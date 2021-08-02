Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210802/rossiyskaya-kuznitsa-pedkadrov-teper-i-v-tashkente-kogo-budet-uchit-filial-rgpu-im-gertsena-19919707.html
Российская кузница педкадров теперь и в Ташкенте: кого будет учить филиал РГПУ им. Герцена
Российская кузница педкадров теперь и в Ташкенте: кого будет учить филиал РГПУ им. Герцена
В сентябре 2021 года двери студентам со всего Узбекистана впервые откроет филиал РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте. Сейчас в вузе идет прием документов и... 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T18:16+0500
2021-08-02T18:49+0500
общество
узбекистан
высшее образование
филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/02/19919948_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06f3de68bdffb58afaed73a85098e993.jpg
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена – один из мировых лидеров по подготовке педагогических кадров. Как будет работать новый вуз и какие специальности в нем самые востребованные, разбиралась корреспондент Sputnik Узбекистан.Филиал вуза был создан в Ташкенте в октябре 2020 года Постановлением Президента республики Узбекистан. Задачи образовательного учреждения: совершенствование системы подготовки высококвалифицированных педагогических кадров для всех сфер образования, расширение сотрудничества с ведущими вузами развитых зарубежных стран и другие.Обучение будет продолжаться 4 года, пока только в формате очного бакалавриата. Но уже в 2022-м планируется открыть магистратуру, а в перспективе и аспирантуру.Отдельная территорияКак рассказал заместитель директора Роман Борисов, под отдельный кампус университета в столице выделено около одного гектара земли по ул. Бабура. Там расположатся учебный и лабораторный корпуса, спортивный зал, ректорат, общежитие и другие помещения. Однако, пока строительство кампуса не началось, филиал временно расположен в здании Института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов дошкольных образовательных учреждений.Работы абитуриентов проверяет экзаменационная комиссия в Санкт-Петербурге. Те поступающие, которые по каким-то причинам не могут приехать на вступительные экзамены в филиал, сдают их из дома в соответствии с установленным графиком. Кроме того, в областях Узбекистана на базе региональных университетов также оборудованы аудитории для проведения вступительных испытаний.17-летняя Хурлиман Матчанова из Каракалпакстана тоже готовится к поступлению в РГПУ им. А.И. Герцена. Девушка подала документы на направление "Психология человека и социального взаимодействия"."Об этом университете я узнала из интернета и по совету папы решила подать документы именно сюда. Я легко общаюсь с людьми, подруги часто обращаются ко мне за советами и мне удается им помочь. Поэтому я решила изучать психологию", - рассказала Хурлиман.Согласно межправительственному соглашению о взаимном признании документов об образовании, выпускники РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте получат диплом российского государственного образца. Он признается не только в Узбекистане и РФ, но и в ряде других стран мира.Лекции оффлайн и онлайнКак показало исследование системы дошкольного образования в республике, проведенное сотрудниками университета, группы с русским языком преподавания достаточно востребованы. Кроме того, на рынке труда ощущается острая нехватка высококвалифицированных кадров народного образования, в частности, специалистов по работе с детьми с различными патологиями. Выпускники филиала смогут работать в образовательных учреждениях для детей с нарушением слуха и речи, учителями начальных классов, учителями-дефектологами, воспитателями, тьюторами, ассистентами, сурдопедагогами. А также будут заниматься на дому с детьми с нарушениями слуха и речи.Около 90% преподавателей филиала - российские специалисты, а остальные – национальные кадры. По словам директора филиала, некоторые профессора, к сожалению, не смогут приехать в Ташкент, поэтому лекции с их участием будут проходить онлайн.Проекты вне университетаВ настоящее время РГПУ им. А.И. Герцена реализует в республике три крупных образовательных проекта. Два из них осуществляются в сотрудничестве с Минобразования Узбекистана. Еще один проект "Класс!" реализуется при участии Министерства просвещения РФ, МНО Узбекистана и Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Он рассчитан на 10 лет и представляет собой программу повышения качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке. В рамках проекта уже с сентября этого года в образовательные учреждения по всему Узбекистану будут направлены 150 учителей и несколько десятков методистов.Кроме того, запущен проект по подготовке учебно-методических пособий для школ. Совместный российско-узбекский коллектив авторов разработал учебное пособие по русскому языку для вторых классов. Оно поступит в школы уже с сентября. За три года планируется обеспечить учебниками по русскому языку как иностранному всех учащихся со второго по одиннадцатый классы.В этом году в Ташкенте также стартовал проект "Малыш" ("Миттивой"), который курирует МДО Узбекистана. Его миссия заключается в разработке и внедрении национально-ориентированной системы воспитания в детских садах на основе перспективных образовательных программ, разработанных специалистами Института детства РГПУ им. А.И. Герцена с учетом международного опыта.К началу учебного года филиал будет оснащен учебным, лабораторным и научным оборудованием, также будет сформирован библиотечный фонд. Студенты смогут проводить исследования в области психологии, коррекционной педагогики и дошкольного образования.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-russkix-klassax-uzbekskiy-yazyk-nachnut-prepodavat-kak-inostrannyy-18670135.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анна Желиховская
Анна Желиховская
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/02/19919948_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2a803b32f8a2120f809784dcb6104dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, высшее образование, филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте

Российская кузница педкадров теперь и в Ташкенте: кого будет учить филиал РГПУ им. Герцена

18:16 02.08.2021 (обновлено: 18:49 02.08.2021)
955
© SputnikРоман Борисов — Заместитель директора филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Ташкенте
Роман Борисов — Заместитель директора филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
© Sputnik
Анна Желиховская
Все материалы
В сентябре 2021 года двери студентам со всего Узбекистана впервые откроет филиал РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте. Сейчас в вузе идет прием документов и экзамены.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена – один из мировых лидеров по подготовке педагогических кадров. Как будет работать новый вуз и какие специальности в нем самые востребованные, разбиралась корреспондент Sputnik Узбекистан.
Филиал вуза был создан в Ташкенте в октябре 2020 года Постановлением Президента республики Узбекистан. Задачи образовательного учреждения: совершенствование системы подготовки высококвалифицированных педагогических кадров для всех сфер образования, расширение сотрудничества с ведущими вузами развитых зарубежных стран и другие.

"Наши специалисты принимали участие в подготовке педагогов для первого реабилитационного ДОУ "Имкон" ("Шанс"), открывшегося в 2019 году в Нукусе. На базе такого конструктивного сотрудничества завязался диалог между руководством нашего университета и МДО Узбекистана. Теперь у жителей республики есть возможность получить образование в одном из ведущих университетов России, не покидая страны. Квотой на 2021-2022 учебный год у нас предусмотрен прием 405 абитуриентов, из них 81 человек будет принят на основании государственного бюджета и 324 - на платно-контрактной основе".

Василий Попов
Директор филиала РГПУ им. Герцена в Ташкенте
Обучение будет продолжаться 4 года, пока только в формате очного бакалавриата. Но уже в 2022-м планируется открыть магистратуру, а в перспективе и аспирантуру.
© SputnikВасилий Попов — Директор филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Ташкенте
Василий Попов — Директор филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
Василий Попов — Директор филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Ташкенте
© Sputnik

Отдельная территория

Как рассказал заместитель директора Роман Борисов, под отдельный кампус университета в столице выделено около одного гектара земли по ул. Бабура. Там расположатся учебный и лабораторный корпуса, спортивный зал, ректорат, общежитие и другие помещения. Однако, пока строительство кампуса не началось, филиал временно расположен в здании Института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов дошкольных образовательных учреждений.
Направления подготовки в филиале РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте:

-дополнительное образование (художественно-эстетическое образование детей),

- дошкольное образование,

- психология и социальная педагогика (детская психология),

- сурдопедагогика (начальное образование детей с нарушением слуха),

- тифлопедагогика (начальное образование детей с нарушением зрения),

- олигофренопедагогика (образование детей с интеллектуальной недостаточностью),

- психология человека и социального взаимодействия,

- теория и методика преподавания русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация.

"Абитуриент может выбрать пять направлений и сдавать по ним экзамены. Особенно востребованы у поступающих такие направления как дошкольное образование, психология человека и социального взаимодействия, а также теория и методика преподавания русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация. Их большинство поступающих выбирает как приоритетные. Стоимость обучения в нашем филиале в зависимости от направления составляет 1600 и 1800 долларов", - рассказал исполнительный директор Кахрамон Олимов.
© SputnikКахрамон Олимов — Исполнительный директор филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Ташкенте
Кахрамон Олимов — Исполнительный директор филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
Кахрамон Олимов — Исполнительный директор филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Ташкенте
© Sputnik
Работы абитуриентов проверяет экзаменационная комиссия в Санкт-Петербурге. Те поступающие, которые по каким-то причинам не могут приехать на вступительные экзамены в филиал, сдают их из дома в соответствии с установленным графиком. Кроме того, в областях Узбекистана на базе региональных университетов также оборудованы аудитории для проведения вступительных испытаний.
17-летняя Хурлиман Матчанова из Каракалпакстана тоже готовится к поступлению в РГПУ им. А.И. Герцена. Девушка подала документы на направление "Психология человека и социального взаимодействия".
© SputnikХурлиман Матчанова
Хурлиман Матчанова - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
Хурлиман Матчанова
© Sputnik
"Об этом университете я узнала из интернета и по совету папы решила подать документы именно сюда. Я легко общаюсь с людьми, подруги часто обращаются ко мне за советами и мне удается им помочь. Поэтому я решила изучать психологию", - рассказала Хурлиман.
Согласно межправительственному соглашению о взаимном признании документов об образовании, выпускники РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте получат диплом российского государственного образца. Он признается не только в Узбекистане и РФ, но и в ряде других стран мира.

Лекции оффлайн и онлайн

Как показало исследование системы дошкольного образования в республике, проведенное сотрудниками университета, группы с русским языком преподавания достаточно востребованы. Кроме того, на рынке труда ощущается острая нехватка высококвалифицированных кадров народного образования, в частности, специалистов по работе с детьми с различными патологиями. Выпускники филиала смогут работать в образовательных учреждениях для детей с нарушением слуха и речи, учителями начальных классов, учителями-дефектологами, воспитателями, тьюторами, ассистентами, сурдопедагогами. А также будут заниматься на дому с детьми с нарушениями слуха и речи.
© SputnikКоллектив филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Ташкенте
Коллектив филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
Коллектив филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Ташкенте
© Sputnik
Около 90% преподавателей филиала - российские специалисты, а остальные – национальные кадры. По словам директора филиала, некоторые профессора, к сожалению, не смогут приехать в Ташкент, поэтому лекции с их участием будут проходить онлайн.
"Поскольку образовательный процесс должен вестись по российскому законодательству, одно из установленных требований - это наличие так называемой "академической мобильности". Это касается обмена и преподавателями, и студентами. Кстати, мы заключили соглашение о сотрудничестве с Ташкентским государственным педагогическим университетом, в планах реализация совместных образовательных программ. Более того, наши преподаватели уже с прошлого учебного года ведут занятия в этом вузе", - рассказал Василий Попов.

Проекты вне университета

В настоящее время РГПУ им. А.И. Герцена реализует в республике три крупных образовательных проекта. Два из них осуществляются в сотрудничестве с Минобразования Узбекистана. Еще один проект "Класс!" реализуется при участии Министерства просвещения РФ, МНО Узбекистана и Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Он рассчитан на 10 лет и представляет собой программу повышения качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке. В рамках проекта уже с сентября этого года в образовательные учреждения по всему Узбекистану будут направлены 150 учителей и несколько десятков методистов.
Кроме того, запущен проект по подготовке учебно-методических пособий для школ. Совместный российско-узбекский коллектив авторов разработал учебное пособие по русскому языку для вторых классов. Оно поступит в школы уже с сентября. За три года планируется обеспечить учебниками по русскому языку как иностранному всех учащихся со второго по одиннадцатый классы.
"Наряду с этим мы отслеживаем изменения качества преподавания, уровня знания русского языка, ведутся курсы повышения квалификации по его преподаванию. В данном случае одна из главных задач - формирование коммуникативных площадок для групп с изучением иностранного языка в детских садах Республики Узбекистан в соответствии с современными принципами обучения, т.е. коммуникативный подход в обучении, развитие разговорных навыков", - объяснил Василий Попов.
В этом году в Ташкенте также стартовал проект "Малыш" ("Миттивой"), который курирует МДО Узбекистана. Его миссия заключается в разработке и внедрении национально-ориентированной системы воспитания в детских садах на основе перспективных образовательных программ, разработанных специалистами Института детства РГПУ им. А.И. Герцена с учетом международного опыта.
"На первых этапах мы планируем внедрять российские образовательные программы на русском языке, но в ближайшей перспективе они будут переведены на узбекский. Кроме этого, мы рассматриваем возможность адаптации и синхронизации образовательной программы педагогических колледжей при МДО, чтобы их выпускники поступая в наш университет учились не четыре, а три года", - рассказал директор филиала РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте.
К началу учебного года филиал будет оснащен учебным, лабораторным и научным оборудованием, также будет сформирован библиотечный фонд. Студенты смогут проводить исследования в области психологии, коррекционной педагогики и дошкольного образования.
Начало учебного года в школах России - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
Общество
В русских классах узбекский язык начнут преподавать как иностранный
11 мая, 12:47
19827
500000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераЛегкоатлетам из Катара и Италии позволили забрать по золотой награде в одной дисциплине
ВчераОбозреватель ВГТРК считает, что обещаниям талибов* нельзя верить
ВчераТрехсторонние маневры у границ Афганистана: с какой целью их проводят
ВчераВоеннослужащие ЦВО РФ посетили музеи Термеза
ВчераУзбекистан на ОИ-2020: десятый день соревнований
ВчераПрием стеклотары: в Узбекистане внедряют депозитную систему
ВчераСобаки-"улыбаки" и грозные защитники: добрый приют в Ташобласти - фото
ВчераРоссийская кузница педкадров теперь и в Ташкенте: кого будет учить филиал РГПУ им. Герцена
ВчераМинпросвещения РФ определит лучшую русскоязычную школу в Узбекистане
ВчераАсадов назвал основную цель запуска в Узбекистане производства "Спутник V"
ВчераПраздник в стиле Marvel: "Халк" станцевал лезгинку на узбекской свадьбе — видео
ВчераСокровища времен Кушанского царства рассекретили и будут изучать в Узбекистане
ВчераЗа полгода Узбекистан экспортировал овощей и фруктов на 402 миллиона долларов
Вчера"Нянчился со мной": внучка Ислама Каримова о том, как провела детство с дедом — видео
ВчераШавкат Мирзиёев отправится в Туркменистан в конце недели — Асадов
ВчераК животным с милосердием – в Ташобласти презентовали уникальный приют для собак
ВчераПесни узбекской звезды Райхон зазвучали в роскошном ресторане Германии — видео
ВчераНазначен новый хоким Алмазарского района после смерти своего предшественника
ВчераАмерику озарило: Китай не такой, как о нем думали
ВчераАномальная жара идет на спад