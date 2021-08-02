Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210802/otsutstvie-migrantov-usililo-inflyatsiyu---sobyanin-19912777.html
Отсутствие мигрантов усилило инфляцию — Собянин
Отсутствие мигрантов усилило инфляцию — Собянин
Дефицит рабочей силы отчасти повлиял на стоимость услуг и рост цен, заявил мэр Москвы. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T13:16+0500
2021-08-02T16:31+0500
узбекистан
мигранты
москва
экономика
инфляция
сергей собянин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/12/15010373_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a1ed237cf23170dfcf3033cd324183e4.jpg
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Нехватка работников, вызванная отъездом мигрантов из-за пандемии, повлекла за собой увеличение инфляции, утверждает мэр Москвы Сергей Собянин.Тем не менее, по словам мэра, сейчас бизнес адаптируется к сложившейся ситуации, и объем работ растет. Власти столицы также не замораживают крупные строительные проекты, такие как строительство Большой кольцевой линии метро.По прогнозу Центробанка, к концу года инфляция составит 5,7-6,2%, что на один процент выше ожидаемого.Между тем МВД предложило законопроект, упорядочивающий деятельность трудовых мигрантов в России.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/vydvorenie-loyalnost-i-otmena-rvp-chto-predlagaet-migratsionnaya-reforma-rf-19614283.html
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/12/15010373_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_d9b20b3971a45c52e1aacb1a80594074.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, мигранты, москва, экономика, инфляция, сергей собянин

Отсутствие мигрантов усилило инфляцию — Собянин

13:16 02.08.2021 (обновлено: 16:31 02.08.2021)
351
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезентация поезда метро нового поколения "Москва-2020"
Презентация поезда метро нового поколения Москва-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
Дефицит рабочей силы отчасти повлиял на стоимость услуг и рост цен, заявил мэр Москвы.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Нехватка работников, вызванная отъездом мигрантов из-за пандемии, повлекла за собой увеличение инфляции, утверждает мэр Москвы Сергей Собянин.

"Прошлым летом пришлось практически на два месяца закрыть стройки, прекратить работу по благоустройству, ремонтам и так далее. В результате строительные организации уволили многих людей... Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти. Потому что когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции", — сказал он в интервью РБК.

Тем не менее, по словам мэра, сейчас бизнес адаптируется к сложившейся ситуации, и объем работ растет. Власти столицы также не замораживают крупные строительные проекты, такие как строительство Большой кольцевой линии метро.
По прогнозу Центробанка, к концу года инфляция составит 5,7-6,2%, что на один процент выше ожидаемого.
Между тем МВД предложило законопроект, упорядочивающий деятельность трудовых мигрантов в России.
Центр содействия мигрантам в Волгограде - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
Россия
Выдворение, лояльность и отмена РВП: что предлагает миграционная реформа РФ
9 июля, 17:07
1781
101100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераЛегкоатлетам из Катара и Италии позволили забрать по золотой награде в одной дисциплине
ВчераОбозреватель ВГТРК считает, что обещаниям талибов* нельзя верить
ВчераТрехсторонние маневры у границ Афганистана: с какой целью их проводят
ВчераВоеннослужащие ЦВО РФ посетили музеи Термеза
ВчераУзбекистан на ОИ-2020: десятый день соревнований
ВчераПрием стеклотары: в Узбекистане внедряют депозитную систему
ВчераСобаки-"улыбаки" и грозные защитники: добрый приют в Ташобласти - фото
ВчераРоссийская кузница педкадров теперь и в Ташкенте: кого будет учить филиал РГПУ им. Герцена
ВчераМинпросвещения РФ определит лучшую русскоязычную школу в Узбекистане
ВчераАсадов назвал основную цель запуска в Узбекистане производства "Спутник V"
ВчераПраздник в стиле Marvel: "Халк" станцевал лезгинку на узбекской свадьбе — видео
ВчераСокровища времен Кушанского царства рассекретили и будут изучать в Узбекистане
ВчераЗа полгода Узбекистан экспортировал овощей и фруктов на 402 миллиона долларов
Вчера"Нянчился со мной": внучка Ислама Каримова о том, как провела детство с дедом — видео
ВчераШавкат Мирзиёев отправится в Туркменистан в конце недели — Асадов
ВчераК животным с милосердием – в Ташобласти презентовали уникальный приют для собак
ВчераПесни узбекской звезды Райхон зазвучали в роскошном ресторане Германии — видео
ВчераНазначен новый хоким Алмазарского района после смерти своего предшественника
ВчераАмерику озарило: Китай не такой, как о нем думали
ВчераАномальная жара идет на спад