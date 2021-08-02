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Пожар в Заамине потушен: на это потребовалось 8 часов — видео
Пожар в Заамине потушен: на это потребовалось 8 часов — видео
Вертолеты сбросили с воздуха свыше 30 тонн воды на очаги возгорания. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T08:46+0500
2021-08-02T12:21+0500
общество
узбекистан
происшествия
пожар
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Пожар, произошедший на территории поселка Уриклисой МСГ "Дуоба" Зааминского района Джизакской области, ликвидирован.Напомним, пламя вспыхнуло накануне в 10.40. Произошло возгорание сухой травы и деревьев на площади около 80 гектаров.К тушению пожара были привлечены силы МЧС, МВД, Нацгвардии, Минобороны, Пограничных войск, а также Госкомитета по лесному хозяйству. С пламенем боролись 14 единиц основной пожарной техники, 1 поисково-спасательный отряд и 4 вертолета.По данным МЧС, около 18.20 возгорание удалось полностью ликвидировать. Сообщается, что огонь не распространился на соседние домохозяйства. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет. Зааминский национальный парк был создан в 1976 году на территории Джизакской области для сохранения и расширения горно-можжевеловых лесов в этой местности на высоте 1,2 тысячи – 4 тысячи метров над уровнем моря. Площадь парка составляет 24,1 тысячи гектаров.
https://uz.sputniknews.ru/20210801/leto-solntse-pojar-v-zaamine-goryat-derevya--video-19903881.html
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узбекистан, происшествия, пожар, мчс

Пожар в Заамине потушен: на это потребовалось 8 часов — видео

08:46 02.08.2021 (обновлено: 12:21 02.08.2021)
790
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаПожар, возникший в лесных угодьях Зааминского района, потушен
Пожар, возникший в лесных угодьях Зааминского района, потушен - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Вертолеты сбросили с воздуха свыше 30 тонн воды на очаги возгорания.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Пожар, произошедший на территории поселка Уриклисой МСГ "Дуоба" Зааминского района Джизакской области, ликвидирован.
Напомним, пламя вспыхнуло накануне в 10.40. Произошло возгорание сухой травы и деревьев на площади около 80 гектаров.
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Пожар, возникший в лесных угодьях Зааминского района, потушен - Sputnik Узбекистан
1/3
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Пожар, возникший в лесных угодьях Зааминского района, потушен - Sputnik Узбекистан
2/3
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Пожар, возникший в лесных угодьях Зааминского района, потушен - Sputnik Узбекистан
3/3
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
1/3
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
2/3
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
3/3
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
К тушению пожара были привлечены силы МЧС, МВД, Нацгвардии, Минобороны, Пограничных войск, а также Госкомитета по лесному хозяйству. С пламенем боролись 14 единиц основной пожарной техники, 1 поисково-спасательный отряд и 4 вертолета.
По данным МЧС, около 18.20 возгорание удалось полностью ликвидировать.
Сообщается, что огонь не распространился на соседние домохозяйства. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.
Зааминский национальный парк был создан в 1976 году на территории Джизакской области для сохранения и расширения горно-можжевеловых лесов в этой местности на высоте 1,2 тысячи – 4 тысячи метров над уровнем моря.
Площадь парка составляет 24,1 тысячи гектаров.
Пожар в Заамине - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2021
Происшествия
Лето, солнце, пожар: в Заамине горят деревья — видео
1 августа, 14:45
1837
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