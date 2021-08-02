https://uz.sputniknews.ru/20210802/pojar-v-zaamine-likvidirovan-na-eto-potrebovalos-8-chasov-19907884.html

Пожар в Заамине потушен: на это потребовалось 8 часов — видео

Пожар в Заамине потушен: на это потребовалось 8 часов — видео

Вертолеты сбросили с воздуха свыше 30 тонн воды на очаги возгорания. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-02T08:46+0500

2021-08-02T08:46+0500

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Пожар, произошедший на территории поселка Уриклисой МСГ "Дуоба" Зааминского района Джизакской области, ликвидирован.Напомним, пламя вспыхнуло накануне в 10.40. Произошло возгорание сухой травы и деревьев на площади около 80 гектаров.К тушению пожара были привлечены силы МЧС, МВД, Нацгвардии, Минобороны, Пограничных войск, а также Госкомитета по лесному хозяйству. С пламенем боролись 14 единиц основной пожарной техники, 1 поисково-спасательный отряд и 4 вертолета.По данным МЧС, около 18.20 возгорание удалось полностью ликвидировать. Сообщается, что огонь не распространился на соседние домохозяйства. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет. Зааминский национальный парк был создан в 1976 году на территории Джизакской области для сохранения и расширения горно-можжевеловых лесов в этой местности на высоте 1,2 тысячи – 4 тысячи метров над уровнем моря. Площадь парка составляет 24,1 тысячи гектаров.

https://uz.sputniknews.ru/20210801/leto-solntse-pojar-v-zaamine-goryat-derevya--video-19903881.html

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узбекистан, происшествия, пожар, мчс