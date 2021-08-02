https://uz.sputniknews.ru/20210802/okolo-200-voennyx-uzbekistana-pribyli-v-tadjikistan-k-afganskoy-granitse-19908010.html

Около 200 военных Узбекистана прибыли в Таджикистан к афганской границе

Около 200 военных Узбекистана прибыли в Таджикистан к афганской границе

Совместные маневры пройдут с 5 по 10 августа на полигоне "Харб-Майдон". 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-02T08:57+0500

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военные учения

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Около 200 военнослужащих Узбекистана прибыли в Таджикистан на учения близ границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Отмечается, что подразделения на технике совершили марш с полигона "Термез", преодолев около 200 километров. На месте проведения маневров военные развернули командные пункты и приступили к оборудованию огневых позиций.Всего в учении от Узбекистана будет задействовано более 20 единиц военной техники. Численность военных РФ между тем увеличена до 1,8 тысячи, техники стало больше в два раза, добавили в ЦВО. По данным ведомства, на основном этапе учения военнослужащие трех стран отработают тактические действия по уничтожению условного незаконного вооруженного формирования, перешедшего государственную границу.Обстановка в Афганистане остается нестабильной: "Талибан"* продолжает наступать и захватывать территории. Это происходит на фоне вывод американских войск из региона. Между тем под угрозой также находится стабильность соседних с Афганистаном государств Центральной Азии. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210728/shoygu-rf-uzbekistan-i-tadjikistan-provedut-ucheniya-na-fone-situatsii-v-afganistane-19851005.html

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узбекистан, таджикистан, учения, военнослужащие, минобороны узбекистана, военные учения