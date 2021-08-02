За полгода Узбекистан экспортировал овощей и фруктов на 402 миллиона долларов

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. По данным Госкомстата, за первое полугодие 2021-го объем экспорта сельхозпродукции составил 716,7 тонны на сумму 402,7 миллиона долларов США.Больше всего овощей и фруктов было поставлено в Россию — на сумму 113,7 миллиона долларов, сообщает Госкомстат в своем официальном телеграм-канале. На втором месте Казахстан — 106,7 млн, на третьем — Кыргызстан (58,8 млн).Напомним, в июне было подписано соглашение между Узбекистаном, Россией и Казахстаном о перевозке агропромышленных грузов на экспорт в ускоренных поездах-рефрижираторах, что также должно увеличить товарооборот между странами.
В январе-июне 2021 года в страны ближнего и дальнего зарубежья экспортировано более 700 тонн сельхозпродукции.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. По данным Госкомстата, за первое полугодие 2021-го объем экспорта сельхозпродукции составил 716,7 тонны на сумму 402,7 миллиона долларов США.
Больше всего овощей и фруктов было поставлено в Россию — на сумму 113,7 миллиона долларов, сообщает Госкомстат в своем официальном телеграм-канале. На втором месте Казахстан — 106,7 млн, на третьем — Кыргызстан (58,8 млн).
Экспорт сельхозпродукции из Узбекистана в 1 полугодии 2021-го
Россия – 113,7 млн
Казахстан – 106,7 млн
Кыргызстан – 58,6 млн
Китай – 29,8 млн
Пакистан – 27,0 млн
Афганистан – 12,1 млн
Украина – 7,2 млн
Турция– 5,6 млн
Беларусь. – 4,8 млн
Азербайджан – 4,3 млн
Туркменистан – 4,2 млн
Германия – 3,7 млн
Таджикистан – 2,9 млн
США – 2,8 млн
ОАЭ – 2,8 млн
Иран – 2,6 млн
Другие – 13,6 млн долларов США
Напомним, в июне было подписано соглашение между Узбекистаном, Россией и Казахстаном о перевозке агропромышленных грузов на экспорт в ускоренных поездах-рефрижираторах, что также должно увеличить товарооборот между странами.