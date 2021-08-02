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Минпросвещения РФ определит лучшую русскоязычную школу в Узбекистане
Минпросвещения РФ определит лучшую русскоязычную школу в Узбекистане
Президент РФ Владимир Путин поручил министру просвещения уделить внимание развитию и поддержке изучения русского языка в странах СНГ. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T17:45+0500
2021-08-02T20:40+0500
общество
узбекистан
конкурс
русский язык
школы
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Минпросвещения России определит лучшую школу с обучением на русском языке в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. Для этого будет проведен конкурс среди общеобразовательных учреждений этих республик. В рамках смотра специалисты оценят качество преподавания за рубежом, выявят лучшие методические практики, которые в дальнейшем будут распространены на другие школы.Такое предложение прозвучало на встрече четырех министров образования стран СНГ.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министру просвещения уделить внимание развитию и поддержке изучения русского языка в странах СНГ.По мнению главы ведомства, конкурс станет действенным механизмом по распространению качественных программ обучения и благоприятно отразится на общем уровне подготовки учащихся.Ранее мы сообщали, что специалисты из России и Узбекистана к декабрю 2021 года завершат подготовку учебников по русскому языку для школ республики. В некоторых из них уже идет апробация новой программы преподавания русского языка как иностранного и разработанных в соответствии с ней учебников.Эта работа проводится в рамках проекта "Класс!". На сегодня в его рамках в Узбекистане работают 68 учителей русского языка из России, в сентябре этого года ожидается приезд еще 80 преподавателей.
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узбекистан, конкурс, русский язык, школы

Минпросвещения РФ определит лучшую русскоязычную школу в Узбекистане

17:45 02.08.2021 (обновлено: 20:40 02.08.2021)
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© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИтоговое сочинение по литературе в российских школах
Итоговое сочинение по литературе в российских школах - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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Президент РФ Владимир Путин поручил министру просвещения уделить внимание развитию и поддержке изучения русского языка в странах СНГ.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Минпросвещения России определит лучшую школу с обучением на русском языке в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. Для этого будет проведен конкурс среди общеобразовательных учреждений этих республик. В рамках смотра специалисты оценят качество преподавания за рубежом, выявят лучшие методические практики, которые в дальнейшем будут распространены на другие школы.
Такое предложение прозвучало на встрече четырех министров образования стран СНГ.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министру просвещения уделить внимание развитию и поддержке изучения русского языка в странах СНГ.

Россия ведет масштабную работу по продвижению и поддержке русского языка за рубежом. Это и строительство совместных образовательных объектов, и направление российских педагогов в зарубежные школы, и повышение квалификации иностранных учителей. При этом качество преподавания на русском языке, как и содержание учебных программ, играет ключевую роль.

Сергей Кравцов
Министр просвещения России
По мнению главы ведомства, конкурс станет действенным механизмом по распространению качественных программ обучения и благоприятно отразится на общем уровне подготовки учащихся.
Проект "Класс!" (узб. - "Зўр")

Совместный проект Минпросвещения России и Министерства народного образования Узбекистана.

Был запущен в республике осенью 2020 года.

Операторы — РГПУ имени А. И. Герцена, Международный центр образования "Интердом" имени Е. Д. Стасовой, Научно-исследовательский институт изучения проблем и определения перспектив народного образования имени А. Авлони.

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Ранее мы сообщали, что специалисты из России и Узбекистана к декабрю 2021 года завершат подготовку учебников по русскому языку для школ республики. В некоторых из них уже идет апробация новой программы преподавания русского языка как иностранного и разработанных в соответствии с ней учебников.
Эта работа проводится в рамках проекта "Класс!". На сегодня в его рамках в Узбекистане работают 68 учителей русского языка из России, в сентябре этого года ожидается приезд еще 80 преподавателей.
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