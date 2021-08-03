https://uz.sputniknews.ru/20210803/moshennik-obeschal-pomoch-osvobodit-iz-tyurmy-zaklyuchennogo-za-70-tysyach-19928421.html

Мошенник обещал помочь освободить из тюрьмы заключенного за $70 тысяч

Мошенник обещал помочь освободить из тюрьмы заключенного за $70 тысяч

Злоумышленника задержали в Ташкенте во время получения 25 тысяч долларов в качестве аванса. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-03T13:28+0500

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происшествия

ташкент

задержание

мошенник

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Правоохранители задержали жителя Сурхандарьинской области, который пообещал заключенному свободу за вознаграждение. Ранее он сам был судим, сообщили в главном управлении исполнения наказаний МВД республики.Мошенник обещал помочь в освобождении своему знакомому, который был приговорен к 19 годам тюрьмы, 10 из которых уже прошло. Терпения отбыть наказание полностью, видимо, не хватало и заключенный согласился на сделку. Цена вопроса составляла 70 тысяч долларов. При этом мошенник заручился поддержкой своего другого знакомого, якобы работающего в Департаменте исполнения наказания при МВД.Злоумышленника задержали в Ташкенте во время получения 25 тысяч долларов в качестве аванса. Оказалось, что со своим заказчиком, находящимся в тюрьме, он поддерживал связь через Интернет. Теперь, по всей видимости, у "товарищей" появится возможность общаться очно. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" и "Дача взятки" Уголовного кодекса. Ведется следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20210714/prepodavatel-buxarskogo-gosuniversiteta-popalsya-na-vzyatki-v-25-tys-dollarov-19684740.html

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ташкент, задержание, мошенник