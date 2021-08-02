https://uz.sputniknews.ru/20210802/rossiyskaya-kuznitsa-pedkadrov-teper-i-v-tashkente-kogo-budet-uchit-filial-rgpu-im-gertsena-19919707.html

Российская кузница педкадров теперь и в Ташкенте: кого будет учить филиал РГПУ им. Герцена

Российская кузница педкадров теперь и в Ташкенте: кого будет учить филиал РГПУ им. Герцена

В сентябре 2021 года двери студентам со всего Узбекистана впервые откроет филиал РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте. Сейчас в вузе идет прием документов и... 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-02T18:16+0500

2021-08-02T18:16+0500

2021-08-02T18:49+0500

общество

узбекистан

высшее образование

филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена – один из мировых лидеров по подготовке педагогических кадров. Как будет работать новый вуз и какие специальности в нем самые востребованные, разбиралась корреспондент Sputnik Узбекистан.Филиал вуза был создан в Ташкенте в октябре 2020 года Постановлением Президента республики Узбекистан. Задачи образовательного учреждения: совершенствование системы подготовки высококвалифицированных педагогических кадров для всех сфер образования, расширение сотрудничества с ведущими вузами развитых зарубежных стран и другие.Обучение будет продолжаться 4 года, пока только в формате очного бакалавриата. Но уже в 2022-м планируется открыть магистратуру, а в перспективе и аспирантуру.Отдельная территорияКак рассказал заместитель директора Роман Борисов, под отдельный кампус университета в столице выделено около одного гектара земли по ул. Бабура. Там расположатся учебный и лабораторный корпуса, спортивный зал, ректорат, общежитие и другие помещения. Однако, пока строительство кампуса не началось, филиал временно расположен в здании Института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов дошкольных образовательных учреждений.Работы абитуриентов проверяет экзаменационная комиссия в Санкт-Петербурге. Те поступающие, которые по каким-то причинам не могут приехать на вступительные экзамены в филиал, сдают их из дома в соответствии с установленным графиком. Кроме того, в областях Узбекистана на базе региональных университетов также оборудованы аудитории для проведения вступительных испытаний.17-летняя Хурлиман Матчанова из Каракалпакстана тоже готовится к поступлению в РГПУ им. А.И. Герцена. Девушка подала документы на направление "Психология человека и социального взаимодействия"."Об этом университете я узнала из интернета и по совету папы решила подать документы именно сюда. Я легко общаюсь с людьми, подруги часто обращаются ко мне за советами и мне удается им помочь. Поэтому я решила изучать психологию", - рассказала Хурлиман.Согласно межправительственному соглашению о взаимном признании документов об образовании, выпускники РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте получат диплом российского государственного образца. Он признается не только в Узбекистане и РФ, но и в ряде других стран мира.Лекции оффлайн и онлайнКак показало исследование системы дошкольного образования в республике, проведенное сотрудниками университета, группы с русским языком преподавания достаточно востребованы. Кроме того, на рынке труда ощущается острая нехватка высококвалифицированных кадров народного образования, в частности, специалистов по работе с детьми с различными патологиями. Выпускники филиала смогут работать в образовательных учреждениях для детей с нарушением слуха и речи, учителями начальных классов, учителями-дефектологами, воспитателями, тьюторами, ассистентами, сурдопедагогами. А также будут заниматься на дому с детьми с нарушениями слуха и речи.Около 90% преподавателей филиала - российские специалисты, а остальные – национальные кадры. По словам директора филиала, некоторые профессора, к сожалению, не смогут приехать в Ташкент, поэтому лекции с их участием будут проходить онлайн.Проекты вне университетаВ настоящее время РГПУ им. А.И. Герцена реализует в республике три крупных образовательных проекта. Два из них осуществляются в сотрудничестве с Минобразования Узбекистана. Еще один проект "Класс!" реализуется при участии Министерства просвещения РФ, МНО Узбекистана и Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Он рассчитан на 10 лет и представляет собой программу повышения качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке. В рамках проекта уже с сентября этого года в образовательные учреждения по всему Узбекистану будут направлены 150 учителей и несколько десятков методистов.Кроме того, запущен проект по подготовке учебно-методических пособий для школ. Совместный российско-узбекский коллектив авторов разработал учебное пособие по русскому языку для вторых классов. Оно поступит в школы уже с сентября. За три года планируется обеспечить учебниками по русскому языку как иностранному всех учащихся со второго по одиннадцатый классы.В этом году в Ташкенте также стартовал проект "Малыш" ("Миттивой"), который курирует МДО Узбекистана. Его миссия заключается в разработке и внедрении национально-ориентированной системы воспитания в детских садах на основе перспективных образовательных программ, разработанных специалистами Института детства РГПУ им. А.И. Герцена с учетом международного опыта.К началу учебного года филиал будет оснащен учебным, лабораторным и научным оборудованием, также будет сформирован библиотечный фонд. Студенты смогут проводить исследования в области психологии, коррекционной педагогики и дошкольного образования.

https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-russkix-klassax-uzbekskiy-yazyk-nachnut-prepodavat-kak-inostrannyy-18670135.html

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, высшее образование, филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте