая вакцинация во время эпидемий повышает эффективность борьбы с вирусом, в том числе с новыми штаммами", - уверяет Курбонов.

Процесс вакцинации в Узбекистане стартовал 1 апреля. Все препараты, используемые здесь, являются рекомбинантными. По заверениям специалистов, они работают против всех видов коронавирусных инфекций, независимо от мутации.
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