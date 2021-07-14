https://uz.sputniknews.ru/20210714/prepodavatel-buxarskogo-gosuniversiteta-popalsya-na-vzyatki-v-25-tys-dollarov-19684740.html
Преподаватель Бухарского госуниверситета попался на взятки в 2,5 тыс долларов
Преподаватель Бухарского госуниверситета попался на взятки в 2,5 тыс долларов
Мужчина обещал помочь абитуриенту поступить в магистратуру вуза через своих знакомых. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T20:16+0500
2021-07-14T20:16+0500
2021-07-14T20:16+0500
происшествия
вуз
мошенничество
нацгвардия
бухара
задержание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0e/19684832_0:69:987:624_1920x0_80_0_0_56d29505dee5c8dc930f1c13cbbfcfe7.jpg
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Узбекские правоохранители задержали преподавателя Бухарского государственного университета при получении взятки в размере 2,5 тысячи долларов, сообщает пресс-служба Национальной гвардии.По данным ведомства, оперативное мероприятие проведено сотрудниками Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Службы государственной безопасности и Нацгвардии.Как оказалось, мужчина обещал помочь абитуриенту поступить в магистратуру вуза через своих знакомых. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части первой статьи 168 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан — мошенничество.Санкции до данной статье подразумевают наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста базовых расчетных величин или исправительных работ до двух лет или ограничения свободы от одного года до трех лет либо лишения свободы до трех лет. Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210621/nepedagogichnyy-postupok-prepodavatel-zaprosil-vzyatku-za-fiktivnoe-postuplenie-19339624.html
https://uz.sputniknews.ru/20210527/snova-vzyatka-zaderjan-sotrudnik-tashkentskogo-vuza-18942101.html
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0e/19684832_0:96:987:836_1920x0_80_0_0_fcc9a05650d9ed822a3358c93e2e73bc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вуз, мошенничество, нацгвардия, бухара, задержание
Преподаватель Бухарского госуниверситета попался на взятки в 2,5 тыс долларов
Мужчина обещал помочь абитуриенту поступить в магистратуру вуза через своих знакомых. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Узбекские правоохранители задержали преподавателя Бухарского государственного университета при получении взятки в размере 2,5 тысячи долларов, сообщает
пресс-служба Национальной гвардии.
По данным ведомства, оперативное мероприятие проведено сотрудниками Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Службы государственной безопасности и Нацгвардии.
Как оказалось, мужчина обещал помочь абитуриенту поступить в магистратуру вуза через своих знакомых. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части первой статьи 168 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан — мошенничество.
Санкции до данной статье подразумевают наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста базовых расчетных величин или исправительных работ до двух лет или ограничения свободы от одного года до трех лет либо лишения свободы до трех лет. Ведется следствие.