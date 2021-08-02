https://uz.sputniknews.ru/20210802/uzbekskim-chinovnikam-zapretili-pokupat-avto-doroje-46-tys--mnenie-ekspertov-19908824.html

Узбекским чиновникам запретили покупать авто дороже $46 тыс. — мнение экспертов

Узбекским чиновникам запретили покупать авто дороже $46 тыс. — мнение экспертов

Власти республики считают, что данная мера пойдет на пользу не только государству, но и отечественному автопрому. Однако не все так просто, считают эксперты. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-02T09:50+0500

2021-08-02T09:50+0500

2021-08-02T12:06+0500

общество

узбекистан

запрет

чиновники

госслужащие

автомобили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/11/18764401_0:47:2048:1199_1920x0_80_0_0_bb1c1c346347df0a1f71538c4fd2d2b6.jpg

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Руководители органов власти в Узбекистане с 1 августа не смогут заказать себе автомобили дороже 490 миллионов сумов (около 46 тысяч долларов). В правительстве рассчитывают, что данное новшество позволит не только повысить эффективность расходов бюджетных средств, но и поддержит отечественную автомобильную отрасль. Эксперты очередной виток "борьбы за скромность" в рядах чиновников воспринимают скептически. Об этом они рассказали в беседе с РИА Новости. Автомобиль как роскошьПостановление Кабмина, принятое еще в апреле, установило с 1 августа порядок, предусматривающий персонально прикрепленный за каждым госчиновником автомобиль, поменять который можно будет только после пяти лет эксплуатации.В документе оговаривается, что максимальная цена служебного транспорта, закрепленного за министрами, руководителями госкомитетов, хокимами (главами администраций) областей и Ташкента, не должна превышать двух тысяч БРВ или 490 миллионов сумов (около 46 тысяч долларов), а объем двигателя — четыре литра. Предельная стоимость служебного автомобиля для глав районов и городов установлена в одну тысячу БРВ или 245 миллионов сумов ($23 тыс.), объем двигателя — не более двух литров. Для руководителей региональных отделений органов госуправления, а также заместителей хокимов районов и городов — 700 БРВ или 171 миллион сумов ($16,3 тыс.).После выхода постановления госорганы должны были провести инвентаризацию служебного транспорта и сформировать список автомобилей, превышающих установленные лимиты стоимости, а также выставить их на продажу через аукцион."Вакцина честности"В Узбекистане пересаживание чиновников с дорогих иномарок на более дешевые отечественные аналоги происходит с завидной регулярностью. С похожей инициативой власти выступали еще при первом президенте страны Исламе Каримове. Двадцать лет назад было принято соответствующее распоряжение, но тогда оно не дало желаемых результатов на длительное время: модельный ряд местного автопрома тогда еще почти полностью ориентировался на массового потребителя.Сегодня в гаражах госорганов большим спросом пользуются представительские седаны Cadillac XTS, Mercedes W222 или вседорожники Land Cruser 200, на которых министры или хокимы (губернаторы) областей любят объезжать вверенные им регионы. Все эти модели, стоимостью от 60 тысяч долларов, в новый ценовой лимит уже не подходят.Нынешняя "борьба за скромность" в рядах госорганов совпала со вниманием к этой теме соцсетей и СМИ, которые последние год-полтора активно рассказывают об излишне шикарных автозакупках чиновников. Самым ярким примером стала покупка Сенатом автономии Каракалпакстан в конце 2020 года Toyota Prado за 882,8 миллиона сумов (около 83 тысяч долларов), а налоговое управление Сурхандарьинской области даже пошло на подлог документов, купив себе вместо скромной Nexia внедорожник Chevrolet Trailblazer.Таким образом он прокомментировал жаркие дискуссии в соцсетях о покупке дорогих служебных автомобилей.Отечественный бизнес-классВ преамбуле регламентирующего постановления Кабмина указывается, что он направлен "на повышение эффективности госзакупок и расходования бюджетных средств". Однако эксперты очередной виток пресечения излишней роскоши для чиновников воспринимают скептически.Он также обратил внимание на внедряемый в соответствии с постановлением механизм аутсорсинга, который смогут использовать госорганы для привлечения автомобилей в служебных целях.Что касается продажи на аукционах тех машин, от которых будут освобождаться госорганы, то богатый класс в Узбекистане вряд ли будет брать уже подержанные авто, он покупает их у автодилеров или прямо с конвейера заводов, пояснил РИА Новости источник, один из участников авторынка в стране. По мнению эксперта автомобильного рынка в Узбекистане Алишера Толипова, в выигрыше, безусловно, окажется отечественный автопром, "который уже сейчас может предложить автомобили местной сборки уже бизнес-класса хорошего качества". Толипов напомнил, что автопредприятие UzAuto Motors освоило крупно-узловую сборку моделей Chevrolet — Equinox, Malibu и Trailblazer, которые и попадают в новый ценовой лимит и покрывают убытки от реализации более дешевых моделей, таких как Spark и Nexia.

https://uz.sputniknews.ru/20210211/Khokim-Kashkadarinskoy-oblasti-zapretil-chinovnikam-priobretat-novye-sluzhebnye-avto-15977548.html

https://uz.sputniknews.ru/20210714/zelenyy-i-fioletovyy-v-uzauto-motors-oprovergli-sluxi-o-novyx-tsvetax-cobalt-19670419.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, запрет, чиновники, госслужащие, автомобили