https://uz.sputniknews.ru/20210802/k-jivotnym-s-miloserdiem--v-tashoblasti-otkrylsya-unikalnyy-priyut-dlya-sobak-19916190.html

К животным с милосердием – в Ташобласти презентовали уникальный приют для собак

К животным с милосердием – в Ташобласти презентовали уникальный приют для собак

В Пскенском районе Ташкентской области начал свою работу приют для бездомных собак "Мехр" ("Милосердие"). Официальное открытие для всех желающих намечено на... 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-02T14:26+0500

2021-08-02T14:26+0500

2021-08-02T17:52+0500

общество

узбекистан

ташкент

зоозащитники

приют для животных

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Необычный собачий приют сможет вместить до тысячи четвероногих питомцев. Это первый подобный социальный проект в стране, реализованный частным бизнесом.Шелтер создан компанией AKFA Group. Как рассказали ее представители, подобный приют — единственный в Узбекистане: здоровьем собак здесь будут заниматься ветеринары, а на кинологов возложена социализация и адаптация животных. На каждого питомца будет составлено своеобразное "резюме".Помимо 11 блоков с вольерами, на территории в 1 га обустроены зоны выгула и строгой изоляции, административный и медицинский блоки, организованы дезинфекционные барьеры, специальный блок для щенков и кормящих самок.Первыми постояльцами здесь уже стали 25 собак. Они пока находятся в карантинной зоне. Только после прохождения всех необходимых процедур они будут переведены в вольеры, и специалисты займутся их социализацией. Четвероногих привезли из приюта в Уртасарае, владелице которого стало сложно ухаживать за животными из-за проблем со здоровьем.Ветеринарный врач Владимир Безбабнов искренне любит животных и всей душой болеет за свое дело. Ради работы в приюте специалист оставил собственную ветеринарную практику в столице, чтобы полностью посвятить себя тем, кто так нуждается в его помощи."Никаких явных признаков заболеваний у привезенных собак мы не обнаружили. Они в хорошем физическом состоянии. Этот проект – уникальный. Главная задача, которую мы ставим перед собой, – сделать людей добрее. Никогда нельзя выбрасывать животное на улицу. Четвероногим очень нужны наши забота, внимание и любовь. Мы надеемся, что этот проект поможет привить людям любовь к животным, но самое главное — ответственность за тех, кого они же сами приручили", — рассказал ветврач."Мехр" относится к типу приютов ограниченного набора. В таких приютах не усыпляют здоровых и неагрессивных собак, а содержат их на протяжении неопределенного времени или до наступления естественной смерти. Усыпить могут только животных, страдающих неизлечимыми заболеваниями и испытывающих невыносимые страдания, если никак иначе помочь им уже нельзя.Однако важно учитывать, что зону карантина проходят все без исключения вновь прибывшие собаки. По словам Елены, если карантинная зона будет занята, то никого принять они не смогут даже при наличии свободных мест в других вольерах. В ближайшее время в приют должны завезти медицинское оборудование, и тогда приют для животных заработает в полную силу."Отсюда люди будут забирать здоровых, привитых, стерилизованных и кастрированных животных. Собаки будут как минимум приучены к поводку, банным процедурам и вычесу. Наша задача — сделать так, чтобы человек не вернул животное обратно, чтобы питомец обязательно обрел дом и любящих хозяев. В будущем мы, возможно, рассмотрим чипирование животных", — добавила Елена.В день презентации приюта также прошли мастер-классы по уходу за животными и выступление кинологов с обученными собаками.В настоящее время приют передан под управление зоозащитников и получает статус негосударственной некоммерческой организации. По словам представителей компании, это позволит привлекать инвестиции от частных и юридических лиц.Напомним, в конце мая в Ташкенте прошел первый фестиваль, посвященный бездомным животным.

https://uz.sputniknews.ru/20210114/Ps-kokos-i-kriminalnyy-kross-budni-kinologicheskogo-tsentra--video-15790368.html

https://uz.sputniknews.ru/20210531/chelovek-sobake-drug-bezdomnye-jivotnye-ischut-xozyaev-na-festivale-soko-18991480.html

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, ташкент, зоозащитники, приют для животных