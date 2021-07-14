https://uz.sputniknews.ru/20210714/prepodavatel-buxarskogo-gosuniversiteta-popalsya-na-vzyatki-v-25-tys-dollarov-19684740.html

Преподаватель Бухарского госуниверситета попался на взятки в 2,5 тыс долларов

Преподаватель Бухарского госуниверситета попался на взятки в 2,5 тыс долларов

Мужчина обещал помочь абитуриенту поступить в магистратуру вуза через своих знакомых. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T20:16+0500

2021-07-14T20:16+0500

2021-07-14T20:16+0500

происшествия

вуз

мошенничество

нацгвардия

бухара

задержание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0e/19684832_0:69:987:624_1920x0_80_0_0_56d29505dee5c8dc930f1c13cbbfcfe7.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Узбекские правоохранители задержали преподавателя Бухарского государственного университета при получении взятки в размере 2,5 тысячи долларов, сообщает пресс-служба Национальной гвардии.По данным ведомства, оперативное мероприятие проведено сотрудниками Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Службы государственной безопасности и Нацгвардии.Как оказалось, мужчина обещал помочь абитуриенту поступить в магистратуру вуза через своих знакомых. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части первой статьи 168 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан — мошенничество.Санкции до данной статье подразумевают наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста базовых расчетных величин или исправительных работ до двух лет или ограничения свободы от одного года до трех лет либо лишения свободы до трех лет. Ведется следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20210621/nepedagogichnyy-postupok-prepodavatel-zaprosil-vzyatku-za-fiktivnoe-postuplenie-19339624.html

https://uz.sputniknews.ru/20210527/snova-vzyatka-zaderjan-sotrudnik-tashkentskogo-vuza-18942101.html

бухара

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вуз, мошенничество, нацгвардия, бухара, задержание