https://uz.sputniknews.ru/20210723/vaktsinirovannye-ot-covid-19-ne-zarazny--ekspert-19800199.html

Вакцинированные от COVID-19 не заразны — эксперт

Вакцинированные от COVID-19 не заразны — эксперт

В Узбекистане до сих пор не было выявлено случаев передачи коронавирусной инфекции от вакцинированного человека. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T14:12+0500

2021-07-23T14:12+0500

2021-07-23T14:21+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

ситуация с коронавирусом в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Вакцинированный человек не становится носителем заболевания, заявил замначальника службы санэпидблагополучия и общественного здравоохранения Ботир Курбонов.По его словам, таких случаев до сих пор не было выявлено. Однако, признается он, есть те, кто заразился уже после получения вакцины.При этом наблюдается, что невакцинированные граждане заражали вакцинированных. Поэтому, по его словам, так важно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.Но самым эффективным механизмом борьбы с пандемией является вакцинация. Всемирная организация здравоохранения рекомендует сделать прививку от коронавируса всем.В Узбекистане используются три вакцины, напоминает он. При этом люди сомневаются делать их или нет, думая, что антитела у них уже сформировались. Эксперт отмечает, иммунитет после заболевания формируется у каждого индивидуально. Зависит это от тяжести течения болезни.Процесс вакцинации в Узбекистане стартовал 1 апреля. Все препараты, используемые здесь, являются рекомбинантными. По заверениям специалистов, они работают против всех видов коронавирусных инфекций, независимо от мутации.

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, ситуация с коронавирусом в узбекистане