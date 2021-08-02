https://uz.sputniknews.ru/20210802/za-polgoda-uzbekistan-eksportiroval-ovoschey-i-fruktov-na-402-milliona-dollarov-19917008.html

За полгода Узбекистан экспортировал овощей и фруктов на 402 миллиона долларов

За полгода Узбекистан экспортировал овощей и фруктов на 402 миллиона долларов

В январе-июне 2021 года в страны ближнего и дальнего зарубежья экспортировано более 700 тонн сельхозпродукции. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-02T15:57+0500

2021-08-02T15:57+0500

2021-08-02T16:19+0500

экономика

узбекистан

экспорт

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. По данным Госкомстата, за первое полугодие 2021-го объем экспорта сельхозпродукции составил 716,7 тонны на сумму 402,7 миллиона долларов США.Больше всего овощей и фруктов было поставлено в Россию — на сумму 113,7 миллиона долларов, сообщает Госкомстат в своем официальном телеграм-канале. На втором месте Казахстан — 106,7 млн, на третьем — Кыргызстан (58,8 млн).Напомним, в июне было подписано соглашение между Узбекистаном, Россией и Казахстаном о перевозке агропромышленных грузов на экспорт в ускоренных поездах-рефрижираторах, что также должно увеличить товарооборот между странами.

https://uz.sputniknews.ru/20210730/k-agrokoridoru-rf--uzbekistan-prisoedinitsya-esche-odna-strana--kakie-plyusy-19879863.html

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узбекистан, экспорт, сельское хозяйство