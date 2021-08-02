https://uz.sputniknews.ru/20210802/otsutstvie-migrantov-usililo-inflyatsiyu---sobyanin-19912777.html
Отсутствие мигрантов усилило инфляцию — Собянин
Отсутствие мигрантов усилило инфляцию — Собянин
Дефицит рабочей силы отчасти повлиял на стоимость услуг и рост цен, заявил мэр Москвы. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T13:16+0500
2021-08-02T13:16+0500
2021-08-02T16:31+0500
узбекистан
мигранты
москва
экономика
инфляция
сергей собянин
россия
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Нехватка работников, вызванная отъездом мигрантов из-за пандемии, повлекла за собой увеличение инфляции, утверждает мэр Москвы Сергей Собянин.Тем не менее, по словам мэра, сейчас бизнес адаптируется к сложившейся ситуации, и объем работ растет. Власти столицы также не замораживают крупные строительные проекты, такие как строительство Большой кольцевой линии метро.По прогнозу Центробанка, к концу года инфляция составит 5,7-6,2%, что на один процент выше ожидаемого.Между тем МВД предложило законопроект, упорядочивающий деятельность трудовых мигрантов в России.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/vydvorenie-loyalnost-i-otmena-rvp-chto-predlagaet-migratsionnaya-reforma-rf-19614283.html
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узбекистан, мигранты, москва, экономика, инфляция, сергей собянин
Отсутствие мигрантов усилило инфляцию — Собянин
13:16 02.08.2021 (обновлено: 16:31 02.08.2021)
Дефицит рабочей силы отчасти повлиял на стоимость услуг и рост цен, заявил мэр Москвы.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Нехватка работников, вызванная отъездом мигрантов из-за пандемии, повлекла за собой увеличение инфляции, утверждает мэр Москвы Сергей Собянин.
"Прошлым летом пришлось практически на два месяца закрыть стройки, прекратить работу по благоустройству, ремонтам и так далее. В результате строительные организации уволили многих людей... Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти. Потому что когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции", — сказал он в интервью РБК.
Тем не менее, по словам мэра, сейчас бизнес адаптируется к сложившейся ситуации, и объем работ растет. Власти столицы также не замораживают крупные строительные проекты, такие как строительство Большой кольцевой линии метро.
По прогнозу Центробанка, к концу года инфляция составит 5,7-6,2%, что на один процент выше ожидаемого.
Между тем МВД предложило законопроект, упорядочивающий деятельность трудовых мигрантов в России.