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Мошенник обещал помочь освободить из тюрьмы заключенного за $70 тысяч
Мошенник обещал помочь освободить из тюрьмы заключенного за $70 тысяч
Злоумышленника задержали в Ташкенте во время получения 25 тысяч долларов в качестве аванса. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T13:28+0500
2021-08-03T13:31+0500
происшествия
ташкент
задержание
мошенник
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Правоохранители задержали жителя Сурхандарьинской области, который пообещал заключенному свободу за вознаграждение. Ранее он сам был судим, сообщили в главном управлении исполнения наказаний МВД республики.Мошенник обещал помочь в освобождении своему знакомому, который был приговорен к 19 годам тюрьмы, 10 из которых уже прошло. Терпения отбыть наказание полностью, видимо, не хватало и заключенный согласился на сделку. Цена вопроса составляла 70 тысяч долларов. При этом мошенник заручился поддержкой своего другого знакомого, якобы работающего в Департаменте исполнения наказания при МВД.Злоумышленника задержали в Ташкенте во время получения 25 тысяч долларов в качестве аванса. Оказалось, что со своим заказчиком, находящимся в тюрьме, он поддерживал связь через Интернет. Теперь, по всей видимости, у "товарищей" появится возможность общаться очно. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" и "Дача взятки" Уголовного кодекса. Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210714/prepodavatel-buxarskogo-gosuniversiteta-popalsya-na-vzyatki-v-25-tys-dollarov-19684740.html
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ташкент, задержание, мошенник

Мошенник обещал помочь освободить из тюрьмы заключенного за $70 тысяч

13:28 03.08.2021 (обновлено: 13:31 03.08.2021)
548
© Следственный департамент при МВД УзбекистанаФальшивые купюры американской валюты
Фальшивые купюры американской валюты - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
Злоумышленника задержали в Ташкенте во время получения 25 тысяч долларов в качестве аванса.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Правоохранители задержали жителя Сурхандарьинской области, который пообещал заключенному свободу за вознаграждение. Ранее он сам был судим, сообщили в главном управлении исполнения наказаний МВД республики.
Мошенник обещал помочь в освобождении своему знакомому, который был приговорен к 19 годам тюрьмы, 10 из которых уже прошло. Терпения отбыть наказание полностью, видимо, не хватало и заключенный согласился на сделку. Цена вопроса составляла 70 тысяч долларов. При этом мошенник заручился поддержкой своего другого знакомого, якобы работающего в Департаменте исполнения наказания при МВД.
Преподаватель Бухарского госуниверситета попался на взятки в 2,5 тыс долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
Происшествия
Преподаватель Бухарского госуниверситета попался на взятке в 2,5 тыс. долларов
14 июля, 20:16
1743
Злоумышленника задержали в Ташкенте во время получения 25 тысяч долларов в качестве аванса. Оказалось, что со своим заказчиком, находящимся в тюрьме, он поддерживал связь через Интернет. Теперь, по всей видимости, у "товарищей" появится возможность общаться очно.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" и "Дача взятки" Уголовного кодекса. Ведется следствие.
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