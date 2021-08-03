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Элдор Шомуродов официально стал игроком ФК "Рома"
Элдор Шомуродов официально стал игроком ФК "Рома"
В составе итальянских "волков" узбекистанский нападающий будет выступать под 14-м номером. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T09:33+0500
2021-08-03T14:10+0500
спорт
футбол
элдор шомуродов
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Элдор Шомуродов подписал пятилетний контракт с ФК "Рома", об этом сообщает пресс-служба итальянского футбольного клуба. В составе "волков" нападающий будет выступать под 14-м номером. В соответствии с документом, "Дженоа" сможет претендовать на процент от дальнейшей перепродажи футболиста.Ранее сообщалось, что ФК "Рома" арендует Элдора Шомуродова за €2,5 млн с правом выкупа за €17,5 млн. Как пишут местные СМИ, руководство футбольного клуба решило сразу купить игрока. Однако из-за финансовых проблем, "волки" пока заплатят лишь 10% трансфера, а остальную сумму разобьют на несколько траншей. Таким образом, выплата может растянуться на несколько лет. Шомуродова поздравила супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина. В сторис своего Instagram-аккаунта Дарья Карпина опубликовала пост — она пожелала узбекистанцу удачи в "Роме". Напомним: в 2020 году Эльдор Шомуродов перешел в "Дженоа" из "Ростова" . Стоимость трансфера форварда достигла € 7,5 млн. Контракт Эльдора с генуэзским клубом был заключен до лета 2024-го. В сезоне-2020/2021 спортсмен провел 31 матч в итальянской Серии А. Он забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
https://uz.sputniknews.ru/20210712/eldor-shomurodov-o-detstve-zvezdnom-puti-i-buduschem-uzbekskogo-futbola--video-19648078.html
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футбол, элдор шомуродов

Элдор Шомуродов официально стал игроком ФК "Рома"

09:33 03.08.2021 (обновлено: 14:10 03.08.2021)
1390
© Клуб "Roma" Шомуродов в "Роме"
Шомуродов в Роме - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
© Клуб "Roma"
В составе итальянских "волков" узбекистанский нападающий будет выступать под 14-м номером.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Элдор Шомуродов подписал пятилетний контракт с ФК "Рома", об этом сообщает пресс-служба итальянского футбольного клуба.
В составе "волков" нападающий будет выступать под 14-м номером.
В соответствии с документом, "Дженоа" сможет претендовать на процент от дальнейшей перепродажи футболиста.
Элдор Шомуродов - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
Спорт
Элдор Шомуродов о детстве, звездном пути и будущем узбекского футбола — видео
12 июля, 17:25
4219
Ранее сообщалось, что ФК "Рома" арендует Элдора Шомуродова за €2,5 млн с правом выкупа за €17,5 млн. Как пишут местные СМИ, руководство футбольного клуба решило сразу купить игрока. Однако из-за финансовых проблем, "волки" пока заплатят лишь 10% трансфера, а остальную сумму разобьют на несколько траншей. Таким образом, выплата может растянуться на несколько лет.
Шомуродова поздравила супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина. В сторис своего Instagram-аккаунта Дарья Карпина опубликовала пост — она пожелала узбекистанцу удачи в "Роме".
Напомним: в 2020 году Эльдор Шомуродов перешел в "Дженоа" из "Ростова" . Стоимость трансфера форварда достигла € 7,5 млн. Контракт Эльдора с генуэзским клубом был заключен до лета 2024-го. В сезоне-2020/2021 спортсмен провел 31 матч в итальянской Серии А. Он забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
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