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https://uz.sputniknews.ru/20210802/prazdnik-v-stile-marvel-xalk-stantseval-lezginku-na-uzbekskoy-svadbe--video-19918153.html
Праздник в стиле Marvel: "Халк" станцевал лезгинку на узбекской свадьбе — видео
Праздник в стиле Marvel: "Халк" станцевал лезгинку на узбекской свадьбе — видео
Каждая свадьба в Узбекистане — это повод написать о ней в СМИ. Соотечественники любят креативить на собственных праздниках. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T16:28+0500
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общество
самарканд
свадьба
праздник
танцы
лезгинка
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В соцсетях распространился ролик с одной из самаркандских свадеб. Судя по кадрам, торжество отмечали с особым шиком и размахом!Одним из приглашенных гостей, неожиданно, стал "Халк" — зеленый супергерой из комиксов Marvel. Персонаж бросился в пляс под "Хорезмскую лезгинку", чем очень позабавил приглашенных гостей. Какие еще "фантастические гости" были приглашены на свадьбу, остается только догадываться!Узбекские свадьбы славятся своей неординарностью и креативностью. Так, весной молодожены устроили торжество в ташкентском метро — праздничный стол супруги накрыли прямо в вагоне. В ноябре другая узбекская пара решила удивить гостей своим необычным появлением — молодожены прибыли в ресторан на белоснежных конях.
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самарканд, свадьба, праздник, танцы, лезгинка

Праздник в стиле Marvel: "Халк" станцевал лезгинку на узбекской свадьбе — видео

16:28 02.08.2021 (обновлено: 16:34 02.08.2021)
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© AFP 2018 / LEON NEALЭкспонат "Халк" на выставке Marvel Super Heroes 4D
Экспонат Халк на выставке Marvel Super Heroes 4D - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
© AFP 2018 / LEON NEAL
Каждая свадьба в Узбекистане — это повод написать о ней в СМИ. Соотечественники любят креативить на собственных праздниках.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В соцсетях распространился ролик с одной из самаркандских свадеб. Судя по кадрам, торжество отмечали с особым шиком и размахом!
Одним из приглашенных гостей, неожиданно, стал "Халк" — зеленый супергерой из комиксов Marvel.
Персонаж бросился в пляс под "Хорезмскую лезгинку", чем очень позабавил приглашенных гостей.
"Даже Халк не смог устоять перед лезгинкой", — подписал автор видео.
Какие еще "фантастические гости" были приглашены на свадьбу, остается только догадываться!
Узбекские свадьбы славятся своей неординарностью и креативностью. Так, весной молодожены устроили торжество в ташкентском метро — праздничный стол супруги накрыли прямо в вагоне.
В ноябре другая узбекская пара решила удивить гостей своим необычным появлением — молодожены прибыли в ресторан на белоснежных конях.
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