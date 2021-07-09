https://uz.sputniknews.ru/20210709/vydvorenie-loyalnost-i-otmena-rvp-chto-predlagaet-migratsionnaya-reforma-rf-19614283.html

Выдворение, лояльность и отмена РВП: что предлагает миграционная реформа РФ

Выдворение, лояльность и отмена РВП: что предлагает миграционная реформа РФ

Цель реформы — формирование ситуации, отвечающей интересам России. Ее необходимость объясняется тем, что существующие миграционные правила недостаточно ясны и... 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-09T17:07+0500

2021-07-09T17:07+0500

2021-07-09T17:22+0500

россия

трудовая миграция

законопроект

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. МВД РФ представило законопроект об изменении правил пребывания мигрантов в России. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Цель миграционной реформы — формирование ситуации, отвечающей интересам России. Ее необходимость объясняется тем, что существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы.Для их упорядочения предлагается создать реестры трудовых мигрантов, нанимающих их работодателей и даже недобросовестных приглашающих лиц, причем как физических, так и юридических.Трудовые мигранты смогут работать и на тех, и на других, то есть и на физических лиц, и на юридических, уплачивая при этом НДФЛ. Помимо этого, они смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых или предпринимателей без образования юрлица.Документом предлагается отказаться от понятий "выдворение" и "депортация", а заменить их "высылкой". Высылать или нет нарушителя миграционного законодательства будет суд или, в определенных случаях, профильное ведомство.Прибывающие в Россию трудовые мигранты будут обязаны подписать "Соглашение о лояльности". Это согласие с тем, что их пустили в Россию при условии соблюдения закона и воздержания от действий в ущерб государства и его гражданам. При этом нарушение данных условий может повлечь за собой запрет на въезд.Законопроектом предусмотрено введение административного надзора за законностью пребывания иностранцев на территории России, а также правоохранительного режима "контролируемое пребывание". Цель последнего — отслеживать, как мигранты исполняют меры административного принужденияМВД предложило отменить разрешение на временное проживание и заменить его на единый документ с электронным носителем. Его начнут оформлять сроком на десять лет с последующей заменой. В связи с этим устанавливаются три миграционных режима:Реформу миграционных режимов предложил провести президент России Владимир Путин весной этого года, утвердив перечень поручений. Скорректировать план должны правительство, МВД, МИД, ФСБ и Минюст совместно с администрацией президента. За основу планируется взять предложения, подготовленные рабочей группой по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы.

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трудовая миграция, законопроект