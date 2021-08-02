https://uz.sputniknews.ru/20210802/minprosvescheniya-rf-opredelit-russkoyazychnuyu-luchshuyu-shkolu-v-uzbekistane-19920155.html

Минпросвещения РФ определит лучшую русскоязычную школу в Узбекистане

Минпросвещения РФ определит лучшую русскоязычную школу в Узбекистане

Президент РФ Владимир Путин поручил министру просвещения уделить внимание развитию и поддержке изучения русского языка в странах СНГ. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-02T17:45+0500

2021-08-02T17:45+0500

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общество

узбекистан

конкурс

русский язык

школы

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Минпросвещения России определит лучшую школу с обучением на русском языке в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. Для этого будет проведен конкурс среди общеобразовательных учреждений этих республик. В рамках смотра специалисты оценят качество преподавания за рубежом, выявят лучшие методические практики, которые в дальнейшем будут распространены на другие школы.Такое предложение прозвучало на встрече четырех министров образования стран СНГ.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министру просвещения уделить внимание развитию и поддержке изучения русского языка в странах СНГ.По мнению главы ведомства, конкурс станет действенным механизмом по распространению качественных программ обучения и благоприятно отразится на общем уровне подготовки учащихся.Ранее мы сообщали, что специалисты из России и Узбекистана к декабрю 2021 года завершат подготовку учебников по русскому языку для школ республики. В некоторых из них уже идет апробация новой программы преподавания русского языка как иностранного и разработанных в соответствии с ней учебников.Эта работа проводится в рамках проекта "Класс!". На сегодня в его рамках в Узбекистане работают 68 учителей русского языка из России, в сентябре этого года ожидается приезд еще 80 преподавателей.

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узбекистан, конкурс, русский язык, школы