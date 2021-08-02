Российская кузница педкадров теперь и в Ташкенте: кого будет учить филиал РГПУ им. Герцена

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена – один из мировых лидеров по подготовке педагогических кадров. Как будет работать новый вуз и какие специальности в нем самые востребованные, разбиралась корреспондент Sputnik Узбекистан.Филиал вуза был создан в Ташкенте в октябре 2020 года Постановлением Президента республики Узбекистан. Задачи образовательного учреждения: совершенствование системы подготовки высококвалифицированных педагогических кадров для всех сфер образования, расширение сотрудничества с ведущими вузами развитых зарубежных стран и другие.Обучение будет продолжаться 4 года, пока только в формате очного бакалавриата. Но уже в 2022-м планируется открыть магистратуру, а в перспективе и аспирантуру.Отдельная территорияКак рассказал заместитель директора Роман Борисов, под отдельный кампус университета в столице выделено около одного гектара земли по ул. Бабура. Там расположатся учебный и лабораторный корпуса, спортивный зал, ректорат, общежитие и другие помещения. Однако, пока строительство кампуса не началось, филиал временно расположен в здании Института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов дошкольных образовательных учреждений.Работы абитуриентов проверяет экзаменационная комиссия в Санкт-Петербурге. Те поступающие, которые по каким-то причинам не могут приехать на вступительные экзамены в филиал, сдают их из дома в соответствии с установленным графиком. Кроме того, в областях Узбекистана на базе региональных университетов также оборудованы аудитории для проведения вступительных испытаний.17-летняя Хурлиман Матчанова из Каракалпакстана тоже готовится к поступлению в РГПУ им. А.И. Герцена. Девушка подала документы на направление "Психология человека и социального взаимодействия"."Об этом университете я узнала из интернета и по совету папы решила подать документы именно сюда. Я легко общаюсь с людьми, подруги часто обращаются ко мне за советами и мне удается им помочь. Поэтому я решила изучать психологию", - рассказала Хурлиман.Согласно межправительственному соглашению о взаимном признании документов об образовании, выпускники РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте получат диплом российского государственного образца. Он признается не только в Узбекистане и РФ, но и в ряде других стран мира.Лекции оффлайн и онлайнКак показало исследование системы дошкольного образования в республике, проведенное сотрудниками университета, группы с русским языком преподавания достаточно востребованы. Кроме того, на рынке труда ощущается острая нехватка высококвалифицированных кадров народного образования, в частности, специалистов по работе с детьми с различными патологиями. Выпускники филиала смогут работать в образовательных учреждениях для детей с нарушением слуха и речи, учителями начальных классов, учителями-дефектологами, воспитателями, тьюторами, ассистентами, сурдопедагогами. А также будут заниматься на дому с детьми с нарушениями слуха и речи.Около 90% преподавателей филиала - российские специалисты, а остальные – национальные кадры. По словам директора филиала, некоторые профессора, к сожалению, не смогут приехать в Ташкент, поэтому лекции с их участием будут проходить онлайн.Проекты вне университетаВ настоящее время РГПУ им. А.И. Герцена реализует в республике три крупных образовательных проекта. Два из них осуществляются в сотрудничестве с Минобразования Узбекистана. Еще один проект "Класс!" реализуется при участии Министерства просвещения РФ, МНО Узбекистана и Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Он рассчитан на 10 лет и представляет собой программу повышения качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке. В рамках проекта уже с сентября этого года в образовательные учреждения по всему Узбекистану будут направлены 150 учителей и несколько десятков методистов.Кроме того, запущен проект по подготовке учебно-методических пособий для школ. Совместный российско-узбекский коллектив авторов разработал учебное пособие по русскому языку для вторых классов. Оно поступит в школы уже с сентября. За три года планируется обеспечить учебниками по русскому языку как иностранному всех учащихся со второго по одиннадцатый классы.В этом году в Ташкенте также стартовал проект "Малыш" ("Миттивой"), который курирует МДО Узбекистана. Его миссия заключается в разработке и внедрении национально-ориентированной системы воспитания в детских садах на основе перспективных образовательных программ, разработанных специалистами Института детства РГПУ им. А.И. Герцена с учетом международного опыта.К началу учебного года филиал будет оснащен учебным, лабораторным и научным оборудованием, также будет сформирован библиотечный фонд. Студенты смогут проводить исследования в области психологии, коррекционной педагогики и дошкольного образования.
В сентябре 2021 года двери студентам со всего Узбекистана впервые откроет филиал РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте. Сейчас в вузе идет прием документов и экзамены.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена – один из мировых лидеров по подготовке педагогических кадров. Как будет работать новый вуз и какие специальности в нем самые востребованные, разбиралась корреспондент Sputnik Узбекистан.
Филиал вуза был создан в Ташкенте в октябре 2020 года Постановлением Президента республики Узбекистан. Задачи образовательного учреждения: совершенствование системы подготовки высококвалифицированных педагогических кадров для всех сфер образования, расширение сотрудничества с ведущими вузами развитых зарубежных стран и другие.
"Наши специалисты принимали участие в подготовке педагогов для первого реабилитационного ДОУ "Имкон" ("Шанс"), открывшегося в 2019 году в Нукусе. На базе такого конструктивного сотрудничества завязался диалог между руководством нашего университета и МДО Узбекистана. Теперь у жителей республики есть возможность получить образование в одном из ведущих университетов России, не покидая страны. Квотой на 2021-2022 учебный год у нас предусмотрен прием 405 абитуриентов, из них 81 человек будет принят на основании государственного бюджета и 324 - на платно-контрактной основе".
Василий Попов
Директор филиала РГПУ им. Герцена в Ташкенте
Обучение будет продолжаться 4 года, пока только в формате очного бакалавриата. Но уже в 2022-м планируется открыть магистратуру, а в перспективе и аспирантуру.
Как рассказал заместитель директора Роман Борисов, под отдельный кампус университета в столице выделено около одного гектара земли по ул. Бабура. Там расположатся учебный и лабораторный корпуса, спортивный зал, ректорат, общежитие и другие помещения. Однако, пока строительство кампуса не началось, филиал временно расположен в здании Института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов дошкольных образовательных учреждений.
Направления подготовки в филиале РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте:
-дополнительное образование (художественно-эстетическое образование детей),
- дошкольное образование,
- психология и социальная педагогика (детская психология),
- сурдопедагогика (начальное образование детей с нарушением слуха),
- тифлопедагогика (начальное образование детей с нарушением зрения),
- олигофренопедагогика (образование детей с интеллектуальной недостаточностью),
- психология человека и социального взаимодействия,
- теория и методика преподавания русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация.
"Абитуриент может выбрать пять направлений и сдавать по ним экзамены. Особенно востребованы у поступающих такие направления как дошкольное образование, психология человека и социального взаимодействия, а также теория и методика преподавания русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация. Их большинство поступающих выбирает как приоритетные. Стоимость обучения в нашем филиале в зависимости от направления составляет 1600 и 1800 долларов", - рассказал исполнительный директор Кахрамон Олимов.
Работы абитуриентов проверяет экзаменационная комиссия в Санкт-Петербурге. Те поступающие, которые по каким-то причинам не могут приехать на вступительные экзамены в филиал, сдают их из дома в соответствии с установленным графиком. Кроме того, в областях Узбекистана на базе региональных университетов также оборудованы аудитории для проведения вступительных испытаний.
17-летняя Хурлиман Матчанова из Каракалпакстана тоже готовится к поступлению в РГПУ им. А.И. Герцена. Девушка подала документы на направление "Психология человека и социального взаимодействия".
"Об этом университете я узнала из интернета и по совету папы решила подать документы именно сюда. Я легко общаюсь с людьми, подруги часто обращаются ко мне за советами и мне удается им помочь. Поэтому я решила изучать психологию", - рассказала Хурлиман.
Согласно межправительственному соглашению о взаимном признании документов об образовании, выпускники РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте получат диплом российского государственного образца. Он признается не только в Узбекистане и РФ, но и в ряде других стран мира.
Лекции оффлайн и онлайн
Как показало исследование системы дошкольного образования в республике, проведенное сотрудниками университета, группы с русским языком преподавания достаточно востребованы. Кроме того, на рынке труда ощущается острая нехватка высококвалифицированных кадров народного образования, в частности, специалистов по работе с детьми с различными патологиями. Выпускники филиала смогут работать в образовательных учреждениях для детей с нарушением слуха и речи, учителями начальных классов, учителями-дефектологами, воспитателями, тьюторами, ассистентами, сурдопедагогами. А также будут заниматься на дому с детьми с нарушениями слуха и речи.
Около 90% преподавателей филиала - российские специалисты, а остальные – национальные кадры. По словам директора филиала, некоторые профессора, к сожалению, не смогут приехать в Ташкент, поэтому лекции с их участием будут проходить онлайн.
"Поскольку образовательный процесс должен вестись по российскому законодательству, одно из установленных требований - это наличие так называемой "академической мобильности". Это касается обмена и преподавателями, и студентами. Кстати, мы заключили соглашение о сотрудничестве с Ташкентским государственным педагогическим университетом, в планах реализация совместных образовательных программ. Более того, наши преподаватели уже с прошлого учебного года ведут занятия в этом вузе", - рассказал Василий Попов.
Проекты вне университета
В настоящее время РГПУ им. А.И. Герцена реализует в республике три крупных образовательных проекта. Два из них осуществляются в сотрудничестве с Минобразования Узбекистана. Еще один проект "Класс!" реализуется при участии Министерства просвещения РФ, МНО Узбекистана и Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Он рассчитан на 10 лет и представляет собой программу повышения качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке. В рамках проекта уже с сентября этого года в образовательные учреждения по всему Узбекистану будут направлены 150 учителей и несколько десятков методистов.
Кроме того, запущен проект по подготовке учебно-методических пособий для школ. Совместный российско-узбекский коллектив авторов разработал учебное пособие по русскому языку для вторых классов. Оно поступит в школы уже с сентября. За три года планируется обеспечить учебниками по русскому языку как иностранному всех учащихся со второго по одиннадцатый классы.
"Наряду с этим мы отслеживаем изменения качества преподавания, уровня знания русского языка, ведутся курсы повышения квалификации по его преподаванию. В данном случае одна из главных задач - формирование коммуникативных площадок для групп с изучением иностранного языка в детских садах Республики Узбекистан в соответствии с современными принципами обучения, т.е. коммуникативный подход в обучении, развитие разговорных навыков", - объяснил Василий Попов.
В этом году в Ташкенте также стартовал проект "Малыш" ("Миттивой"), который курирует МДО Узбекистана. Его миссия заключается в разработке и внедрении национально-ориентированной системы воспитания в детских садах на основе перспективных образовательных программ, разработанных специалистами Института детства РГПУ им. А.И. Герцена с учетом международного опыта.
"На первых этапах мы планируем внедрять российские образовательные программы на русском языке, но в ближайшей перспективе они будут переведены на узбекский. Кроме этого, мы рассматриваем возможность адаптации и синхронизации образовательной программы педагогических колледжей при МДО, чтобы их выпускники поступая в наш университет учились не четыре, а три года", - рассказал директор филиала РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте.
К началу учебного года филиал будет оснащен учебным, лабораторным и научным оборудованием, также будет сформирован библиотечный фонд. Студенты смогут проводить исследования в области психологии, коррекционной педагогики и дошкольного образования.