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За полгода Узбекистан экспортировал овощей и фруктов на 402 миллиона долларов
За полгода Узбекистан экспортировал овощей и фруктов на 402 миллиона долларов
В январе-июне 2021 года в страны ближнего и дальнего зарубежья экспортировано более 700 тонн сельхозпродукции. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T15:57+0500
2021-08-02T16:19+0500
экономика
узбекистан
экспорт
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. По данным Госкомстата, за первое полугодие 2021-го объем экспорта сельхозпродукции составил 716,7 тонны на сумму 402,7 миллиона долларов США.Больше всего овощей и фруктов было поставлено в Россию — на сумму 113,7 миллиона долларов, сообщает Госкомстат в своем официальном телеграм-канале. На втором месте Казахстан — 106,7 млн, на третьем — Кыргызстан (58,8 млн).Напомним, в июне было подписано соглашение между Узбекистаном, Россией и Казахстаном о перевозке агропромышленных грузов на экспорт в ускоренных поездах-рефрижираторах, что также должно увеличить товарооборот между странами.
https://uz.sputniknews.ru/20210730/k-agrokoridoru-rf--uzbekistan-prisoedinitsya-esche-odna-strana--kakie-plyusy-19879863.html
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узбекистан, экспорт, сельское хозяйство

За полгода Узбекистан экспортировал овощей и фруктов на 402 миллиона долларов

15:57 02.08.2021 (обновлено: 16:19 02.08.2021)
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© Sputnik / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПомидоры
Помидоры - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Екатерина Лызлова
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В январе-июне 2021 года в страны ближнего и дальнего зарубежья экспортировано более 700 тонн сельхозпродукции.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. По данным Госкомстата, за первое полугодие 2021-го объем экспорта сельхозпродукции составил 716,7 тонны на сумму 402,7 миллиона долларов США.
Больше всего овощей и фруктов было поставлено в Россию — на сумму 113,7 миллиона долларов, сообщает Госкомстат в своем официальном телеграм-канале. На втором месте Казахстан — 106,7 млн, на третьем — Кыргызстан (58,8 млн).
Экспорт сельхозпродукции из Узбекистана в 1 полугодии 2021-го

Россия – 113,7 млн

Казахстан – 106,7 млн

Кыргызстан – 58,6 млн

Китай – 29,8 млн

Пакистан – 27,0 млн

Афганистан – 12,1 млн

Украина – 7,2 млн

Турция– 5,6 млн

Беларусь. – 4,8 млн

Азербайджан – 4,3 млн

Туркменистан – 4,2 млн

Германия – 3,7 млн

Таджикистан – 2,9 млн

США – 2,8 млн

ОАЭ – 2,8 млн

Иран – 2,6 млн

Другие – 13,6 млн долларов США

Напомним, в июне было подписано соглашение между Узбекистаном, Россией и Казахстаном о перевозке агропромышленных грузов на экспорт в ускоренных поездах-рефрижираторах, что также должно увеличить товарооборот между странами.
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