https://uz.sputniknews.ru/20210803/moshennik-obeschal-pomoch-osvobodit-iz-tyurmy-zaklyuchennogo-za-70-tysyach-19928421.html
Мошенник обещал помочь освободить из тюрьмы заключенного за $70 тысяч
Мошенник обещал помочь освободить из тюрьмы заключенного за $70 тысяч
Злоумышленника задержали в Ташкенте во время получения 25 тысяч долларов в качестве аванса. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T13:28+0500
2021-08-03T13:28+0500
2021-08-03T13:31+0500
происшествия
ташкент
задержание
мошенник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/03/18131876_0:206:1280:926_1920x0_80_0_0_93db94812ac1cf0875a1baf265ea9980.jpg
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Правоохранители задержали жителя Сурхандарьинской области, который пообещал заключенному свободу за вознаграждение. Ранее он сам был судим, сообщили в главном управлении исполнения наказаний МВД республики.Мошенник обещал помочь в освобождении своему знакомому, который был приговорен к 19 годам тюрьмы, 10 из которых уже прошло. Терпения отбыть наказание полностью, видимо, не хватало и заключенный согласился на сделку. Цена вопроса составляла 70 тысяч долларов. При этом мошенник заручился поддержкой своего другого знакомого, якобы работающего в Департаменте исполнения наказания при МВД.Злоумышленника задержали в Ташкенте во время получения 25 тысяч долларов в качестве аванса. Оказалось, что со своим заказчиком, находящимся в тюрьме, он поддерживал связь через Интернет. Теперь, по всей видимости, у "товарищей" появится возможность общаться очно. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" и "Дача взятки" Уголовного кодекса. Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210714/prepodavatel-buxarskogo-gosuniversiteta-popalsya-na-vzyatki-v-25-tys-dollarov-19684740.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/03/18131876_0:86:1280:1046_1920x0_80_0_0_f8663a2a5054738f21581432d501fe5d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, задержание, мошенник
Мошенник обещал помочь освободить из тюрьмы заключенного за $70 тысяч
13:28 03.08.2021 (обновлено: 13:31 03.08.2021)
Злоумышленника задержали в Ташкенте во время получения 25 тысяч долларов в качестве аванса.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Правоохранители задержали жителя Сурхандарьинской области, который пообещал заключенному свободу за вознаграждение. Ранее он сам был судим, сообщили
в главном управлении исполнения наказаний МВД республики.
Мошенник обещал помочь в освобождении своему знакомому, который был приговорен к 19 годам тюрьмы, 10 из которых уже прошло. Терпения отбыть наказание полностью, видимо, не хватало и заключенный согласился на сделку. Цена вопроса составляла 70 тысяч долларов. При этом мошенник заручился поддержкой своего другого знакомого, якобы работающего в Департаменте исполнения наказания при МВД.
Злоумышленника задержали в Ташкенте во время получения 25 тысяч долларов в качестве аванса. Оказалось, что со своим заказчиком, находящимся в тюрьме, он поддерживал связь через Интернет. Теперь, по всей видимости, у "товарищей" появится возможность общаться очно.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" и "Дача взятки" Уголовного кодекса. Ведется следствие.