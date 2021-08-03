https://uz.sputniknews.ru/20210803/eldor-shomurodov-ofitsialno-stal-igrokom-fk-roma-19924302.html

Элдор Шомуродов официально стал игроком ФК "Рома"

Элдор Шомуродов официально стал игроком ФК "Рома"

В составе итальянских "волков" узбекистанский нападающий будет выступать под 14-м номером. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-03T09:33+0500

2021-08-03T09:33+0500

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спорт

футбол

элдор шомуродов

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Элдор Шомуродов подписал пятилетний контракт с ФК "Рома", об этом сообщает пресс-служба итальянского футбольного клуба. В составе "волков" нападающий будет выступать под 14-м номером. В соответствии с документом, "Дженоа" сможет претендовать на процент от дальнейшей перепродажи футболиста.Ранее сообщалось, что ФК "Рома" арендует Элдора Шомуродова за €2,5 млн с правом выкупа за €17,5 млн. Как пишут местные СМИ, руководство футбольного клуба решило сразу купить игрока. Однако из-за финансовых проблем, "волки" пока заплатят лишь 10% трансфера, а остальную сумму разобьют на несколько траншей. Таким образом, выплата может растянуться на несколько лет. Шомуродова поздравила супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина. В сторис своего Instagram-аккаунта Дарья Карпина опубликовала пост — она пожелала узбекистанцу удачи в "Роме". Напомним: в 2020 году Эльдор Шомуродов перешел в "Дженоа" из "Ростова" . Стоимость трансфера форварда достигла € 7,5 млн. Контракт Эльдора с генуэзским клубом был заключен до лета 2024-го. В сезоне-2020/2021 спортсмен провел 31 матч в итальянской Серии А. Он забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

https://uz.sputniknews.ru/20210712/eldor-shomurodov-o-detstve-zvezdnom-puti-i-buduschem-uzbekskogo-futbola--video-19648078.html

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футбол, элдор шомуродов